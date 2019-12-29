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أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

تحرير:محمد فتحي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.
وأوضح موسى، أن الجرب أنتشر من إسطنبول إلى أنقره وأزمير خلال الساعات الماضية، مضيفًا: «الخليفة العثماني أردوغان مش فاضي لبلده بيحضر لدولة خلافة في 2023 عشان ينشر الجرب في العالم الإسلامي»، متابعًا: «أن الوضع الأمني في تركيا مرعب، وأردوغان مصاب بـ«الجرب»، فلا أمن ولا اقتصاد هناك»، مؤكدا أن الجرب أصاب
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الدكتور- سعد -الهلالي (2)

سعد الهلالي: الإخوان يقفون خلف مشروع المتاجرة باسم الدين

قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك محاولات لتقوية دعائم مشروع المتاجرة باسم الدين والشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن الإخوان هم من يقفون خلف هذا المشروع، ويقف خلفهم أردوغان رئيس تركيا. وأضاف الهلالي، خلال برنامج «كن أنت»، والمذاع عبر قناة «مصر الأولى»، مساء اليوم الأحد: «زعلتوا الناس من الشرع، وتاجرتوا باسم الشرع»، مشيرًا إلى أن هذا الحكم المتعلق بإخبار الزوج زوجته بزواجه من أخرى هو حكم الفقهاء، وليس حكم الله، حيث إنها فتوى فقهية، وليست فتوى شرعية.
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: حلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

? طالب محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بضرورة تحمل المسئولية والانطلاق بالمشروعات وسرعة تنفيذها ليشعر بها المواطن، جاء ذلك خلال ختام ورشة عمل بمحافظة الأقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القرى الـ 143 المستهدفة في المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية، بحضور 6 محافظين بجنوب الصعيد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلا عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

ضبط 95463 قرصًا مخدرًا ومعمل تحاليل.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مسائية مكبرة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وذلك استمرارًا للضرب بيد من حديد على المخالفين في جميع المنشآت التي من شأنها المساس بصحة المواطنين بمحافظة الشرقية، إذ أسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل طبية خاص بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، يحتوي على كيماويات منتهية الصلاحية، وأكياس دم وبلازما محفوظة بثلاجة عادية غير معدة لحفظ الدم ومشتقاته، وتم تحريز هذه الكميات، وامتنع الموجود بالمعمل عن التوقيع على محضر الضبط؛ مما ترتب عليه استدعاء الشرطة لتحرير المحاضر اللازمة، وتم تشميع المعمل.
المهندس -أسامة -عسران -نائب- وزير الكهرباء (1)

عسران: 600 مليون مواطن إفريقي يعانون من نقص خدمات الطاقة

أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أسامة عسران، أهمية إيجاد حلول لعملية تعزيز أمن واستدامة الطاقة في مصر، وباقي الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه مازال هناك نحو 600 مليون مواطن إفريقي، أي ما يعادل نصف عدد سكان القارة يعانون من عدم وصول الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة التي عقدت، اليوم الأحد، تحت عنوان «مستقبل الطاقة المستدام في مصر وإفريقيا»، بحضور الدكتور محمد موسي وكيل أول وزارة الكهرباء، محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد عبد الرحمن المدير التنفيذي لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك ممثل منظمة جيدكو.
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الجيش-الليبي

الجيش الليبي: قطر وتركيا تستخدمان السفن لدعم ميليشيات طرابلس

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن قطر وتركيا تستخدمان السفن التجارية لأغراض عسكرية لدعم الميليشيات في طرابلس. وقال المحجوب في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن "السفينة التي تم احتجازها في ليبيا يقودها طاقم تركي"، مضيفا "أن البحرية الليبية تقوم بالتحقيق مع طاقم السفينة التي تم احتجازها قبالة سواحلنا".
الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
احمد -موسى

أحمد موسى: مصروفات منتدى شباب العالم ليست من أموال الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة حول جدوى منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن منتدى الشباب أمواله ومصروفاته ليست من موازنة الدولة المصرية، متابعًا: «لا يوجد جنيه واحد لمنتدى الشباب أو لأي مؤتمر يأتي من وزارة المالية». وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن رجال العالم والبنوك الوطنية هم الرعاة للمنتدى. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ
تامر-امين

تامر أمين: تركيا حرام عليَّ حتى رحيل أردوغان (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إنه كان يعتاد السفر لدولة تركيا كل عام، لافتًا إلى أنه لم يذهب إليها منذ دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتنظيم الإخوان، والجماعات الإرهابية، قائلا: «تركيا حرمت عليا بسبب أردوغان، قولت خسارة فيهم دولار واحد». وأضاف أمين خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، اليوم الأربعاء، أن مدينة أسوان هي بمثابة درة المدن النيلية، كما أنها من أجمل مدن الأرض، مناشدًا المواطنين بضرورة إحراء سياحة داخلية خاصة في مدينتي الأقصر وأسوان.
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