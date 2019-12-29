ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على سيارات النادي المصري

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

وزارة الداخلية_أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة اعتداء مجهولين على سيارات نادي المصري البورسعيدي والمتجهة إلى الإسكندرية. كان مشجعو النادي المصري البورسعيدي، تعرضوا لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط خلال رحلتهم إلى الإسكندرية لمؤازرة فريقهم في مواجهة نادي بيراميدز المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ودخل عدد من جماهير نادي المصري في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات.

ويحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 7 مباريات فاز 2 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق