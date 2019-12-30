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أفلام «منتصف العام».. «الفلوس» في مواجهة «لص بغداد»

من سيفوز بكعكة الإيرادات؟.. سؤال يحاول صناع الأفلام الإجابة عليه بخطط تسويقية كبيرة لأفلامهم التى تنافس بموسم منتصف العام، فمنهم من طرح عمله مبكرا ليستولي على الجمهور.
تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
تامر حسني
تامر حسني
يسابق صناع أفلام موسم منتصف العام الوقت لخوض غمار السباق المُشتعل، إذ يشهد منافسة قوية بين عدد من النجوم الذين يبحثون عن صدارة إيرادات دور السينما، لا سيما المطرب تامر حسنى والفنانة هيفاء وهبى التى تطل على جمهورها بعد غياب 4 سنوات، إضافة إلى تحد جديد لمحمد إمام من خلال فيلم «لص بغداد»، إلى جانب كوكبة من النجوم الذيد يتواجدون فى أعمال تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والرعب، أيام قليلة وينطلق الماراثون الفنى الذى سيجيب عن السؤال الأبرز "من سيفوز بكعكة الإيرادات؟".
الفلوس طرح فيلم «الفلوس» للفنان تامر حسنى يوم 25 ديسمبر بدور العرض فى مصر والدول العربية، وكان صناعه قد بدئوا في الترويج له بنشر البوستر الدعائى عبر صفحاتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا "فيسبوك - تويتر - إنستجرام". تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية
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مجدى-احمد-على

مجدي أحمد علي ينتهي من تصوير فيلم «2 طلعت حرب»

انتهى المخرج مجدي أحمد علي، اليوم الإثنين، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة. وقال علي، إنه انتهى من تصوير أحداث الفيلم، مضيفا أنه يواصل حاليا علميات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية. "2 طلعت حرب" تدور معظم أحداثه في فترة الستينيات من القرن الماضي، داخل إحدى الشقق في منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (30)

الفيشاوي والجندي وهيثم زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2019

شهد عام 2019 رحيل العديد من نجوم الوسط الفني، الذين تسبب رحيلهم في حدوث صدمة كبيرة لعشاقهم في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومنهم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، والمخرج الكبير سمير سيف، والفنان الشاب هيثم أحمد زكي، ومحمود الجندي، فاروق الفيشاوي وطلعت زكريا. وقد غيب الموت الفنان القدير سعيد عبد الغني، في 18 يناير 2019 ،عن عمر ناهز 81 عاما، حيث كان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات المعادي بعد تدهور حالته الصحية. وقدم الفنان سعيد عبد الغنى، العديد من الأعمال السينمائية المتميزة أبرزها: "احنا بتوع الأتوبيس، حبيبى دائما، الكرنك".
جميلة عوض (1)

جميلة عوض: قصة فيلم «بنات ثانوي» غير روتينية

قالت الفنانة جميلة عوض إن قصة فيلم "بنات ثانوي" غير روتينية، متمنية أن يحقق الفيلم وقت طرحه في السينما في الأيام المقبلة نجاحا كبيرا. وقالت عوض، في تصريحات صحفية اليوم الأحد،" إن تجربة الفيلم مميزة وقصته تتناول قضية مهمة هي فترة المراهقة لدى الفتيات، والمشكلات التي تواجه أغلبهن في هذه الفترة المهمة..مشيرة إلى أنها تقدم في الفيلم دور فتاة في الصف الثاني الثانوي تدرس في إحدى المدارس الحكومية وتمر بالعديد من المشكلات شأنها شأن فتيات وشباب جيلها في هذه المرحلة العمرية الحرجة، متوقعة أن تحظى هذه التجربة بإعجاب الجمهور".
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تامر حسني - الفلوس

«اورنچ مصر» ترعى أحدث أفلام النجم تامر حسني «الفلوس»

في إطار حرصها على رعاية الفن والثقافة ودعم الإبداع في مصر، قامت اورنچ مصر برعاية أحدث أفلام النجم الكبير تامر حسني "الفلوس"، يوم الاربعاء 24 ديسمبر الجاري بمول مصر، وسط حضور عدد كبير من مسئولي الشركة والفنانين والمبدعين وممثلي الصحافة والإعلام.وتأتي رعاية اورنچ مصر الحصرية للفيلم في ظل اهتمامها ومساندتها للأعمال التي تحظى بشغف واهتمام الجمهور المصري الذي يترقب بلهفة صدور هذا الفيلم منذ عدة أشهر. فيلم "الفلوس" هو ثاني التجارب السينمائية للمخرج اللبناني سعيد الماروق في مصر.
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«صينية بطاطس».. موقف طريف بين تامر حسني ومخرجة «مش أنا»

كشف الفنان تامر حسني عن موقف طريف بينه وبين المخرجة سارة وفيق التي تتولى إخراج فيلمه"مش أنا". وقال"حسني"خلال برنامج عرب وود إنه كان يتناقش مع المخرجة عن أحد المشاهد في الفيلم ولكنه تفاجأ بردها "أنا عاملالك صينية بطاطس النهاردة". وداعب تامر حسني الفنانة سوسن بدر قائلا: "تحبي تاكلي إيه علشان المخرجة محضرلنا صنية بطاطس محمرة". فيلم " مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.
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معي فنانين عمالقة.. تامر حسني يكشف كواليس «الفلوس»

كشف الفنان تامر حسني عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية "مش أنا" بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم، ماجد الكداوني وسوسن بدر وحلا شيحة. قال "حسني"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه يحضر للفيلم الجديد من قصته، إلى جانب هو من يقوم بكتابة السيناريو والحوار الخاصين به، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلاله مخرجة شابة وهي "سارة وفيق"، لافتا أنها متميزة في عملها ولها مستقبل باهر. وتابع: "يشارك معي عمالقة التمثيل فى مصر وهم ماجد الكدواني وسوسن بدر، والنجمة حلا شيحة التي تظهر لأول في فيلم بعد غياب سنوات طويلة عن جمهورها، بالإضافة لوجود الفنانة شيرين"، وتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المطلوب وينال إعجاب الجمهور.
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«أنا آسف لو زعلتك».. تامر حسني يطرح كليب «التسامح»

طرح النجم تامر حسني، كليب جديد يحمل عنوان «التسامح»، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب». وظهر في الفيديو خلال إحيائه عددا من الحفلات الغنائية، والتي كان آخرها حفله في أبو ظبي منذ أيام، أثناء الاحتفالات بعام التسامح واليوم الوطني في دولة الإمارات. وأعلن تامر حسني في وقت سابق عن تأجيل الحفل الذي يجمعه بالفنان رامى جمال، والذي كان مقرر له الجمعة الماضية فى التجمع الخامس بمسرح المنارة إلى يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر الجاري.
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