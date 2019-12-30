أفلام «منتصف العام».. «الفلوس» في مواجهة «لص بغداد»

من سيفوز بكعكة الإيرادات؟.. سؤال يحاول صناع الأفلام الإجابة عليه بخطط تسويقية كبيرة لأفلامهم التى تنافس بموسم منتصف العام، فمنهم من طرح عمله مبكرا ليستولي على الجمهور.

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

تامر حسني

يسابق صناع أفلام موسم منتصف العام الوقت لخوض غمار السباق المُشتعل، إذ يشهد منافسة قوية بين عدد من النجوم الذين يبحثون عن صدارة إيرادات دور السينما، لا سيما المطرب تامر حسنى والفنانة هيفاء وهبى التى تطل على جمهورها بعد غياب 4 سنوات، إضافة إلى تحد جديد لمحمد إمام من خلال فيلم «لص بغداد»، إلى جانب كوكبة من النجوم الذيد يتواجدون فى أعمال تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والرعب، أيام قليلة وينطلق الماراثون الفنى الذى سيجيب عن السؤال الأبرز "من سيفوز بكعكة الإيرادات؟".

الفلوس طرح فيلم «الفلوس» للفنان تامر حسنى يوم 25 ديسمبر بدور العرض فى مصر والدول العربية، وكان صناعه قد بدئوا في الترويج له بنشر البوستر الدعائى عبر صفحاتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا "فيسبوك - تويتر - إنستجرام". تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية