أفلام «منتصف العام».. «الفلوس» في مواجهة «لص بغداد»
من سيفوز بكعكة الإيرادات؟.. سؤال يحاول صناع الأفلام الإجابة عليه بخطط تسويقية كبيرة لأفلامهم التى تنافس بموسم منتصف العام، فمنهم من طرح عمله مبكرا ليستولي على الجمهور.
تحرير:محمد عبد المنعم٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
تامر حسني
يسابق صناع أفلام موسم منتصف العام الوقت لخوض غمار السباق المُشتعل، إذ يشهد منافسة قوية بين عدد من النجوم الذين يبحثون عن صدارة إيرادات دور السينما، لا سيما المطرب تامر حسنى والفنانة هيفاء وهبى التى تطل على جمهورها بعد غياب 4 سنوات، إضافة إلى تحد جديد لمحمد إمام من خلال فيلم «لص بغداد»، إلى جانب كوكبة من النجوم الذيد يتواجدون فى أعمال تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والرعب، أيام قليلة وينطلق الماراثون الفنى الذى سيجيب عن السؤال الأبرز "من سيفوز بكعكة الإيرادات؟".
الفلوس
طرح فيلم «الفلوس» للفنان تامر حسنى يوم 25 ديسمبر بدور العرض فى مصر والدول العربية، وكان صناعه قد بدئوا في الترويج له بنشر البوستر الدعائى عبر صفحاتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا "فيسبوك - تويتر - إنستجرام".
تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية
الفلوس
طرح فيلم «الفلوس» للفنان تامر حسنى يوم 25 ديسمبر بدور العرض فى مصر والدول العربية، وكان صناعه قد بدئوا في الترويج له بنشر البوستر الدعائى عبر صفحاتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا "فيسبوك - تويتر - إنستجرام".
تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، وذلك فى رحلة لا تخلو من الخدع التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة. ويشارك تامر حسنى بطولة الفيلم كل من زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.
محطات عدة مرَّ بها الفيلم تسببت فى تأجيل عرضه أكثر من مرة، وكان يحمل فى البداية اسم "حمزة" قبل تغييره إلى "نصب تذكارى" ومن بعده "كل سنة وأنت طيب" حتى تم الاستقرار على "الفلوس".
لص بغداد
الفنان محمد إمام يدخل السباق بفيلم "لص بغداد" الذى انتهى من تصويره منذ أسابيع، وعمد إلى مشاركة جمهوره والترويج للفيلم بنشر صورة أحد مشاهد الفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، معلقا: "لكل كنز حكاية.. ولكل مغامرة بداية"، الأمر نفسه حرص عليه القائمون على الفيلم.
تدور أحداث «لص بغداد» فى جو من التشويق والإثارة حول مغامرة كوميدية لدى بحث أبطال الفيلم عن كنز مفقود. ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب محمد إمام كل من ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضى، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، وظهور مميز لضيوف الشرف أبرزهم الفنان الكبير صلاح عبد الله، وعلى ربيع، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
صاحب المقام
ينافس الفنان آسر ياسين هذا الموسم من خلال فيلم «صاحب المقام»، ويجسد شخصية شاب ثرى، يواجه مشكلات عدة تقوده لصدام مباشر مع مجموعة من «أولياء الله الصالحين» تجسدها النجمة يسرا، والفنانة أمينة خليل.
الفيلم بطولة آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، كما يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله وهالة فاخر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكى.
استدعاء ولى عمرو
أول المشاركين فى سباق منتصف العام كان فيلم "استدعاء ولى عمرو" الذى طُرح يوم 10 ديسمبر بدور العرض بحثا عن إيرادات مبكرة قبل طرح الأعمال المنافسين، وهو بطولة كل من محمد عز، حورية فرغلى، مى كساب، محمد لطفى، صبرى فواز، ندى بهجت، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك"، وإخراج أحمد البدرى.
الشركة المنتجة طرحت أغنية دعائية للفيلم تحمل عنوان "happy birthday"، كلمات عبد المنعم طه وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع زيزو مغاورى، وغناء مى كساب بمشاركة حورية فرغلى ومحمد عز وحماده الليثى ومحمد لطفى والطفل فارس عامر.
أشباح أوروبا
بعد غياب دام 4 سنوات، تعود الفنانة هيفاء وهبى إلى الفن السابع "السينما" بفيلم «أشباح أوروبا» الذى حدد صناعه يوم 8 يناير المقبل لطرحه بدور العرض. وصورت الجمة اللبنانية مشاهد عديدة فى مناطق الحطابة ووسط البلد ومطار القاهرة وأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل إضافة إلى مشاهد داخلية احتضنها "ستوديو مصر".
الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية، وذلك بمشاركة النجوم أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان باسم سمرة.