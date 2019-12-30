تهديد 4500 أسرة بالطرد من منازلهم في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قدمت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن تهديد أكثر من 4 آلاف و500 أسرة من أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم بالطرد من منازلهم من هيئة الإصلاح الزراعي بالمنوفية، وذلك بعد أن هددتهم الهيئة واتخذت الإجراءات القانونية لطردهم من منازلهم، قائلة إنه بعد 50 عاما من حصول هذه الأسر على قطع الأراضى وإقامتهم فيها، فوجئوا بأن الهيئة وضعت تقديرات جزافية لسعر متر الأرض بقيمة تقديرية بلغت 950 جنيها للمتر.

وأضافت القشاش، في تصريح لها، اليوم الإثنني، أن طلبات الشراء مقدمة عند الهيئة منذ أكثر من 50 عاما ولم يتم فحصها بسبب الإهمال وعدم الإحساس بالأهالي، حتي أسقطوا كثيرا من التقديرات وطلبوا من الأهالى تقديم طلبات شراء جديدة، الأمر الذي أدى إلى تحمل آلاف الأسر المعاناة نتيجة الأخطاء والإهمال من قبل الهيئة