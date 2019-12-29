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ضبط 95463 قرصًا مخدرًا ومعمل تحاليل.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مسائية مكبرة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وذلك استمرارًا للضرب بيد من حديد على المخالفين في جميع المنشآت التي من شأنها المساس بصحة المواطنين بمحافظة الشرقية، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل طبية خاص بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، يحتوي على كيماويات منتهية الصلاحية، وأكياس دم وبلازما محفوظة بثلاجة عادية غير معدة لحفظ الدم ومشتقاته، وتم تحريز هذه الكميات، وامتنع الموجود بالمعمل عن التوقيع على محضر الضبط؛ مما ترتب عليه استدعاء الشرطة لتحرير المحاضر اللازمة، وتم تشميع المعمل.
كما شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، حملة للتفتيش على الصيدليات بمركز ومدينة أبو كبير، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، إذ تم مداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة بمركز أبو كبير، نظرا لورود معلومات تفيد قيامها بفتح أبوابها للجمهور وبيع الأدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون. نجحت جهود الحملة
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احمد -موسى

أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.
الدكتور- سعد -الهلالي (2)

سعد الهلالي: الإخوان يقفون خلف مشروع المتاجرة باسم الدين

قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك محاولات لتقوية دعائم مشروع المتاجرة باسم الدين والشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن الإخوان هم من يقفون خلف هذا المشروع، ويقف خلفهم أردوغان رئيس تركيا. وأضاف الهلالي، خلال برنامج «كن أنت»، والمذاع عبر قناة «مصر الأولى»، مساء اليوم الأحد: «زعلتوا الناس من الشرع، وتاجرتوا باسم الشرع»، مشيرًا إلى أن هذا الحكم المتعلق بإخبار الزوج زوجته بزواجه من أخرى هو حكم الفقهاء، وليس حكم الله، حيث إنها فتوى فقهية، وليست فتوى شرعية.
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: حلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

? طالب محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بضرورة تحمل المسئولية والانطلاق بالمشروعات وسرعة تنفيذها ليشعر بها المواطن، جاء ذلك خلال ختام ورشة عمل بمحافظة الأقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القرى الـ 143 المستهدفة في المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية، بحضور 6 محافظين بجنوب الصعيد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلا عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.
المهندس -أسامة -عسران -نائب- وزير الكهرباء (1)

عسران: 600 مليون مواطن إفريقي يعانون من نقص خدمات الطاقة

أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أسامة عسران، أهمية إيجاد حلول لعملية تعزيز أمن واستدامة الطاقة في مصر، وباقي الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه مازال هناك نحو 600 مليون مواطن إفريقي، أي ما يعادل نصف عدد سكان القارة يعانون من عدم وصول الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة التي عقدت، اليوم الأحد، تحت عنوان «مستقبل الطاقة المستدام في مصر وإفريقيا»، بحضور الدكتور محمد موسي وكيل أول وزارة الكهرباء، محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد عبد الرحمن المدير التنفيذي لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك ممثل منظمة جيدكو.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

طلب إحاطة بشأن نقص وحدات العناية المركزة بالإسكندرية

تقدمت مني الشبراوي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أزمة نقص وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الإسكندرية، قائلة: "إن ظروف صعبة يعيشها مرضى الحالات الحرجة بالإسكندرية في أثناء بحث ذويهم عن أماكن شاغرة بين أروقة المستشفيات العامة، في غرف العناية المركزة ، خاصة عندما يأتيهم الرد من المسؤولين بأنه لا يوجد مكان، فيجد المريض وذويه أنفسهم مجبرين على وضعهم في قوائم الانتظار لأجل غير معلوم، أو أن يسلكوا طريق المستشفيات الخاصة التي ترفع شعار (الدفع قبل العلاج)".
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

التموين: صرف 90 % من السلع التموينية لشهر ديسمبر

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، وصرف ما يقرب من 90% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات. ويبلغ عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم حوالي 5.22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بنحو 89 مليار جنيه.
ملح

«غلق مصنع وضبط 10 طن ملح».. حملات مكثفة لصحة الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة على إحدى المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 طن ملح متحجر لسوء التخزين، وإعدام 700 كجم ملح لوجود تغير في خواصة الطبيعية، كما تم تحرير 3 محاضر جنحة صحية، كما تم سحب 3 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: إغلاق 3 منشأت طبية خاصة بالمهندسين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة بمنطقة المهندسين، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات بها، جاء ذلك خلال حملة مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على عدد من المنشآت الطبية الخاصة. وصرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، اليوم الثلاثاء، بأن المنشآت التي تم إغلاقها تعمل بدون ترخيص، وبها العديد من المخالفات، مشيرا إلى أنها تعمل في مجال التخسيس والتجميل، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء تلك المخالفات.
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