حبس المتهم في حادث طريق بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

حادث تصادم بور سعيد

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهم «أحمد حمدي محمد محمد عقاب»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت 23 شخصًا وإصابة ستة آخرين، في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بورسعيد دمياط السريع، إذ ذكر بيان أصدرته النيابة العامة، اليوم الأحد، أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق من نيابة المناخ والزهور الجزئية ببورسعيد للتحقيق في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بورسعيد دمياط السريع، وانتقل أعضاءٌ من النيابة العامة رفقة مختصين بالتصوير من معمل الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث أمام قرية الفردوس بذلك الطريق ذي الاتجاهين.

وأثبتت المعاينة التي أجراها رجال النيابة العامة للموقع ،أن الحادث وقع بين ثلاث مركبات: «سيارة نقل بمقطورة، وحافلة وسيارة خاصة»، وأن السيارة النقل والحافلة أتلفتا بالكامل، بينما وجدت تلفيات بالمقطورة، وأخرى بالجانب الأيسر للسيارة الخاصة.وانتقل أعضاءٌ آخرون إلى مستشفيات السلام العام والزهور المركزي والحميات