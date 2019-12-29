هل يكون كهربا ضحية إصابة سعد سمير؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

سعد سمير

تسبب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا، لتتعقد الأمور أمام الجهاز الفني بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي وتمسك بهذا الأمر حتى بعد تعاقد الأهلي مع كهربا وبالفعل دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النيجيري بيلسيج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي رشحه فايلر للانضمام للأهلي وبعد إصابة سعد سمير أصبح الفريق في حاجة إلى ضم مدافع جديد.

في البداية كانت طلبات رينيه فايلر لإدارة الأهلي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، التعاقد مع مدافع ومهاجم أجنبي قوي، لكن إدارة القلعة الحمراء أربكت حسابات السويسري بعدما عرضت عليه التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"، وحاولت إقناعه أن الفريق يمتلك عدد كبير من المدافعين في ظل