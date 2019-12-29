ضبط 95463 قرصًا مخدرًا ومعمل تحاليل.. حملات مكثفة لصحة الشرقية
تحرير:محمد فتحي
٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مسائية مكبرة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وذلك استمرارًا للضرب بيد من حديد على المخالفين في جميع المنشآت التي من شأنها المساس بصحة المواطنين بمحافظة الشرقية، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل طبية خاص بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، يحتوي على كيماويات منتهية الصلاحية، وأكياس دم وبلازما محفوظة بثلاجة عادية غير معدة لحفظ الدم ومشتقاته، وتم تحريز هذه الكميات، وامتنع الموجود بالمعمل عن التوقيع على محضر الضبط؛ مما ترتب عليه استدعاء الشرطة لتحرير المحاضر اللازمة، وتم تشميع المعمل.
كما شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، حملة للتفتيش على الصيدليات بمركز ومدينة أبو كبير، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، إذ تم مداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة بمركز أبو كبير، نظرا لورود معلومات تفيد قيامها بفتح أبوابها للجمهور وبيع الأدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.
نجحت جهود الحملة
كما شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، حملة للتفتيش على الصيدليات بمركز ومدينة أبو كبير، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، إذ تم مداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة بمركز أبو كبير، نظرا لورود معلومات تفيد قيامها بفتح أبوابها للجمهور وبيع الأدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.
نجحت جهود الحملة في ضبط 95463 «قرص- عبوة- وحدة- زجاجة»، لأدوية متنوعة بدون فواتير في مكان يعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بذلك، كما تم تشميع الصيدلية، بالإضافة إلى تحرير محضر للشخص المتواجد بها لمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
كما شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية ومكتب أغذية كفر صقر والعاشر من رمضان، حملة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمركز ومدينة كفر صقر، والعاشر من رمضان، إذ أسفرت جهود الحملة عن إعدام 280 كجم أغذية عبارة عن «فسيخ، خضراوات وفاكهة، محضرات»، 150 كرتونة «مقرمشات»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
وتم تحرير 10 محاضر جنحة صحية، وتم سحب 13 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم مخاطبة الجهات المختصة لإصدار قرار غلق لعدد 2 منشأة غذائية بكفر صقر لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم بهما على الصحة العامة.