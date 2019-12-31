زيت عباد الشمس.. من زهرة رائعة إلى علاج كيميائي

يساعد زيت بذور عباد الشمس في حماية بشرة الأطفال من العدوى والالتهابات، التي تنتقل إليهم من طفل آخر أو المستشفى، يمكن أن تؤدي هذه العدوى إلى موت الطفل، إذا لم يتم علاجها.
أصبحت الزيوت الحيوية ذات مكانة كبيرة في عالم التجميل، كما أنها تمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، فبعضها يساعد في مكافحة حب الشباب مثل زيت بذور القرع وزيت الريحان وزيت اللافندر وزيت الروزماري، والبعض الآخر يمنحك بشرة نضرة خالية من العيوب والبثور، أما بالنسبة للقيمة الغذائية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، كلًا منهما يساعد أيضًا في فقدان الوزن، ولكن هل تعلم أن زيت عباد الشمس متعدد الفوائد؟ يساعد في حماية البشرة، نقلًا عن "organicfacts".
يعتبر زيت عباد الشمس أحد الزيوت النباتية الأكثر استخدامًا للطهي، وليس ذلك فقط، لو تحدثت مع أحد خبراء التجميل، سيقول لك أن هذا الزيت غني بخصائص تغذي البشرة، ويمنحها النضارة والتوهج المرجو، وذلك لأنه يحتوي على حمض الأوليك و حمض اللينوليك، إضافة إلى فيتامين E، وكلًا منهما له فاعلية كبيرة في مكافحة حب الشباب
يعتبر زيت عباد الشمس أحد الزيوت النباتية الأكثر استخدامًا للطهي، وليس ذلك فقط، لو تحدثت مع أحد خبراء التجميل، سيقول لك أن هذا الزيت غني بخصائص تغذي البشرة، ويمنحها النضارة والتوهج المرجو، وذلك لأنه يحتوي على حمض الأوليك و حمض اللينوليك، إضافة إلى فيتامين E، وكلًا منهما له فاعلية كبيرة في مكافحة حب الشباب وتسريع عملية الشفاء من الجروح، كما يرطب الجلد بفاعلية كبيرة، وما يلي بعض من الفوائد الهامة، التي يقدمها لك زيت عباد الشمس:
1-يعزز من صحة البشرة
يساعد زيت عباد الشمس في حماية البشرة بشكل كبير، ومن خلال دراسة أجريت عام 2013، قامت المدرسة الطبية لجامعة شيفيلد، بمقارنة تأثير زيت الزيتون وعباد الشمس لمدة 4-5 أسابيع، وكشفت النتائج أن زيت عباد الشمس أكثر فعلية على البشرة من زيت الزيتون، حيث يعمل على التحسين من الطبقة الخارجية للبشرة، التي تعتبر أول ما يواجه الأمراض الجلدية والعوامل البيئية، ويساعد أيضًا في الحفاظ على ترطيب البشرة، ومكافحة الاحمرار الناتج عن التهيج.
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2-يحمي بشرة الأطفال
يساعد زيت بذور عباد الشمس في حماية بشرة الأطفال من العدوى والالتهابات، التي تنتقل إليهم من طفل آخر أو من المستشفى، يمكن أن تؤدي هذه العدوى إلى موت الطفل، إذا لم يتم علاجها بشكل سريع، كما نُشرت دراسة في جريدة "Pediatrics"، أكدت على فاعلية زيت عباد الشمس في حماية بشرة الأطفال، كما وضحت النتائج أنه ساعد بشكل كبير في التقليل من معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى 26%.
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3-يسرع من عملية الشفاء
يعتمد طب الأعشاب على استخدام زيوت نباتية، تحتوي على معدلات عالية من الأحماض الدهنية مثل حمض اللينوليك، للمساعدة في شفاء أفضل للجروح، وبالنسبة لزيت عباد الشمس، يحتوي على معدلات مناسبة من حمض اللينوليك، الذي يساعد في حماية الحاجز الواقي للبشرة، فالعديد من الأشخاص يستخدمون زيت عباد الشمس على الجروح، لتوفير حماية كاملة من العدوى، وللتسريع من عملية الشفاء، كما وضحت دراسة نشرت في عام 2019، أن الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية، تساعد في علاج الإصابات، التي من المحتمل أن تؤدي إلى التهابات.
4-يعمل كعلاج كيميائي وقائي
من خلا ورقة بحثية نشرت في 2002، كشفت النتائج أن زيت عباد الشمس يعمل كعلاج كيميائي وقائي، فركزت الدراسة على الخصائص المضادة للسرطان لكلًا من زيت السمسم وزيت عباد الشمس ، وبينما كانت النتائج تدعم تأثير السيسامول-أحد المركبات الحيوية في زيت السمسم-، كان زيت عباد الشمس يقدم 40% من الحماية، وذلك من خلال اختبارات سرطان الجلد.
5-يستخدم كزيت حامل
لا يسبب ظهور حب الشباب الذي يزعج العديد من الأشخاص، وهذا يعني أنه يوفر حماية من انسداد المسام، مما يجعله زيت حامل، يساعد الزيوت الحيوية الأخرى أن تقوم بدورها بفاعلية، العديد من الأشخاص يستخدمونه في مزيج من الزيوت الأخرى، لمعالجة الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.
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