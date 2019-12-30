اليونايتد يستعيد خدمات بوجبا أمام آرسنال

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

بول بوجبا

أشار أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، سيتواجد في تشكيل الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة آرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي، وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي، وشعر بوجبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولسكاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.

وأبلغ سولسكاير الصحفيين "ابتعد لفترة طويلة ولم يشعر بأنه على ما يرام، عندما تبتعد لفترة طويلة سيتطلب الأمر بعض الوقت حتى تكون لائقا بنسبة 100%".وتابع "لم يكن مستعدا (لمواجهة بيرنلي) لأنه لم يخض العديد من المباريات وشارك في مباراتين خلال أيام قليلة وكان بحاجة لوقت من أجل التعافي".وأصيب سكوت مكتوميناي

وأبلغ سولسكاير الصحفيين "ابتعد لفترة طويلة ولم يشعر بأنه على ما يرام، عندما تبتعد لفترة طويلة سيتطلب الأمر بعض الوقت حتى تكون لائقا بنسبة 100%".



وتابع "لم يكن مستعدا (لمواجهة بيرنلي) لأنه لم يخض العديد من المباريات وشارك في مباراتين خلال أيام قليلة وكان بحاجة لوقت من أجل التعافي".



وأصيب سكوت مكتوميناي لاعب وسط يونايتد في أربطة الركبة، خلال الفوز على نيوكاسل، وقال سولسكاير إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قد يغيب لمدة شهر.



وأضاف المدرب النرويجي "لا أتوقع عودته خلال أسابيع قليلة، لا أدري إن كان سيغيب لـ3 أو4 أسابيع... علينا أن نجد طريقة لتجاوز هذه المشكلة".



وبفوزه على بيرنلي، تقدم يونايتد إلى المركز الخامس في الترتيب، بينما تراجع آرسنال إلى المركز 12 بعد هزيمته أمام تشيلسي، أمس الأحد.