رياضة

اليونايتد يستعيد خدمات بوجبا أمام آرسنال

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
أشار أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، سيتواجد في تشكيل الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة آرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي، وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي، وشعر بوجبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولسكاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.
وأبلغ سولسكاير الصحفيين "ابتعد لفترة طويلة ولم يشعر بأنه على ما يرام، عندما تبتعد لفترة طويلة سيتطلب الأمر بعض الوقت حتى تكون لائقا بنسبة 100%".وتابع "لم يكن مستعدا (لمواجهة بيرنلي) لأنه لم يخض العديد من المباريات وشارك في مباراتين خلال أيام قليلة وكان بحاجة لوقت من أجل التعافي".وأصيب سكوت مكتوميناي
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طارق-يحيى‎

طارق يحيى: شعرت بالفخر حين شاهدت برومو قناة الزمالك

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن نادي الزمالك يستحق التضحية وبذل أقصى طاقة ممكنة لكي يظل إسم النادي عالياً. وقال نجم الزمالك السابق: "عندما شاهدت البرومو الخاص بقناة الزمالك، شعرت بفخر كبير، الزمالك يستحق الكثير لنقدمه له، ويجب أن يكون هناك مسؤولية لدى اللاعبين، كرة القدم إدارة وجهاز فني ولاعبين، كل فرد يجب أن يفعل ما عليه ويقدم ما لديه للزمالك، ويجب أن يكون هناك بطولات، أتمنى من لاعبي الزمالك تدارك ما حدث في الدوري والعودة سريعا، والمنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا، التتويج باللقب الأفريقي له طعم أخر وفوائد عديدة".
مرتضى منصور (2)

مرتضى: محترمو الأهلي ماتوا والمبادئ «في الدولاب»

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ان مبادئ النادي الأهلي صارت في الدولاب مغلق عليها، كما فتح منصور النار على مجلس القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة الحدث اليوم. وقال رئيس الزمالك: "كلكم شاهدتم صور (محمود عبد المنعم) كهربا مع (محمود) الخطيب، يتحدثون عن المبادئ في الأهلي، لكن المبادئ في الدولاب مغلق عليها، آخر من طبقها كان محمود طاهر وهذا كلام الأهلاوية وليس كلامي، وطوال العمر الأهلي قيم ومبادئ، لكن الناس المحترمة الذين كانوا في النادي ماتوا مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم، واللهم دم العافية على محمود طاهر".
مختار مختار

«مختار مختار أمام الجونة».. 21 هدفًا وهزيمتان

يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مباريات فاز 3 وتعادل 1 وخسر 6، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات فاز 4 وتعادل 3 وخسر 3، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.
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بول بوجبا

سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.
مانشستر سيتي - أجويرو

مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.
ماركوس-راشفورد

راشفورد يعلق على مقارنته بكريستيانو رونالدو

علق ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونتايد الإنجليزي، على مقارنته مع كريستيانو رونالدو لاعب الشياطين الحمر وريال مدريد سابقًا ويوفنتوس حاليًا، وأشار راشفورد إلى أن المقارنة مع أساطير اليونايتد مثل رونالدو وغيرهم أمر لا مفر منه، لكنه يبحث عن تطوير نفسه كلاعب بعيدًا عن أي شيء. وقال راشفورد خلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس " الإنجليزية: "أعتقد أن أي لاعب مهاجم، منذ أن تأتي، يقارنونك دومًا بالمهاجمين الذين كانوا في الماضي، وهو شيء لا يمكنك فعلا الحصول عليه كثيرًا".
كارلو أنشيلوتي (2)

بعد الإقاله.. أنشيلوتي علي رادار «البريميرليج»

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن توجه ممثلي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي السابق لمدينة لندن، وذالك للدخول في مفاوضات مع إدارة إيفرتون، حيث جاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن أنشيلوتي كذلك مرشح لتدريب أرسنال، لكن إدارة إيفرتون سبقت الجانرز بخطوة، حيث تستعد الأولي لإجراء أول مقابلة مع ممثلي المدرب الإيطالي والذين سافروا إلى لندن مساء أمس الأربعاء، وأشار التقرير إلى أن المدرب الإيطالي يرغب في العودة مرة أخرى إلى الكرة الإنجليزية، بعد قيادته لفريق تشيلسي في وقت سابق.
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