رياضة

بعد هزيمة آرسنال.. لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
طالب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، من لاعبيه الحفاظ على الروح القتالية التي أظهروها في التغلب أمس على آرسنال بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي، وانتفض تشيلسي ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه آرسنال، ليبقى في المركز الرابع رغم معاناته أمام فرق صغيرة في الأسابيع الأخيرة، وخسر فريق المدرب لامبارد أمام وست هام يونايتد وإيفرتون وبورنموث، قبل أن يتفوق على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو، ثم خسر أمام ساوثهامبتون المتعثر، قبل انتفاضته أمام آرسنال، وأبلغ لامبارد الصحفيين "فعل الفريق كل شيء أردته".
ودخل لاعبو تشيلسي في نقاش حاد في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بين الشوطين في ملعب الإمارات، بعد تأخرهم بهدف في الشوط الأول. وقال لامبارد إن الحديث الصريح مع اللاعبين خلال الاستراحة كان نقطة تحول في المباراة. وتابع "لا أرغب في مشاهدة 11 لاعبا صامتا، شرحت لهم وجهة نظري بكل صراحة ووضوح وبعدها بدأ اللاعبون
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بواتينج يوجه رسالة مؤثرة إلى لاعبي كرة القدم

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ليفربول يخشى مفاجآت وولفرهابتون في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل آرسنال نظيره تشيلسي على ملعب الإمارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل المدفعجية المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال 20 انتصار مقابل 18 انتصار لتشيلسي وتعادلا في 16 لقاء، وسجل تشيلسي في تلك المباريات 73 هدفًا واستقبلت شباكه 70 هدفًا.
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لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
كارلو أنشيلوتي (2)

إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

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