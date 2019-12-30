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التعليم: لا تعديل في شروط مسابقة الـ120 ألف معلم

تحرير:أمينة محمود ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه لا تعديل في شروط التقدم للمسابقة، والتي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، إذ تسير الوزارة وفقا للخطوات التي أعلن عنها، نافيا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم، مؤكدا: "لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعلن عنها مسبقا".
وأشار حجازي، في تصريحات له، اليوم الإثنين، إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة، متابعا أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، وأن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل
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تدمير 12 فتحة نفق بسيناء.. جهود حرس الحدود في 2019

أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" يقول فيه: "في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الاستراتيجية، تقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5 آلاف و560 كيلومترا تقريبا منهم 2640 كيلومتر حدود برية و2920 كيلو متر حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكبارى والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة".
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تهديد 4500 أسرة بالطرد من منازلهم في طلب إحاطة

قدمت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن تهديد أكثر من 4 آلاف و500 أسرة من أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم بالطرد من منازلهم من هيئة الإصلاح الزراعي بالمنوفية، وذلك بعد أن هددتهم الهيئة واتخذت الإجراءات القانونية لطردهم من منازلهم، قائلة إنه بعد 50 عاما من حصول هذه الأسر على قطع الأراضى وإقامتهم فيها، فوجئوا بأن الهيئة وضعت تقديرات جزافية لسعر متر الأرض بقيمة تقديرية بلغت 950 جنيها للمتر.
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الأرصاد: غدا طقس بارد ممطر.. والصغرى بالقاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنحفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين.
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أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.
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بطالة

طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للحد من البطالة

توجه صلاح شوقي عقيل عضو مجلس النواب عن دائرة طما بسوهاج، بطلب مناقشة عامة، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من معدلات البطالة، قائلا: "تمتلك محافظة سوهاج فرص استثمارية جيدة، نظرا لتوسطها محافظات الصعيد، فالمحافظة تبعد 500 كيلو تقريبا عن القاهرة، كما تبعد نفس المساحة عن أسوان أقصى الجنوب، وترتبط المحافظة بشبكة طرق حديثة مع المحافظات المجاورة، ويوجد بها مطار دولي، وطريق يربطها بميناء سفاجا البحري، تصلح لإقامة مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب".
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نائب: 17% من الطلاب يفكرون في الانتحار بسبب التنمر

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة جميع أنواع التنمر بين طلاب المدارس وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور إدارة المدرسة والاخصائيين النفسي والاجتماعي في التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب، محذرا من هذه الظاهرة، وعواقبها على الطلاب ما ينعكس ذلك على المجتمع، لافتا إلى أن دراسة بريطانية حديثة أكدت أن 17% من الأطفال يفكرون فى الانتحار بسبب التنمر فى المدرسة، ما يعنى أن هناك طفلا من بين كل 5 أطفال يفكرون فى الانتحار وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
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«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع.
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«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
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