ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على ولفرهامبتون

تحرير:علي الزيني ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

ليفربول

حقق فريق ليفربول فوزً ثمينًا على نظيره ولفرهامبتون، بهدف نظيف، جاء عن طريق ساديو ماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز الثامن. ووضع ليفربول خلال المباراة شعار أبطال العالم على قميصه، بعد فوزه بكأس العالم للأندية، على حساب فلامنجو البرازيلي، وهي الوحيدة التي ستشهد وضع الشعار على قميص الريدز بحسب قواعد الدوري الإنجليزي.

بداية المباراة جاءت سريعة، وكاد محمد صلاح يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، لكن تسديدته مرت أعلى العارضة، وفي الدقيقة 44 احتسب حكم الفيديو هدفًا لفريق ليفربول، بعدما ألغاه حكم الساحة في البداية بداعي وجود لمسة يد على لالانا في بناء الهجمة، لكن في النهاية احتسب الكرة لصالح ساديو ماني. وفي الدقيقة الأخيرة