رياضة

مرتضى: محترمو الأهلي ماتوا والمبادئ «في الدولاب»

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ان مبادئ النادي الأهلي صارت في الدولاب مغلق عليها، كما فتح منصور النار على مجلس القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد لقناة الحدث اليوم. وقال رئيس الزمالك: "كلكم شاهدتم صور (محمود عبد المنعم) كهربا مع (محمود) الخطيب، يتحدثون عن المبادئ في الأهلي، لكن المبادئ في الدولاب مغلق عليها، آخر من طبقها كان محمود طاهر وهذا كلام الأهلاوية وليس كلامي، وطوال العمر الأهلي قيم ومبادئ، لكن الناس المحترمة الذين كانوا في النادي ماتوا مثل عبده صالح الوحش وصالح سليم، واللهم دم العافية على محمود طاهر".
وفيما يخص الاستبدال، قال مرتضى منصور: "سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة في الأهلي) لن يدير الكرة المصرية، وهناك فارق بين الاستبدال والقوة القاهرة، الاستبدال هو أن أبيع لاعبا أو أعيره، وأجلب لاعبا مكانه، لكن الدستور يقول إن الناس سواسية ولهم حقوق وواجبات متماثلة، حدثت أمور قاهرة جعلت قائمة ناد 27 لاعبا". وأردف
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طارق-يحيى‎

طارق يحيى: شعرت بالفخر حين شاهدت برومو قناة الزمالك

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن نادي الزمالك يستحق التضحية وبذل أقصى طاقة ممكنة لكي يظل إسم النادي عالياً. وقال نجم الزمالك السابق: "عندما شاهدت البرومو الخاص بقناة الزمالك، شعرت بفخر كبير، الزمالك يستحق الكثير لنقدمه له، ويجب أن يكون هناك مسؤولية لدى اللاعبين، كرة القدم إدارة وجهاز فني ولاعبين، كل فرد يجب أن يفعل ما عليه ويقدم ما لديه للزمالك، ويجب أن يكون هناك بطولات، أتمنى من لاعبي الزمالك تدارك ما حدث في الدوري والعودة سريعا، والمنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا، التتويج باللقب الأفريقي له طعم أخر وفوائد عديدة".
مختار مختار

«مختار مختار أمام الجونة».. 21 هدفًا وهزيمتان

يحتضن استاد الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء الجونة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 10 مباريات فاز 3 وتعادل 1 وخسر 6، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات فاز 4 وتعادل 3 وخسر 3، وسجل الفريق 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.
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اليونايتد يستعيد خدمات بوجبا أمام آرسنال

أشار أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، سيتواجد في تشكيل الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة آرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غيابه عن الانتصار 2-صفر على بيرنلي كإجراء احترازي، وعاد لاعب منتخب فرنسا للعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، خلال هزيمة يونايتد 2-صفر أمام واتفورد، يوم 22 ديسمبر وشارك لمدة 45 دقيقة في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد، الخميس الماضي، وشعر بوجبا بآلام في الكاحل بعد مباراة نيوكاسل لكن سولسكاير قال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيكون جاهزا لمباراة يونايتد التالية.
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محمد عبد الشافى و ابو جبل مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (11)

أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الشائعات

نشر محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، قصة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يرد فيها على صورة متداولة في الأخير يظهر فيها زميله محمد عواد ومكتوب عليها "دائما الجبال خلفي". وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
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محمد عواد يفتح النار على مواقع التواصل الاجتماعي

علق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على صورة متداولة في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهره ومكتوب فيها "دائما الجبال خلفي"، وفسرها البعض على أنها سخرية من زميله محمد أبو جبل. وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
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استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة. وشهدت قائمة القلعة البيضاء استبعاد باتريس كارتيرون لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المباراة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، كان قد غاب على أثرها عن تدريبات الفريق الأخيرة، ليمثل خسارة لأبناء ميت عقبة.
ميتشو

ميتشو: حققت حلمي في «شهر العسل» مع الزمالك

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي لزمالك، أنه يكن كل الاحترام للنادي ومجلس إدارته، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير خلال الفترة التي قضاها بين أسوار القلعة البيضاء، متمنيا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في فيديو نشره الموقع الرسمي للزمالك رفقة مرتضى منصور رئيس النادي. وقال مدرب الزمالك السابق: "كل الاحترام للجماهير وتاريخ النادي الذي تأسس قبل 108 عاما ورئيس النادي والمشرف على كرة القدم والجهاز المعاون وكل اللاعبين الذين توليت تدريبهم وأحببتهم للغاية".
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