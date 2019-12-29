مانشستر سيتي يقهر شيفيلد بثنائية بالبريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

مانشستر سيتي

فاز مانشستر سيتي على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ونجح الكون أجويرو في تسجيل الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 52، واعترض لاعبو فريق شيفيلد يونايتد على صحة الهدف بسبب وقوف حكم المباراة في وجه لاعب الضيوف الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنه من قطع الكرة، لكن تقنية الفيديو أقرت بصحة الهدف.

سيطرة السيتي على مجريات اللقاء منحته هدف ثاني من هجمة مرتدة رائعة قادها البلجيكي كيفين دي بروين الذي مرر الكرة لـ رياض محرز الذي شق طريقه في دفاعات شيفيلد ثم مرر الكرة للبلجيكي الذي سددها بطريقة رائعة معلنا عن الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السيتي للنقطة الـ41 في المركز الثالث