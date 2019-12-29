ضبط 95463 قرصًا مخدرًا ومعمل تحاليل.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مسائية مكبرة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وذلك استمرارًا للضرب بيد من حديد على المخالفين في جميع المنشآت التي من شأنها المساس بصحة المواطنين بمحافظة الشرقية، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل طبية خاص بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، يحتوي على كيماويات منتهية الصلاحية، وأكياس دم وبلازما محفوظة بثلاجة عادية غير معدة لحفظ الدم ومشتقاته، وتم تحريز هذه الكميات، وامتنع الموجود بالمعمل عن التوقيع على محضر الضبط؛ مما ترتب عليه استدعاء الشرطة لتحرير المحاضر اللازمة، وتم تشميع المعمل.

كما شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، حملة للتفتيش على الصيدليات بمركز ومدينة أبو كبير، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، إذ تم مداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة بمركز أبو كبير، نظرا لورود معلومات تفيد قيامها بفتح أبوابها للجمهور وبيع الأدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون. نجحت جهود الحملة