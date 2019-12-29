الرئيس الفلسطيني: لن نجري انتخابات بدون القدس

تحرير:وكالات ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

الرئيس الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وذلك في ظل تقارير عن تجاهل إسرائيل الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس، قائلًا في كلمته أمام المجلس الاستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأحد: «لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية»، مضيفًا: «لن نتوانى عن استمرار النضال من أجل الوصول إلى هدفنا الذي نريده وهو دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية»، وفقًا لسبوتنيك.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني مساء أمس السبت، نقلا عن مصادر قالت إنها رسمية، أنه بعد مناقشات رفيعة المستوى، قررت إسرائيل تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بالسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية في القدس، تليها انتخابات رئاسية.كان وزير الشؤون المدنية