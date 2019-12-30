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الأرصاد: غدا طقس بارد ممطر.. والصغرى بالقاهرة 9

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنحفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 09 17شبين الكوم 09 17طنطا 09 17دمنهور 09 17الإسكندرية 08 17بلطيم 09 16مطروح 08 16 السلوم 09 15 سيوة 07 15بورسعيد 11 17دمياط 11 17الزقازيق 11 17الإسماعيلية 09 18السويس 10 18العريش 09 17رفح 09 16رأس سدر 10 16 نخل 01 14 نويبع
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قوات حرس-الحدود (3)

تدمير 12 فتحة نفق بسيناء.. جهود حرس الحدود في 2019

أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" يقول فيه: "في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الاستراتيجية، تقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5 آلاف و560 كيلومترا تقريبا منهم 2640 كيلومتر حدود برية و2920 كيلو متر حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكبارى والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة".
طارق-شوقى

التعليم: لا تعديل في شروط مسابقة الـ120 ألف معلم

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه لا تعديل في شروط التقدم للمسابقة، والتي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، إذ تسير الوزارة وفقا للخطوات التي أعلن عنها، نافيا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم، مؤكدا: "لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعلن عنها مسبقا".
مجلس-النواب (1)

تهديد 4500 أسرة بالطرد من منازلهم في طلب إحاطة

قدمت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن تهديد أكثر من 4 آلاف و500 أسرة من أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم بالطرد من منازلهم من هيئة الإصلاح الزراعي بالمنوفية، وذلك بعد أن هددتهم الهيئة واتخذت الإجراءات القانونية لطردهم من منازلهم، قائلة إنه بعد 50 عاما من حصول هذه الأسر على قطع الأراضى وإقامتهم فيها، فوجئوا بأن الهيئة وضعت تقديرات جزافية لسعر متر الأرض بقيمة تقديرية بلغت 950 جنيها للمتر.
احمد -موسى

أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

الأرصاد: غدا سقوط أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة.. والعظمى 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (1)

اليوم سقوط أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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