شعراوي: حلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

? طالب محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بضرورة تحمل المسئولية والانطلاق بالمشروعات وسرعة تنفيذها ليشعر بها المواطن، جاء ذلك خلال ختام ورشة عمل بمحافظة الأقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القرى الـ 143 المستهدفة في المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية، بحضور 6 محافظين بجنوب الصعيد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلا عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

وأضاف شعراوي، أنه سيتم التعامل بحلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ تلك المشروعات في قرى المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه سيتابع بصفة شخصية مع القيادات المشرفة على تنفيذ تلك المبادرة بالمحافظات، وسيتم إثابة المتميزين، لافتًا