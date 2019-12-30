رياضة

لامبارد يوجه رسالة للاعبي تشيلسي بعد هزم آرسنال

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
طالب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، من لاعبيه الحفاظ على الروح القتالية التي أظهروها في التغلب أمس على آرسنال بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي، وانتفض تشيلسي ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه آرسنال، ليبقى في المركز الرابع رغم معاناته أمام فرق صغيرة في الأسابيع الأخيرة، وخسر فريق المدرب لامبارد أمام وست هام يونايتد وإيفرتون وبورنموث، قبل أن يتفوق على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو، ثم خسر أمام ساوثهامبتون المتعثر، قبل انتفاضته أمام آرسنال، وأبلغ لامبارد الصحفيين "فعل الفريق كل شيء أردته".
ودخل لاعبو تشيلسي في نقاش حاد في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بين الشوطين في ملعب الإمارات، بعد تأخرهم بهدف في الشوط الأول.وقال لامبارد إن الحديث الصريح مع اللاعبين خلال الاستراحة كان نقطة تحول في المباراة.وتابع "لا أرغب في مشاهدة 11 لاعبا صامتا، شرحت لهم وجهة نظري بكل صراحة ووضوح وبعدها بدأ اللاعبون
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طارق يحيى: شعرت بالفخر حين شاهدت برومو قناة الزمالك

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن نادي الزمالك يستحق التضحية وبذل أقصى طاقة ممكنة لكي يظل إسم النادي عالياً. وقال نجم الزمالك السابق: "عندما شاهدت البرومو الخاص بقناة الزمالك، شعرت بفخر كبير، الزمالك يستحق الكثير لنقدمه له، ويجب أن يكون هناك مسؤولية لدى اللاعبين، كرة القدم إدارة وجهاز فني ولاعبين، كل فرد يجب أن يفعل ما عليه ويقدم ما لديه للزمالك، ويجب أن يكون هناك بطولات، أتمنى من لاعبي الزمالك تدارك ما حدث في الدوري والعودة سريعا، والمنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا، التتويج باللقب الأفريقي له طعم أخر وفوائد عديدة".
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مرتضى: محترمو الأهلي ماتوا والمبادئ «في الدولاب»

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«مختار مختار أمام الجونة».. 21 هدفًا وهزيمتان

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تشيلسي يفوز على آرسنال في ديربي لندن

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ليفربول يخشى مفاجآت وولفرهابتون في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل آرسنال نظيره تشيلسي على ملعب الإمارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل المدفعجية المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال 20 انتصار مقابل 18 انتصار لتشيلسي وتعادلا في 16 لقاء، وسجل تشيلسي في تلك المباريات 73 هدفًا واستقبلت شباكه 70 هدفًا.
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لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
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إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

أعلن نادي إيفرتون عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا رسميًا للفريق، ويعد الإيطالي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ20 لقبًا من بينهم لقب الدوري في 4 بلدان مختلفة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، وسيمتد عقد أنشيلوتي مع التوفيز لمدة 4 سنوات وذلك حتى موسم 2023- 2024، ومن المنتظر أن يحضر أنشيلوتي مباراة إيفرتون اليوم أمام آرسنال على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى المهمة رسميًا غدًا الأحد.
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