سعد الهلالي: الإخوان يقفون خلف مشروع المتاجرة باسم الدين

تحرير:محمد فتحي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

الدكتور سعد الهلالي

قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك محاولات لتقوية دعائم مشروع المتاجرة باسم الدين والشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن الإخوان هم من يقفون خلف هذا المشروع، ويقف خلفهم أردوغان رئيس تركيا. وأضاف الهلالي، خلال برنامج «كن أنت»، والمذاع عبر قناة «مصر الأولى»، مساء اليوم الأحد: «زعلتوا الناس من الشرع، وتاجرتوا باسم الشرع»، مشيرًا إلى أن هذا الحكم المتعلق بإخبار الزوج زوجته بزواجه من أخرى هو حكم الفقهاء، وليس حكم الله، حيث إنها فتوى فقهية، وليست فتوى شرعية.

وشدد الهلالي على ضرورة إصلاح الخطاب الديني، قائلا: «الناس هتزعل من ربنا وإحنا السبب»، مشيرا إلى أن ما يتردد بشأن أنه لا يشترط شرعا أن يخبر الزوج زوجته بزواجه من أخرى هى فتوى مصدرة باسم الشرع.