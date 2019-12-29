جريمة

ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على سيارات النادي المصري

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م
وزارة الداخلية_أرشيفية
وزارة الداخلية_أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة اعتداء مجهولين على سيارات نادي المصري البورسعيدي والمتجهة إلى الإسكندرية. كان مشجعو النادي المصري البورسعيدي، تعرضوا لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط خلال رحلتهم إلى الإسكندرية لمؤازرة فريقهم في مواجهة نادي بيراميدز المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ودخل عدد من جماهير نادي المصري في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات.
ويحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 7 مباريات فاز 2 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق
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حادث- تصادم- بور-سعيد (4)

حبس المتهم في حادث طريق بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهم «أحمد حمدي محمد محمد عقاب»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت 23 شخصًا وإصابة ستة آخرين، في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بورسعيد دمياط السريع، إذ ذكر بيان أصدرته النيابة العامة، اليوم الأحد، أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق من نيابة المناخ والزهور الجزئية ببورسعيد للتحقيق في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بورسعيد دمياط السريع، وانتقل أعضاءٌ من النيابة العامة رفقة مختصين بالتصوير من معمل الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث أمام قرية الفردوس بذلك الطريق ذي الاتجاهين.
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وصايا وزير الداخلية العشر لمساعديه لتأمين الكريسماس

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها عبر (الفيديو كونفرانس)، وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية والتى ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات، وفي مقدمتها احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وإقبال المواطنين على المتنزهات العامة والمراكب النيلية ودور السينما المختلفة.
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القضاء الإداري يرفض دعوى سحب أوسمة ونياشين حسني مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته فى القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية.
حادث- تصادم- بور-سعيد (4)

مصرع 23 عاملا وإصابة 7 آخرين في حادث مروع ببورسعيد

وقع حادث مروري مروع على طريق "بورسعيد- دمياط" بين سيارة نقل وأخرى "ميني باص" يستقلها عمال بأحد مصانع الاستثمار، في اتجاهه إلى محافظة دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار في بورسعيد، ما أسفر عن مصرع 23 عاملا وعاملة لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، بينما أصيب 7 آخرون، وضمت قائمة المصابين كلا من: نورا علي الفيومى 24 عامًا، وهادية أحمد العزبي 28 عامًا، مصابتين باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد محمود 30 عامًا، وندى محمد الإمام 20 عامًا، مصابين بكدمات وجروح بالجسم، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى السلام.
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جثث

جثث متعفنة.. قصة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية

وقعت جريمة قتل غامضة هزت أرجاء محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور على هيكلين عظميين لشخصين بالغين في حالة تعفن داخل أجولة بالقرب من كوبري الزهور، بطريق ترعة المحمودية بدائرة قسم شرطة محرم بك وسط المحافظة دون الاستدلال على هويتهما. وكثفت نيابة محرم بك، من تحقيقاتها حول الواقعة وأصدرت أولى قراراتها بسرعة طلب تحريات ضباط المباحث للوقوف على أبعاد الواقعة ومعرفة هوية الجثتين وموعدها بعد عرضهما على مصلحة الطب الشرعي بهدف معرفة هوية مرتكب الواقعة وأسباب وقوع الجريمة.
مخدر-الحشيش (2)

بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
الطفل -مروان (2)

والد الطفل «مراون»: طليقتي جواها قسوة ووحشية وإجرام

قال عادل نافع، والد الطفل مروان ضحية التعذيب، الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأنها لا تريد بقاءه معها وتربيته، إن والدته تعاني من خلل نفسي. وأضاف نافع، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»، مساء اليوم الأحد، أن طليقته أرسلت له قبل ذلك فيديوهات ورسائل صوتية أثناء ضربها لـ«مروان»، مضيفًا: «جواها قسوة ووحشية وإجرام في حق الطفولة.. ابني أنا ذنبه إيه».
الحريق (10)

السيطرة على حريق بمصنع سجاد في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، إذ دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها. والتهمت النيران أغلب محتويات السجاد الموجود بموقع الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
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