هل يكون كهربا ضحية إصابة سعد سمير؟

تسبب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا، لتتعقد الأمور أمام الجهاز الفني بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي وتمسك بهذا الأمر حتى بعد تعاقد الأهلي مع كهربا وبالفعل دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النيجيري بيلسيج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي رشحه فايلر للانضمام للأهلي وبعد إصابة سعد سمير أصبح الفريق في حاجة إلى ضم مدافع جديد.
في البداية كانت طلبات رينيه فايلر لإدارة الأهلي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، التعاقد مع مدافع ومهاجم أجنبي قوي، لكن إدارة القلعة الحمراء أربكت حسابات السويسري بعدما عرضت عليه التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"، وحاولت إقناعه أن الفريق يمتلك عدد كبير من المدافعين في ظل
في البداية كانت طلبات رينيه فايلر لإدارة الأهلي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، التعاقد مع مدافع ومهاجم أجنبي قوي، لكن إدارة القلعة الحمراء أربكت حسابات السويسري بعدما عرضت عليه التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"، وحاولت إقناعه أن الفريق يمتلك عدد كبير من المدافعين في ظل وجود رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وسعد سمير قبل تعرضه للإصابة وأيمن أشرف الظهير الأيسر والذي يتم توظيفه في قلب الدفاع.
الأمر الذي رفضه المدير الفني لكن بعد جلسات نقاش عديدة وافق فايلر على التعاقد مع كهربا بينما أصر على التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي وتمسك بالتعاقد مع إليكي، بالرغم من أن إدارة التعاقدات بالنادي عرضت عليه عدد من اللاعبين في مركز المهاجم إلا أن فايلر تمسك بالمهاجم النيجيري.
إصابة سعد سمير وغيابه عن الفريق لمدة لن تقل عن 8 شهور يعيد الأمر لنقطة الصفر حيث جدد فايلر سرعة التعاقد مع مدافع على الرغم من وصول مسؤولو الأهلي لمفاوضات قوية مع مهاجم أجنبي وتعاقدت مع كهربا، ليضع مسؤولي القلعة الحمراء في مأزق في ظل أن الأهلي مسموح له بإجراء استبدال لاعبين فقط في قائمته، مقعد تم حجزه لكهربا من أجل قيده في الفريق، والثاني للمهاجم الأجنبي.
إذا استمر فايلر في الإصرار على رأيه بالتعاقد مع مدافع يعوض غياب سعد سمير بالإضافة للتعاقد مع المهاجم الأجنبي قد يكون محمود كهربا مهدد بعدم قيده في القائمة في يناير المقبل والانضمام لأي ناد أخر لمدة 6 أشهر على أن يعود للأهلي مع بداية الموسم القادم.
ويحاول مسؤولو الأهلي إقناع فايلر بالتغاضي عن التعاقد مع مدافع في ظل وجود عدد وفير من المدافعين بالفريق، بالإضافة إلى وجود محمد عبد المنعم مدافع فريق مواليد 99، الأمر الذي لم يتم حسمه حتى الآن بشكل نهائي.
وسيكون هناك جلسة بين فايلر وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق خلال الساعات القليلة المُقبلة، لحسم هذه الأزمة والاستقرار بشكل نهائي على شكل القائمة النهائية في ظل أنه بالفعل سلم لعبد الحفيظ قائمة باللاعبين الذي يريد رحيلهم عن الفريق.