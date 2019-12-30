«مختار مختار أمام الجونة».. 21 هدفًا وهزيمتان

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

مختار مختار

يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مباريات فاز 3 وتعادل 1 وخسر 6، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات فاز 4 وتعادل 3 وخسر 3، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

وتشير الأرقام إلى أن الجونة والإنتاج تواجها من قبل 9 مرات، فاز الجونة في 4 مواجهات فيما فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، بينما حسم التعادل نفسه في مواجهتين، وسجل خلالهم الجونة 11 هدفًا فيما سجل الإنتاج 8 أهداف.كما تبرهن الأرقام أن مختار مختار، واجه فريق الجونة من قبل في 8 مناسبات، فاز مختار مختار في