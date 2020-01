أفلام 2020.. توم كروز يعود بـ Top Gun: Maverick

يبدو أن 2020 ستكون حافلة بالأفلام المميزة، وستشهد إعادة أعمال فنية قديمة، أبرزها "Top Gun"، ونجوم ستظهر بشخصيات غير معتادة كـ"روبرت داوني جونيور" في Dolittle

تحرير:إسراء زكريا ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

عام جديد يبدأ بأحلام وطموحات على كل المستويات، وعلى مستوى السينما الأجنبية، نجد انتعاشة كبيرة، فهناك عدد من صناع السينما أعلنوا عن وجودهم في عام 2020، لتشهد المواسم الفنية منافسة قوية، فلدينا هذا العام أفلام من كل لون، دراما، أكشن، رومانسي، وغيرها، فمن قادر على أن يستحوذ على انتباه الجمهور، ويفوز بشباك التذاكر؟، 2020 ستجيبنا عن هذا السؤال. ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم أبرز أفلام 2020 التي أعلن عنها، ومن المتوقع أن يكون هناك عدد أفلام أكثر، ولكن صناعها متكتمون على تفاصيلها حتى الآن.

Bad Boys for Life يشهد عام 2020 عودة المحققين لوري وبرنت لشاشة السينما مرة أخرى من خلال فيلم Bad Boys for Life، الذي يعد الجزء الثالث والمكمل لسلسلة أفلام Bad Boys الشهيرة، الفيلم من إخراج الثنائي بلال فلاح وعادل العربي، ومن بطولة نجما السلسلة الأصلية ويل سميث ومارتن لورانس. تدور أحداث فيلم Bad Boys

يشهد عام 2020 عودة المحققين لوري وبرنت لشاشة السينما مرة أخرى من خلال فيلم Bad Boys for Life، الذي يعد الجزء الثالث والمكمل لسلسلة أفلام Bad Boys الشهيرة، الفيلم من إخراج الثنائي بلال فلاح وعادل العربي، ومن بطولة نجما السلسلة الأصلية ويل سميث ومارتن لورانس.

تدور أحداث فيلم Bad Boys For Life حول عودة المحقق بيرنت للعمل مع زميله القديم لوري، الذي يعاني من اكتئاب مرحلة منتصف العمر، بعد أن يقوم أحد المرتزقة برصد جائزة مالية لمن يأتي برأس الثنائي انتقاما لأخيه الذي قتل على يديهما. ومن المقرر طرح الفيلم في الولايات المتحدة وكندا في 17 يناير المقبل.

ويستعد النجم العالمي روبرت داوني جونيور لاستقبال الموسم السينمائي الجديد بشخصية الدكتور جون دوليتل، التي سيجسدها ضمن أحداث فيلم المغامرات العائلي الكوميدي Dolittle، التي تدور أحداثه حول الدكتور جون دوليتل، الذي يخرج في رحلة عبر الأحراش، ويكتشف قدرته على التواصل مع مختلف أنواع الكائنات الحية الأخرى، لكن تلك القدرة تقوده للعديد من المفاجآت وتورطه في أحداث غير متوقعة.

الفيلم من إخراج ستيفين جابان ويشارك بالأداء الصوتي العديد من نجوم هوليوود في مقدمتهم رامي مالك، تومة هولاند، ماريون كوتيار، وأنتونيو باندرياس. ومن المقرر أن يصل الفيلم دور العرض حول العالم في 17 يناير المقبل.

أصبحت أفلام الكوميكس والأبطال الخارقين من الأنماط السينمائية الأكثر شعبية في السنوات الأخيرة، وستكون البداية في العام الجديد من خلال فيلم Birds of Prey: And Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn، الذي ينتمي لعالم DC السينمائي، ومن إخراج كاثي يان.

تدور أحداث الفيلم حول هارلي كوين التي تنفصل عن حليفها المعتاد الجوكر، ومن ثم تنضم إلى مجموعة من المقاتلات الخارقات من أجل إنقاذ فتاة صغيرة من أحد أباطرة الجريمة في مدينة جوثام، وهو بلاك ماسك.

الفيلم من بطولة كل من مارجوت روبي، التي تجسد شخصية هارلي كوين، ويشاركها كل من ماري إليزابيث وينستد، وإيوان ماكجريجور. ومن المقرر طرح الفيلم في الولايات المتحدة في 7 فبراير المقبل.

بعد نجاح الجزء الأول من فيلم الرعب المثير A Quiet Place نقديا وجماهيريا، أعلنت الشركة المنتجة للفيلم عن نيتها في طرح جزء ثاني له، وبالفعل طرحت الشركة التريلر الأول للجزء الجديد في أواخر ديسمبر الماضي، والذي ظهرت فيه بطلته إيملي بلانت بصحبة ابنها وابنتها، وهما يسيران في الغابة متمسكين بالقاعدة الأولى للنجاة، وهي الصمت وعدم إحداث ضجة، وهي القاعدة التي تسببت في نجاتهم بالجزء الأول، بعدما ضحى الأب بنفسه لإنقاذ أسرته.

