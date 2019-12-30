أرقام لا تفوتك قبل صدام الجونة والإنتاج

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

الإنتاج الحربي

يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم صبحى العمراوى، ويعاونه الثنائي محمد عبد المجيد وسيد نافع، بينما سيكون ماهر عرابي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مباريات.وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا.فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار،

ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مباريات.



وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا.



فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج لاعبا دوليا بالمنتخب الأول.



وتشير الأرقام إلى أن الجونة والإنتاج تواجها من قبل 9 مرات، فاز الجونة في 4 مواجهات فيما فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، بينما حسم التعادل نفسه في مواجهتين، وسجل خلالهم الجونة 11 هدفًا فيما سجل الإنتاج 8 أهداف.

