بعد هزيمة آرسنال.. لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

فرانك لامبارد

طالب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، من لاعبيه الحفاظ على الروح القتالية التي أظهروها في التغلب أمس على آرسنال بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي، وانتفض تشيلسي ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه آرسنال، ليبقى في المركز الرابع رغم معاناته أمام فرق صغيرة في الأسابيع الأخيرة، وخسر فريق المدرب لامبارد أمام وست هام يونايتد وإيفرتون وبورنموث، قبل أن يتفوق على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو، ثم خسر أمام ساوثهامبتون المتعثر، قبل انتفاضته أمام آرسنال، وأبلغ لامبارد الصحفيين "فعل الفريق كل شيء أردته".

ودخل لاعبو تشيلسي في نقاش حاد في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بين الشوطين في ملعب الإمارات، بعد تأخرهم بهدف في الشوط الأول. وقال لامبارد إن الحديث الصريح مع اللاعبين خلال الاستراحة كان نقطة تحول في المباراة. وتابع "لا أرغب في مشاهدة 11 لاعبا صامتا، شرحت لهم وجهة نظري بكل صراحة ووضوح وبعدها بدأ اللاعبون

ودخل لاعبو تشيلسي في نقاش حاد في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بين الشوطين في ملعب الإمارات، بعد تأخرهم بهدف في الشوط الأول.



وقال لامبارد إن الحديث الصريح مع اللاعبين خلال الاستراحة كان نقطة تحول في المباراة.



وتابع "لا أرغب في مشاهدة 11 لاعبا صامتا، شرحت لهم وجهة نظري بكل صراحة ووضوح وبعدها بدأ اللاعبون في الحديث وكان نقاشا حادا وهو ما استفاد منه الفريق".



وأحجم المدرب البالغ من العمر 41 عاما عن وصف أداء يوم الأحد بأنه نقطة تحول، وقال إن فرض أسلوب اللعب مع الشخصية سيكون من الأمور التي يأمل تشيلسي في تطويرها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "الأسبوع الماضي فزنا على توتنهام بعد أن قدمنا كرة قدم جميلة من البداية للنهاية، أمام آرسنال فزنا بعد أن أظهرنا روحا قتالية، لو استطعنا المزج بين الأسلوبين فانه ستكون لدينا فرصة في المنافسة".