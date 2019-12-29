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عبد الله حمدوك يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، قرارا اليوم الأحد، بقبول استقالة الدكتور عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي، إذ ذكر بيان لمجلس الوزراء، أن القرار وجه وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والشئون الدينية والأوقاف، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ. وفي سبتمبر الماضي، أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وتضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نجري انتخابات بدون القدس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وذلك في ظل تقارير عن تجاهل إسرائيل الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس، قائلًا في كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأحد: «لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية»، مضيفًا: «لن نتوانى عن استمرار النضال من أجل الوصول إلى هدفنا الذي نريده وهو دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية»، وفقًا لسبوتنيك.
قوات الجيش العراقي - أرشيفية

الدفاع العراقية: مقتل خمسة انتحاريين في صلاح الدين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تصفية 5 انتحاريين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة غرب وادي الثرثار، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية» اليوم الأحد، أن قوات قيادة عمليات صلاح الدين من خلال تنفيذ عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة تمكنوا من العثور على 4 مضافات تحتوي على أجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس، وقاموا بتدمير نفقين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وتصفية 5 انتحاريين كانوا داخل أحد الأنفاق في غرب وادي الثرثار بالقرب من قرية السرت، مضيفه أنه تم العثور على معمل للتفخيخ غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري.
نتنياهو

فلسطين: نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم والهروب من تهم الفساد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم بدولة الاحتلال، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر إعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها.
صورة-لتنظيم-داعش

ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش بمدينة الموصل لـ21 قتيلًا

ارتفعت أعداد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى 21 قتيلا خلال تصدي القوات الأمنية لهجوم شنه التنظيم بقضاء الحضر جنوب مدينة الموصل شمالي العراق، إذ قال آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري - وفقا لقناة «السومرية الإخبارية»، اليوم الأحد: «إن تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء أمس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى»، مضيفا: «أن قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي الكبير، وقتل 21 داعشيا من المهاجمين».
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فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

السودان: تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم

قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم. وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، في تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، لافتا إلى أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلا.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

رئيس وزراء السودان: الحكومة مستعدة لسماع الآراء وتقبل النقد

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة على استعداد كامل لسماع كل الآراء، وتقبل النقد الهادف والبنّاء. وقال حمدوك - في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال فعاليات "ملتقى الإعلام البديل" الذي يناقش دور الإعلام البديل في الفترة الانتقالية - إن الديمقراطية تفترض احترام الرأي والرأي الآخر، مشددا على أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي جاهز للتنفيذ، ولكن هناك ممارسة تحتاج إلى قبول الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن الاستعلاء. وأضاف: "ثورتنا تقف في مصاف الثورات العظيمة في العالم"، منوها بدور الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي في اندلاع الثورة، حيث إنها تمتلك القدرة على ابتكار أشكال التواصل، وأسهمت بدور كبير جدا في هذه الثورة.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

الحكم بإيداع عمر البشير مؤسسة إصلاح لمدة عامين

قضت محكمة سودانية، اليوم السبت، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أموال ضبطت في مقر إقامته، وذلك في جلسة، خُصصت للنطق بالحكم، في قضية اتهامه بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي. وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يُجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة، ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان.
علم السودان

النائب العام السوداني: التحقيقات في بلاغات شهداء الثورة مستمرة

أكد النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، لافتا إلى رفع بعض من حصانات المتهمين، مشددًا في بيان اليوم الأحد، أنه ليست هناك أية جهة، مخول لها قانونا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناء على طلب من محكمة مختصة، نافيا ما تردد عن سحب دعاوى وملفات الشهداء من أمام النيابة العامة، موضحًا أنه بخصوص بلاغات فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي، وتداعيته، سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق.
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