ويشارك في بطولة الجزء الجديد كل من نوح جيب، ميليسنت سيموندز، كيد وودوارد، ودوريس مكارثى، واين دوفال، وكتب السيناريو سكوت بيك، ومن إخراج جون كراسينسكى. وحدد 20 مارس المقبل لعرض الجزء الثاني من الفيلم في الولايات المتحدة.

يعد هذا الفيلم الجزء الأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند، التي ابتكرها الروائي إيان فيلمنج عام 1953، والتي تتكون من 25 فيلما، وتعتبر هذه السلسلة أحد أهم الأعمال التي استطاعت أن تحقق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما الأمريكية، بلغت 7 مليارات منذ طرحها، ومن المقرر عرض الجزء الجديد في دور السينما العالمية في 8 أبريل المقبل.

تقع أحداث فيلم No Time to Die عقب ترك العميل بوند وكالة الاستخبارات ولكنه يضطر للعودة إلى الميدان مرة أخرى حين يظهر في حياته صديقه عميل CIA فيليكس لايتر والذي يطلب منه المساعدة من أجل مواجهة تهديد بالغ الخطورة، حيث يتمكن أحد أباطرة الجريمة من الاستحواذ على سلاح فائق التطور وعليهم إيقافه قبل أن يستخدمه في تنفيذ عملياته.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم المصري العالمي رامي مالك، أنا دي أرماس، دانيال كريج، ليا سيدوكس، ورالف فاينز، وتولى مهمة الإخراج كاري فوكوناجا، الذى شارك فى كتابة السيناريو جنبا إلى جنب مع فيبي والر بريدج، ونيل بورفيز.

من المتوقع أن تسيطر البطولة النسائية على أفلام الكوميكس خلال هذا العام، كما هو الحال في فيلم Black Widow، الذي ينتمي لعالم مارفل السينمائي، وهو أول فيلم مستقل لشخصية الأرملة السوداء، التي ظهرت بصورة متكررة بالعديد من أفلام مارفل السابقة.

تقع أحداث فيلم Black Widow بالفترة الزمنية الفاصلة ما بين أحداث فيلمي Captain America: Civil War وAvengers: Infinity War، حيث يسلط الضوء على الأحداث التي مرت بها ناتاشا، التي تحولت من عميلة حكومية إلى خارجة عن القانون، بعدما اختارت أن تتحالف مع كابتن أمريكا، لكن تتعقد الأمور حين تضطر إلى مواجهة بعض الأشباح من ماضيها البعيد.

الفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون، فلورنس بوج، روبرت داوني جونيور، وراشيل وايز، ومن إخراج كيت شورتلاند. ومن المقرر طرح الفيلم في الولايات المتحدة أول مايو المقبل.

يشهد هذا العام أيضا عودة الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious الشهيرة، بعد انتظار دام 3 سنوات، منذ طرح الجزء الثامن فى إبريل عام 2017، كونه واجه العديد من العراقيل التي تسببت في تعديل السيناريو ومن ثم تأجيل التصوير، وبالتالي ميعاد العرض، لكن أخيرا تم الإعلان رسميا عن انتهاء تصوير الفيلم في نوفمبر الماضي ومن المقرر طرحه في دور العرض في 22 مايو المقبل.

لم يطرح حتى الآن أي مواد دعائية خاصة بفيلم Fast & Furious 9، و لم يتم الإعلان عن مسار أحداثه أيضا، لكنه يشهد عودة المخرج جاستن لين الذي سبق أن أخرج العديد من الأفلام الأولى للسلسلة، كما يشهد أيضا عودة كامل نجوم الأجزاء السابقة وفي مقدمتهم فين ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، تشارليز ثيرون وينضم إليهم جون سينا.

بعد مرور 35 عاما على طرح فيلم Top Gun، يعود إلينا النجم الهوليوودي توم كروز، هذا العام، بالجزء الثاني من الفيلم، والذي يحمل اسم Top Gun : Maverick، ومن المقرر عرضه في 5 يونيو المقبل.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الفيلم، حتى المقطع الدعائي الأول الذي تم طرحه لم يوضح أي شيء، لكن شعبية الفيلم الأصلي وجودته الفنية تكفل له مكانا ضمن أفضل الأعمال المنتظرة لهذا العام.

ويشارك كروز في بطولة الفيلم نخبة من كبار النجوم من بينهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس، وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

ونختتم قائمة أفلام عام 2020 بفيلم Eternals، من عالم مارفل، الذي يعد أكثر أفلام الكوميكس إثارة وغموضا، كونه يفتح آفاقا جديدة في عالم مارفل السينمائي، ويكشف المزيد من جوانبه ويقدم عددا من الشخصيات المرجح أن تلعب دورا محوريا بمراحله المقبلة.

فيلم Eternals يدور حول مجموعة شخصيات تعرف بـ"الأبديين"، وهم كائنات هائلة القوى، التي سبقت الإشارة إليهم مرارا بأفلام عالم مارفل، الفيلم من إخراج كلوي زاو، ويضم في بطولته كل من أنجلينا جولي، سلمى حايك، كيت هارينجتون، ليا ماكهيو، وريتشارد مادن. ومن المقرر طرح الفيلم في الولايات المتحدة في 6 نوفمبر المقبل.