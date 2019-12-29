الدفاع العراقية: مقتل خمسة انتحاريين في صلاح الدين

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

الجيش العراقي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تصفية 5 انتحاريين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة غرب وادي الثرثار، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية» اليوم الأحد، أن قوات قيادة عمليات صلاح الدين من خلال تنفيذ عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة تمكنوا من العثور على 4 مضافات تحتوي على أجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس، وقاموا بتدمير نفقين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وتصفية 5 انتحاريين كانوا داخل أحد الأنفاق في غرب وادي الثرثار بالقرب من قرية السرت، مضيفه أنه تم العثور على معمل للتفخيخ غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري.

وفي ذات السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، العثور على 13 نفقا ووكرا لـ «داعش» في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وذكرت الخلية، في بيان لها، أن قيادة فرقة المشاة الخامسة عشر نفذت حملة واسعة على جبال «بادوش والعطشانة»، خلال المرحلة الأولى من عملية «إرادة