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مصرع شخصين إثر إطلاق الرصاص على كنيسة في أمريكا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
الشرطة الأمريكية_أرشيفية
الشرطة الأمريكية_أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على كنيسة «ويست فري واي»، بضاحية «فورت وورث» أثناء اكتظاظها بالمصلين، مما أدى إلى مصرع شخصين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية تقارير بشأن دوافع الحادث أو هوية مرتكبيه. وكانت ولاية تكساس قد شهدت في سبتمبر الماضي، وقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار، وأصيب 10 مراهقين على الأقل، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية.
وقالت الشرطة، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، وأضافت أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار.وفي 15 أغسطس الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 4 ضباط شرطة أصيبوا
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الشرطة-الأمريكية (2)

إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بكنيس يهودي في نيويورك

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل جراء عملية طعن وقعت في كنيس يهودي بولاية نيويورك الأمريكية. وقالت الشرطة المحلية وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، "إن عملية الطعن تمت في مدينة مونسي، في مقاطعة روكلاند، التي تقع على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي نيويورك"، مضيفة أنها تعمل حاليا عملية تمشيط بشكل واسع. ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة الشرطة بشكل فوري على الوضع.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شخص في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية أمريكية

قُتل شخص جراء إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري في إحدى ضواحي دنفر في مدينة "أورورا" بولاية "كولورادو" الأمريكية. وذكرت الشرطة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أنه يجري التحقيق الآن في حادث إطلاق النار يرجح أنه بسبب عملية انتحار، لافتة إلى أنه ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.
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انفجار في مصنع طائرات أمريكي يوقع عشرات الجرحى

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية متسببا على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير وذلك حسبما قال مسؤولون بالمنطقة وبالشركة. وقال جون جالاجار مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهم ربما يعاني من إصابات خطيرة. ومن جانبهم، قال مسؤولو الشركة إن اثنين من الضحايا نقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة في حين عولج اثنان في مكان الحادث.
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البنتاجون يدرس خفض عدد القوات الأمريكية في أفريقيا

كشف مطلعون على سير المداولات بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) النقاب عن أن وزير الدفاع مارك إسبر يأدرس حاليا مقترحات بخفض عدد القوات الأمريكية في غرب أفريقيا بشكل كبير- أو حتى سحبها بالكامل - في خطوة أولى لإعادة نشر الآلاف من القوات الأمريكية في أنحاء أخرى من العالم. وأوضح المسئولون، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن تعديل نشر القوات الأمريكية في أفريقيا سيعقبه تعديل آخر في أمريكا اللاتينية، وأن تقليصا لحجم القوات سيحدث أيضا في العراق وأفغانستان، كما هو متوقع.
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الشرطة-الأمريكية (2)

إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بكنيس يهودي في نيويورك

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل جراء عملية طعن وقعت في كنيس يهودي بولاية نيويورك الأمريكية. وقالت الشرطة المحلية وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، "إن عملية الطعن تمت في مدينة مونسي، في مقاطعة روكلاند، التي تقع على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي نيويورك"، مضيفة أنها تعمل حاليا عملية تمشيط بشكل واسع. ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة الشرطة بشكل فوري على الوضع.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شخص في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية أمريكية

قُتل شخص جراء إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري في إحدى ضواحي دنفر في مدينة "أورورا" بولاية "كولورادو" الأمريكية. وذكرت الشرطة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أنه يجري التحقيق الآن في حادث إطلاق النار يرجح أنه بسبب عملية انتحار، لافتة إلى أنه ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

شهدت مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تبادلا كثيفًا لإطلاق النار استمر ساعة على الأقل، إذ أفادت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم، أن إطلاق النار وقع داخل محل بقالة صغير أسفرت عن إصابة شرطي برصاصة في الرأس. وتوجهت فرق التدخل السريع توجهت إلى الموقع، حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك. وفي سبتمبر الماضي، أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي شرق الولايات المتحدة.
الشرطة-الأمريكية

قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بولاية فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا. وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.
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