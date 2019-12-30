التعليم: لا تعديل في شروط مسابقة الـ120 ألف معلم

تحرير:أمينة محمود ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه لا تعديل في شروط التقدم للمسابقة، والتي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، إذ تسير الوزارة وفقا للخطوات التي أعلن عنها، نافيا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم، مؤكدا: "لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعلن عنها مسبقا".

وأشار حجازي، في تصريحات له، اليوم الإثنين، إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة، متابعا أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، وأن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل