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الدفاع العراقية: مقتل خمسة انتحاريين في صلاح الدين

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
الجيش العراقي
الجيش العراقي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تصفية 5 انتحاريين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة غرب وادي الثرثار، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية» اليوم الأحد، أن قوات قيادة عمليات صلاح الدين من خلال تنفيذ عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة تمكنوا من العثور على 4 مضافات تحتوي على أجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس، وقاموا بتدمير نفقين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وتصفية 5 انتحاريين كانوا داخل أحد الأنفاق في غرب وادي الثرثار بالقرب من قرية السرت، مضيفه أنه تم العثور على معمل للتفخيخ غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري.
وفي ذات السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، العثور على 13 نفقا ووكرا لـ «داعش» في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وذكرت الخلية، في بيان لها، أن قيادة فرقة المشاة الخامسة عشر نفذت حملة واسعة على جبال «بادوش والعطشانة»، خلال المرحلة الأولى من عملية «إرادة
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نجري انتخابات بدون القدس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وذلك في ظل تقارير عن تجاهل إسرائيل الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس، قائلًا في كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأحد: «لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية»، مضيفًا: «لن نتوانى عن استمرار النضال من أجل الوصول إلى هدفنا الذي نريده وهو دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية»، وفقًا لسبوتنيك.
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عبد الله حمدوك يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، قرارا اليوم الأحد، بقبول استقالة الدكتور عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي، إذ ذكر بيان لمجلس الوزراء، أن القرار وجه وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والشئون الدينية والأوقاف، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ. وفي سبتمبر الماضي، أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم بدولة الاحتلال، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر إعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها.
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ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش بمدينة الموصل لـ21 قتيلًا

ارتفعت أعداد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى 21 قتيلا خلال تصدي القوات الأمنية لهجوم شنه التنظيم بقضاء الحضر جنوب مدينة الموصل شمالي العراق، إذ قال آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري - وفقا لقناة «السومرية الإخبارية»، اليوم الأحد: «إن تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء أمس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى»، مضيفا: «أن قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي الكبير، وقتل 21 داعشيا من المهاجمين».
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ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش بمدينة الموصل لـ21 قتيلًا

ارتفعت أعداد قتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى 21 قتيلا خلال تصدي القوات الأمنية لهجوم شنه التنظيم بقضاء الحضر جنوب مدينة الموصل شمالي العراق، إذ قال آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري - وفقا لقناة «السومرية الإخبارية»، اليوم الأحد: «إن تنظيم داعش الإرهابي شن، مساء أمس، هجوما واسعا وكبيرا في منطقة المخازن شمالي قضاء الحضر بمحافظة نينوى»، مضيفا: «أن قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وطيران الجيش العراقي تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي الكبير، وقتل 21 داعشيا من المهاجمين».
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السيسي يشهد انطلاق فعاليات منتدى أسوان للسلام

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