سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«لأول مرة».. اختيار سيدة لمنصب وزير الدفاع في النمسا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية
سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية
استقر سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية المكلف على اختيار كلوديا تانر، 49 عاما، لتكون أول سيدة نمساوية تتولى منصب وزير الدفاع في البلاد، إذ ذكرت وسائل إعلام نمساوية في تقرير لها اليوم الأحد، أن تانر ستكون أول سيدة على رأس الجيش النمساوي في تاريخه بعد إصرار حزب الشعب بزعامة كورتس على تثبيت ترشيحها للمنصب خلال مفاوضات الائتلاف الحكومي الجديد مع حزب الخضر.
وتوقعت وسائل الإعلام أن كلوديا تانر والتي تشغل حاليًا منصب مدير جمعية الفلاحين النمساويين وعضو البرلمان عن ولاية النمسا السفلي، أن تكون واحدة من أقوى السيدات في التاريخ السياسي للنمسا.وأشارت إلى أن تولي امرأة لوزارة الدفاع النمساوية هو تكرار للنموذج الألماني حيث كان رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الحالية
اقرأ المزيد
مريض- الزهايمر

بـ127 دولار.. الصين تطرح أول دواء لعلاج «الزهايمر»

أعلنت الصين، اليوم الأحد، طرح دواء مصنع محليا لعلاج الزهايمر بالأسواق، وذلك بعد جهود بحثية استمرت 22 عاما، إذ ذكرت جامعة المحيط الصينية ومعهد شنجهاي للمواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة جرين فالي المحدودة للأدوية «الجهات المطورة للدواء»، خلال حفل أقيم اليوم الأحد في بكين بهذه المناسبة، أن الدواء الجديد يحمل اسم «أوليجوماناتي جي.في-971»، وهو الأول من نوعه في العالم، وتم طرحه في الصيدليات الصينية بالأسواق على هيئة كبسولات «العبوة عبارة عن 3 شرائط تضم 14 كبسولة سعة 150 مليجرام» بسعر 127 دولارا للعبوة الواحدة.
احتجاجات هونج كونج (2)

«يورو نيوز»: 2019 عام التظاهرات ضد الفساد والمطالبة بالديمقراطية

? ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية الإخبارية أن عام 2019 شهد العديد من التظاهرات في الشوارع حول العالم لمكافحة عدم المساواة والفساد والمطالبة بالحرية السياسية. وأفادت الشبكة في تقرير لها اليوم الأحد، بأن عددا من الدول في قارة أوروبا شهدت احتجاجات مماثلة بينها فرنسا ، حيث سيطرت السترات الصفراء على الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي انتهى بعضها بأعمال شغب جسيمة كانت الأكثر عنفا منذ شهر مايو عام 1968، مضيفة أن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة، اتهموا الحكومة الفرنسية بتجاهل احتياجات المواطنين العاديين.
الجليد يغطي شوارع أوربا وآسيا-7

بنجلاديش: موجة البرد القارس تؤدى إلى مصرع 50 شخصًا

قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنجلادش "إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا مصرعهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد". وأوضحت المسؤولة بمديرية الصحة ببنجلاديش عائشة أختر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر الماضي إلى 28 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد، مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

إيطاليا تحذر أردوغان من مغبة التدخل العسكري في ليبيا

وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من مغبة التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأي عمل عسكري تقوم به "أنقرة" ضد ليبيا. ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله اليوم الأحد، إن التدخل العسكري لن يساعد في حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد وذلك في إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]