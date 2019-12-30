رياضة

إف سي مصر يسعى لاستدراج طنطا في الدوري

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
طنطا
طنطا
يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي إف سي مصر أمام طنطا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وائل فرحان، ويعاونه الثنائي محمد عبد القادر وأحمد الكيال، بينما سيكون محمد الديب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، جمعهم من 10 مواجهات، فاز 1 وتعادل 5 وخسر 4، وسجل الفريق 5 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لنادي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا
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طارق-يحيى‎

طارق يحيى: شعرت بالفخر حين شاهدت برومو قناة الزمالك

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن نادي الزمالك يستحق التضحية وبذل أقصى طاقة ممكنة لكي يظل إسم النادي عالياً. وقال نجم الزمالك السابق: "عندما شاهدت البرومو الخاص بقناة الزمالك، شعرت بفخر كبير، الزمالك يستحق الكثير لنقدمه له، ويجب أن يكون هناك مسؤولية لدى اللاعبين، كرة القدم إدارة وجهاز فني ولاعبين، كل فرد يجب أن يفعل ما عليه ويقدم ما لديه للزمالك، ويجب أن يكون هناك بطولات، أتمنى من لاعبي الزمالك تدارك ما حدث في الدوري والعودة سريعا، والمنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا، التتويج باللقب الأفريقي له طعم أخر وفوائد عديدة".
مرتضى منصور (2)

مرتضى: محترمو الأهلي ماتوا والمبادئ «في الدولاب»

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ان مبادئ النادي الأهلي صارت في الدولاب مغلق عليها، كما فتح منصور النار على مجلس القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة الحدث اليوم. وقال رئيس الزمالك: "كلكم شاهدتم صور (محمود عبد المنعم) كهربا مع (محمود) الخطيب، يتحدثون عن المبادئ في الأهلي، لكن المبادئ في الدولاب مغلق عليها، آخر من طبقها كان محمود طاهر وهذا كلام الأهلاوية وليس كلامي، وطوال العمر الأهلي قيم ومبادئ، لكن الناس المحترمة الذين كانوا في النادي ماتوا مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم، واللهم دم العافية على محمود طاهر".
مختار مختار

«مختار مختار أمام الجونة».. 21 هدفًا وهزيمتان

يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مباريات فاز 3 وتعادل 1 وخسر 6، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات فاز 4 وتعادل 3 وخسر 3، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.
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ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إف سي مصر

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد يوسف، ويعاونه الثنائي أحمد لطفي ومصطفى حسن، بينما سيكون محمد الشناوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
نادى-طنطا

طنطا يسعى لاستدراج أسوان في الدوري

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي كريم مهيا وتامر سمير، بينما سيكون محمد علاء هاشم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك - المقاصة

المقاصة يحذر اتحاد الكرة ويطالب بتحكيم عادل

أبدى وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة استياءه من الانتقادات التي تعرض لها مساعد حكم مباراة المقاصة وطنطا الأخيرة بالدوري، مؤكدًا أن الحملات المطالبة بإيقاف مساعد الحكم مبالغ فيها، ومن شأنها التأثير بطريقة سلبية على فريق المقاصة، والتقليل من شأنه. وأوضح هويدي: "الحملات ضد مساعد حكم مباراة طنطا قد تمثل ضغطًا على الحكام للانتقام من المقاصة واحتساب أي أخطاء ضده لتهدئة الرأي العام، المقاصة أكثر فريق تضرر من الأخطاء التحكيمية، وخرج من بطولة كأس مصر بسبب أخطاء تحكيمية واضحة، وفقد المقاصة أكثر من 5 نقاط هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية".
مصر للمقاصة

المقاصة يسعى لاستدراج طنطا في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام طنطا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوى، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى وأحمد العزاوى، بينما سيكون حسن محمود حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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