«لأول مرة».. اختيار سيدة لمنصب وزير الدفاع في النمسا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية

استقر سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية المكلف على اختيار كلوديا تانر، 49 عاما، لتكون أول سيدة نمساوية تتولى منصب وزير الدفاع في البلاد، إذ ذكرت وسائل إعلام نمساوية في تقرير لها اليوم الأحد، أن تانر ستكون أول سيدة على رأس الجيش النمساوي في تاريخه بعد إصرار حزب الشعب بزعامة كورتس على تثبيت ترشيحها للمنصب خلال مفاوضات الائتلاف الحكومي الجديد مع حزب الخضر.

وتوقعت وسائل الإعلام أن كلوديا تانر والتي تشغل حاليًا منصب مدير جمعية الفلاحين النمساويين وعضو البرلمان عن ولاية النمسا السفلي، أن تكون واحدة من أقوى السيدات في التاريخ السياسي للنمسا.وأشارت إلى أن تولي امرأة لوزارة الدفاع النمساوية هو تكرار للنموذج الألماني حيث كان رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الحالية