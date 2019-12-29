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فلسطين: نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم والهروب من تهم الفساد

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
نتنياهو_أرشيفية
نتنياهو_أرشيفية
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم بدولة الاحتلال، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر إعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأحد، «ينحصر كَرَم نتنياهو لليمين، واليمين المتطرف في سيل من الوعود المتتالية على حساب الحقوق الفلسطينية يغلفها بين الفينة والأخرى بأبعاد إقليمية مختلفة، تارة بتضخيم مفهوم (العدو الخارجي)، وأخرى عبر التغني بتقارب عربي إسرائيلي مزعوم، وتمجيد تحالفه مع إدارة
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نجري انتخابات بدون القدس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وذلك في ظل تقارير عن تجاهل إسرائيل الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس، قائلًا في كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأحد: «لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية»، مضيفًا: «لن نتوانى عن استمرار النضال من أجل الوصول إلى هدفنا الذي نريده وهو دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية»، وفقًا لسبوتنيك.
قوات الجيش العراقي - أرشيفية

الدفاع العراقية: مقتل خمسة انتحاريين في صلاح الدين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تصفية 5 انتحاريين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة غرب وادي الثرثار، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية» اليوم الأحد، أن قوات قيادة عمليات صلاح الدين من خلال تنفيذ عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة تمكنوا من العثور على 4 مضافات تحتوي على أجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس، وقاموا بتدمير نفقين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وتصفية 5 انتحاريين كانوا داخل أحد الأنفاق في غرب وادي الثرثار بالقرب من قرية السرت، مضيفه أنه تم العثور على معمل للتفخيخ غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

عبد الله حمدوك يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، قرارا اليوم الأحد، بقبول استقالة الدكتور عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي، إذ ذكر بيان لمجلس الوزراء، أن القرار وجه وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والشئون الدينية والأوقاف، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ. وفي سبتمبر الماضي، أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
صورة-لتنظيم-داعش

ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش بمدينة الموصل لـ21 قتيلًا

ارتفعت أعداد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى 21 قتيلا خلال تصدي القوات الأمنية لهجوم شنه التنظيم بقضاء الحضر جنوب مدينة الموصل شمالي العراق، إذ قال آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري - وفقا لقناة «السومرية الإخبارية»، اليوم الأحد: «إن تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء أمس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى»، مضيفا: «أن قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي الكبير، وقتل 21 داعشيا من المهاجمين».
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مستوطنين

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، «شمعدانا» على الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحجة عيد «الحانوكا». ففي الخليل، جنوب الضفة الغربية، قال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال وضعوا شمعدانا على السطح الخارجي للحرم الإبراهيمي الشريف. ويعد الحرم الإبراهيمي هو رابع مكان مقدس للمسلمين جاءت قدسيته كونه بني فوق مغارة مدفون فيها كل من النبي إبراهيم وزوجته سارة، وولدهما إسحق وولده يعقوب وزوجتيهما، رفقة وليئة.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تُغلق شارع الشهداء في الضفة الغربية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل شارع الشهداء وسط الخليل، جنوب الضفة الغربية، ومنعت الأهالي الفلسطينيين من التنقل، إذ قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أغلقت الحاجز ومنعت الأهالي من عبوره والوصول إلى منازلهم. ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل مقسما إياها إلى قسمين، ثلثان للمستوطنين اليهود، والثلث للفلسطينيين الذين أصبحوا - رغم أنهم أصحاب المكان - ضيوفا غير مرغوب بهم فيه، محرومين من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وترك الباب مفتوحا للآخرين –المستوطنين- لممارسة طقوسهم بحرية.
محمد -اشتية

رئيس وزراء فلسطين: ننتظر رد إسرائيل بشأن الانتخابات في القدس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "الرئيس محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد الانتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية وافقت عليها، ونحن ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن عقد الانتخابات في القدس، ولن نقبل ألا تكون القدس جزءا من الانتخابات الفلسطينية". جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال وإضاءة شجرة الميلاد الذي أقامته وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، في مقرها بمدينة رام الله، بحضور عدد من الوزراء والقناصل والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين.
القدس (2)

الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارا يمنعه من العمل

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، قرارا صادرا عن ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 شهور. وقالت مصادر فلسطينية إن القرار شمل منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس. وكانت مخابرات الاحتلال قد اقتحمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته القرار واستدعته للتحقيق في معتقل "المسكوبية".
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