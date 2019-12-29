أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

تحرير:محمد فتحي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.

وأوضح موسى، أن الجرب أنتشر من إسطنبول إلى أنقره وأزمير خلال الساعات الماضية، مضيفًا: «الخليفة العثماني أردوغان مش فاضي لبلده بيحضر لدولة خلافة في 2023 عشان ينشر الجرب في العالم الإسلامي»، متابعًا: «أن الوضع الأمني في تركيا مرعب، وأردوغان مصاب بـ«الجرب»، فلا أمن ولا اقتصاد هناك»، مؤكدا أن الجرب أصاب