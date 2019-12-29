محمد فخري يقف على الكرة أمام الزمالك (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م

محمد فخري

أثار محمد فخري، لاعب النادي الأهلي، مواليد 99، أزمة في مباراة فريقه أمام الزمالك التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بمدينة نصر في بطولة الجمهورية. وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف سجل وليد مصطفى الهدف الأول للفريق الأحمر في الشوط الأول، وتعادل الزمالك عن طريق يوسف محمود في الدقيقة 60، ونجح محمد فخري في إحراز الهدف الثاني للأهلي والفوز بالنقاط الثلاث.

وقبل نهاية المباراة بدقائق استفز محمد فخري لاعبو الزمالك، بالوقوف على الكرة على طريقة رمضان صبحي الشهيرة، الأمر الذي أثار غضب لاعبو الزمالك وحاولوا الاحتكاك باللاعب إلا أن لاعبي الأهلي حاولوا فض الاشتباك. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة محتلًا صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 32 نقطة