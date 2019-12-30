رياضة

الجونة يستضيف الإنتاج الحربي في الدوري

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
الجونة
الجونة
يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم صبحى العمراوى، ويعاونه الثنائي محمد عبد المجيد وسيد نافع، بينما سيكون ماهر عرابي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مباريات فاز 3 وتعادل 1 وخسر 6، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة
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طارق-يحيى‎

طارق يحيى: شعرت بالفخر حين شاهدت برومو قناة الزمالك

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن نادي الزمالك يستحق التضحية وبذل أقصى طاقة ممكنة لكي يظل إسم النادي عالياً. وقال نجم الزمالك السابق: "عندما شاهدت البرومو الخاص بقناة الزمالك، شعرت بفخر كبير، الزمالك يستحق الكثير لنقدمه له، ويجب أن يكون هناك مسؤولية لدى اللاعبين، كرة القدم إدارة وجهاز فني ولاعبين، كل فرد يجب أن يفعل ما عليه ويقدم ما لديه للزمالك، ويجب أن يكون هناك بطولات، أتمنى من لاعبي الزمالك تدارك ما حدث في الدوري والعودة سريعا، والمنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا، التتويج باللقب الأفريقي له طعم أخر وفوائد عديدة".
مرتضى منصور (2)

مرتضى: محترمو الأهلي ماتوا والمبادئ «في الدولاب»

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ان مبادئ النادي الأهلي صارت في الدولاب مغلق عليها، كما فتح منصور النار على مجلس القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة الحدث اليوم. وقال رئيس الزمالك: "كلكم شاهدتم صور (محمود عبد المنعم) كهربا مع (محمود) الخطيب، يتحدثون عن المبادئ في الأهلي، لكن المبادئ في الدولاب مغلق عليها، آخر من طبقها كان محمود طاهر وهذا كلام الأهلاوية وليس كلامي، وطوال العمر الأهلي قيم ومبادئ، لكن الناس المحترمة الذين كانوا في النادي ماتوا مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم، واللهم دم العافية على محمود طاهر".
مختار مختار

«مختار مختار أمام الجونة».. 21 هدفًا وهزيمتان

يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مباريات فاز 3 وتعادل 1 وخسر 6، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات فاز 4 وتعادل 3 وخسر 3، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.
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الجونة

الجونة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم هشام الفلال، ويعاونه الثنائي عدي عيد وسيد حسن، بينما سيكون عماد عطا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك والإنتاج الحربي-21

أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك والإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 3. فيما يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 2.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الجونة

الجونة يستضيف طلائع الجيش في الدوري

يحتضن استاد الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الجونة أمام طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي مصطفى حسين وصالح أحمد، بينما سيكون سعد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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