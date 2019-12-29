رياضة

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على ولفرهامبتون

تحرير:علي الزيني ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
ليفربول
ليفربول
حقق فريق ليفربول فوزً ثمينًا على نظيره ولفرهامبتون، بهدف نظيف، جاء عن طريق ساديو ماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز الثامن. ووضع ليفربول خلال المباراة شعار أبطال العالم على قميصه، بعد فوزه بكأس العالم للأندية، على حساب فلامنجو البرازيلي، وهي الوحيدة التي ستشهد وضع الشعار على قميص الريدز بحسب قواعد الدوري الإنجليزي.
بداية المباراة جاءت سريعة، وكاد محمد صلاح يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، لكن تسديدته مرت أعلى العارضة، وفي الدقيقة 44 احتسب حكم الفيديو هدفًا لفريق ليفربول، بعدما ألغاه حكم الساحة في البداية بداعي وجود لمسة يد على لالانا في بناء الهجمة، لكن في النهاية احتسب الكرة لصالح ساديو ماني. وفي الدقيقة الأخيرة
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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يقهر شيفيلد بثنائية بالبريميرليج

فاز مانشستر سيتي على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ونجح الكون أجويرو في تسجيل الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 52، واعترض لاعبو فريق شيفيلد يونايتد على صحة الهدف بسبب وقوف حكم المباراة في وجه لاعب الضيوف الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنه من قطع الكرة، لكن تقنية الفيديو أقرت بصحة الهدف.
الأهلى- وبلاتينيوم‎ (7)

هل يكون كهربا ضحية إصابة سعد سمير؟

تسبب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا، لتتعقد الأمور أمام الجهاز الفني بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي وتمسك بهذا الأمر حتى بعد تعاقد الأهلي مع كهربا وبالفعل دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النيجيري بيلسيج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي رشحه فايلر للانضمام للأهلي وبعد إصابة سعد سمير أصبح الفريق في حاجة إلى ضم مدافع جديد.
محمد فخري

محمد فخري يقف على الكرة أمام الزمالك (فيديو)

أثار محمد فخري، لاعب النادي الأهلي، مواليد 99، أزمة في مباراة فريقه أمام الزمالك التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بمدينة نصر في بطولة الجمهورية. وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف سجل وليد مصطفى الهدف الأول للفريق الأحمر في الشوط الأول، وتعادل الزمالك عن طريق يوسف محمود في الدقيقة 60، ونجح محمد فخري في إحراز الهدف الثاني للأهلي والفوز بالنقاط الثلاث.
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ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
محمد صلاح (2)

صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49ى نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسعة نقاط في المركز الأخير. المباراة بدأت بضغط مفاجئ من لاعبي واتفورد في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض، وصادف الضيوف سوء تويفق في العديد من الهجمات بشكل ملحوظ الأمر الذي علر رمته حاول ليفربول إثبات الذات، حتى مرت أول 20 دقيقة بدون تسجيل أي أهداف.
يورجن كلوب

كلوب يتغى بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه أمام فريق سالزبورج في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لكنه لم يسجل الفرص التي كان يسجلها في المعتاد، هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير". وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.
يورجن كلوب

كلوب: مباراة سالزبورج نهائي بالنسبة لليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن لقاء الريدز وسالزبورج النمساوي في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن اللقاء يعتبر «نهائي» بالنسبة له. وقال كلوب: "نابولي كانوا في أفضل حالاتهم، وكذلك سالزبورج، استطاعوا الخروج بنتيجتين مهمتين أمامنا، لكننا نملك مباراة تعد بمثابة نهائي للجميع، ونحضر لها على هذا الأساس". وأكمل المدير الفني للريدز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "سالزبورج فريق قوي، لكن الأخبار الجيدة أننا أقوياء أيضًا، وهذا ما سنقدمه في الغد".
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