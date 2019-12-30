إف سي مصر يسعى لاستدراج طنطا في الدوري

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

طنطا

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي إف سي مصر أمام طنطا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وائل فرحان، ويعاونه الثنائي محمد عبد القادر وأحمد الكيال، بينما سيكون محمد الديب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، جمعهم من 10 مواجهات، فاز 1 وتعادل 5 وخسر 4، وسجل الفريق 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لنادي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا

ويحتل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، جمعهم من 10 مواجهات، فاز 1 وتعادل 5 وخسر 4، وسجل الفريق 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لنادي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



فيما يحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مواجهات فاز 1 وتعادل 7 وخسر 2، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

