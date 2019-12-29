رياضة

مانشستر سيتي يقهر شيفيلد بثنائية بالبريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
فاز مانشستر سيتي على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ونجح الكون أجويرو في تسجيل الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 52، واعترض لاعبو فريق شيفيلد يونايتد على صحة الهدف بسبب وقوف حكم المباراة في وجه لاعب الضيوف الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنه من قطع الكرة، لكن تقنية الفيديو أقرت بصحة الهدف.
سيطرة السيتي على مجريات اللقاء منحته هدف ثاني من هجمة مرتدة رائعة قادها البلجيكي كيفين دي بروين الذي مرر الكرة لـ رياض محرز الذي شق طريقه في دفاعات شيفيلد ثم مرر الكرة للبلجيكي الذي سددها بطريقة رائعة معلنا عن الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السيتي للنقطة الـ41 في المركز الثالث
اقرأ المزيد
الأهلى- وبلاتينيوم‎ (7)

هل يكون كهربا ضحية إصابة سعد سمير؟

تسبب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ورطة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا، لتتعقد الأمور أمام الجهاز الفني بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم أجنبي وتمسك بهذا الأمر حتى بعد تعاقد الأهلي مع كهربا وبالفعل دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النيجيري بيلسيج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي رشحه فايلر للانضمام للأهلي وبعد إصابة سعد سمير أصبح الفريق في حاجة إلى ضم مدافع جديد.
ليفربول - ولفرهامبتون

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على ولفرهامبتون

حقق فريق ليفربول فوزً ثمينًا على نظيره ولفرهامبتون، بهدف نظيف، جاء عن طريق ساديو ماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز الثامن. ووضع ليفربول خلال المباراة شعار أبطال العالم على قميصه، بعد فوزه بكأس العالم للأندية، على حساب فلامنجو البرازيلي، وهي الوحيدة التي ستشهد وضع الشعار على قميص الريدز بحسب قواعد الدوري الإنجليزي.
محمد فخري

محمد فخري يقف على الكرة أمام الزمالك (فيديو)

أثار محمد فخري، لاعب النادي الأهلي، مواليد 99، أزمة في مباراة فريقه أمام الزمالك التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بمدينة نصر في بطولة الجمهورية. وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف سجل وليد مصطفى الهدف الأول للفريق الأحمر في الشوط الأول، وتعادل الزمالك عن طريق يوسف محمود في الدقيقة 60، ونجح محمد فخري في إحراز الهدف الثاني للأهلي والفوز بالنقاط الثلاث.
اقرأ المزيد من الأخبار
مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر سيتي يٌسقط في البريميرليج أمام ولفرهامبتون

بعد مباراة مثيرة، خطف فريق ولفرهامبتون، فوزًا ثمينًا من نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مولينيو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني.
سانشو 2018 (2)

بوروسيا دورتموند يحدد ثمن جادون سانشو

حدد بوروسيا دورتموند الألماني، المقابل المالي الذي يسعى للحصول عليه، نظير بيع نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن بوروسيا دورتموند والعودة للبريميرليج من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة مانشستر يونايتد أو تشيلسي، حيث لعب من قبل لصالح مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة أن جادون سانشو لا يشعر بالسعادة في ألمانيا، بعدما شعر بأنه "كبش فداء" لمشاكل بوروسيا دورتموند.
مانشستر سيتي - أرسنال

مانشستر سيتي يضرب آرسنال بثلاثية في البريميرليج

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإمارات مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومازال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع. المباراة شهدت تألق كبير من كيفين دي بروين الذي سجل هدفين لمانشستر سيتي، كما صنع هدف سجله رحيم ستيرلينج، خلال الشوط الأول من اللقاء.
ماوريسيو-ساري- (2)

ساري: مانشستر سيتي الأقرب للتتويج بدوري الأبطال

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتتويج باللقب. وقال ساري خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال، أرى أن هذا الفريق تركيزه سيكون منصبًّا هذا الموسم أكثر على دوري الأبطال من الدوري الإنجليزي الممتاز". وعن إمكانية وجود مواجهة بين توتنهام والبيانكونيري قال: "لقد كنت محظوظًا لمقابلة مورينيو شخصيًّا، ولدي احترام كبير له بالطبع، فهو مدرب على مستوى عالٍ".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]