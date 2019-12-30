مرتضى: محترمو الأهلي ماتوا والمبادئ «في الدولاب»

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

مرتضى منصور

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ان مبادئ النادي الأهلي صارت في الدولاب مغلق عليها، كما فتح منصور النار على مجلس القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة الحدث اليوم. وقال رئيس الزمالك: "كلكم شاهدتم صور (محمود عبد المنعم) كهربا مع (محمود) الخطيب، يتحدثون عن المبادئ في الأهلي، لكن المبادئ في الدولاب مغلق عليها، آخر من طبقها كان محمود طاهر وهذا كلام الأهلاوية وليس كلامي، وطوال العمر الأهلي قيم ومبادئ، لكن الناس المحترمة الذين كانوا في النادي ماتوا مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم، واللهم دم العافية على محمود طاهر".

وفيما يخص الاستبدال، قال مرتضى منصور: "سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة في الأهلي) لن يدير الكرة المصرية، وهناك فارق بين الاستبدال والقوة القاهرة، الاستبدال هو أن أبيع لاعبا أو أعيره، وأجلب لاعبا مكانه، لكن الدستور يقول إن الناس سواسية ولهم حقوق وواجبات متماثلة، حدثت أمور قاهرة جعلت قائمة ناد 27 لاعبا". وأردف