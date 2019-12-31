زيت عباد الشمس.. من زهرة رائعة إلى علاج كيميائي

يساعد زيت بذور عباد الشمس في حماية بشرة الأطفال من العدوى والالتهابات، التي تنتقل إليهم من طفل آخر أو المستشفى، يمكن أن تؤدي هذه العدوى إلى موت الطفل، إذا لم يتم علاجها.

تحرير:إسراء سليمان ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

زيت بذور عباد الشمس

أصبحت الزيوت الحيوية ذات مكانة كبيرة في عالم التجميل، كما أنها تمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، فبعضها يساعد في مكافحة حب الشباب مثل زيت بذور القرع وزيت الريحان وزيت اللافندر وزيت الروزماري، والبعض الآخر يمنحك بشرة نضرة خالية من العيوب والبثور، أما بالنسبة للقيمة الغذائية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، كلًا منهما يساعد أيضًا في فقدان الوزن، ولكن هل تعلم أن زيت عباد الشمس متعدد الفوائد؟ يساعد في حماية البشرة، نقلًا عن "organicfacts".

يعتبر زيت عباد الشمس أحد الزيوت النباتية الأكثر استخدامًا للطهي، وليس ذلك فقط، لو تحدثت مع أحد خبراء التجميل، سيقول لك أن هذا الزيت غني بخصائص تغذي البشرة، ويمنحها النضارة والتوهج المرجو، وذلك لأنه يحتوي على حمض الأوليك و حمض اللينوليك، إضافة إلى فيتامين E، وكلًا منهما له فاعلية كبيرة في مكافحة حب الشباب