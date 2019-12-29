مصرع شخصين إثر إطلاق الرصاص على كنيسة في أمريكا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

الشرطة الأمريكية_أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على كنيسة «ويست فري واي»، بضاحية «فورت وورث» أثناء اكتظاظها بالمصلين، مما أدى إلى مصرع شخصين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية تقارير بشأن دوافع الحادث أو هوية مرتكبيه. وكانت ولاية تكساس قد شهدت في سبتمبر الماضي، وقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار، وأصيب 10 مراهقين على الأقل، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية.

وقالت الشرطة، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، وأضافت أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار.وفي 15 أغسطس الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 4 ضباط شرطة أصيبوا