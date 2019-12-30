الأرصاد: غدا طقس بارد ممطر.. والصغرى بالقاهرة 9

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنحفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 09 17شبين الكوم 09 17طنطا 09 17دمنهور 09 17الإسكندرية 08 17بلطيم 09 16مطروح 08 16 السلوم 09 15 سيوة 07 15بورسعيد 11 17دمياط 11 17الزقازيق 11 17الإسماعيلية 09 18السويس 10 18العريش 09 17رفح 09 16رأس سدر 10 16 نخل 01 14 نويبع