رياضة

هل يكون كهربا ضحية إصابة سعد سمير؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
سعد سمير
سعد سمير
تسبب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا، لتتعقد الأمور أمام الجهاز الفني بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي وتمسك بهذا الأمر حتى بعد تعاقد الأهلي مع كهربا وبالفعل دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النيجيري بيلسيج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي رشحه فايلر للانضمام للأهلي وبعد إصابة سعد سمير أصبح الفريق في حاجة إلى ضم مدافع جديد.
في البداية كانت طلبات رينيه فايلر لإدارة الأهلي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، التعاقد مع مدافع ومهاجم أجنبي قوي، لكن إدارة القلعة الحمراء أربكت حسابات السويسري بعدما عرضت عليه التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"، وحاولت إقناعه أن الفريق يمتلك عدد كبير من المدافعين في ظل
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مانشستر سيتي يقهر شيفيلد بثنائية بالبريميرليج

فاز مانشستر سيتي على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ونجح الكون أجويرو في تسجيل الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 52، واعترض لاعبو فريق شيفيلد يونايتد على صحة الهدف بسبب وقوف حكم المباراة في وجه لاعب الضيوف الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنه من قطع الكرة، لكن تقنية الفيديو أقرت بصحة الهدف.
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بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
كهربا

جلسة بين مسؤولي الأهلي وكهربا تحسم انتقاله للأحمر

علمت "التحرير" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي يعقد في الوقت الحالي جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بحضور وكيله، تمهيدًا للحصول على توقيع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، والاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.
سعد سمير

فايلر يضم 20 لاعبًا لقائمة الأهلي استعدادًا للهلال

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
رامى ربيعة

ربيعة: نسعى للفوز على الهلال ومصالحة الجماهير

أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدا وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارة المباراة أمام النجم الساحلي التونسي. وأوضح أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدا لحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية.
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