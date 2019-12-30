«مختار مختار أمام الجونة».. 21 هدفًا وهزيمتان
٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
مختار مختار
يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الممتاز.
ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مباريات فاز 3 وتعادل 1 وخسر 6، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا.
فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات فاز 4 وتعادل 3 وخسر 3، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.
وتشير الأرقام إلى أن الجونة والإنتاج تواجها من قبل 9 مرات، فاز الجونة في 4 مواجهات فيما فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، بينما حسم التعادل نفسه في مواجهتين، وسجل خلالهم الجونة 11 هدفًا فيما سجل الإنتاج 8 أهداف.كما تبرهن الأرقام أن مختار مختار، واجه فريق الجونة من قبل في 8 مناسبات، فاز مختار مختار في
وتشير الأرقام إلى أن الجونة والإنتاج تواجها من قبل 9 مرات، فاز الجونة في 4 مواجهات فيما فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، بينما حسم التعادل نفسه في مواجهتين، وسجل خلالهم الجونة 11 هدفًا فيما سجل الإنتاج 8 أهداف.
كما تبرهن الأرقام أن مختار مختار، واجه فريق الجونة من قبل في 8 مناسبات، فاز مختار مختار في 4 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل مختار مختار في شباك الجونة 12 هدفًا، فيما اسقبلت شباكه 9 أهداف.
وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك الجونة 6 دوليين في منتخبات الشباب، كما لدى الجونة 4 أجانب.
فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا آخر بمنتخبات الشباب.