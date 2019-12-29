عبد الله حمدوك يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

عبد الله حمدوك

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، قرارا اليوم الأحد، بقبول استقالة الدكتور عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي، إذ ذكر بيان لمجلس الوزراء، أن القرار وجه وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والشئون الدينية والأوقاف، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ. وفي سبتمبر الماضي، أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وتضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي