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أفلام 2020.. توم كروز يعود بـ Top Gun: Maverick

يبدو أن 2020 ستكون حافلة بالأفلام المميزة، وستشهد إعادة أعمال فنية قديمة، أبرزها "Top Gun"، ونجوم ستظهر بشخصيات غير معتادة كـ"روبرت داوني جونيور" في Dolittle
تحرير:إسراء زكريا ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عام جديد يبدأ بأحلام وطموحات على كل المستويات، وعلى مستوى السينما الأجنبية، نجد انتعاشة كبيرة، فهناك عدد من صناع السينما أعلنوا عن وجودهم في عام 2020، لتشهد المواسم الفنية منافسة قوية، فلدينا هذا العام أفلام من كل لون، دراما، أكشن، رومانسي، وغيرها، فمن قادر على أن يستحوذ على انتباه الجمهور، ويفوز بشباك التذاكر؟، 2020 ستجيبنا عن هذا السؤال. ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم أبرز أفلام 2020 التي أعلن عنها، ومن المتوقع أن يكون هناك عدد أفلام أكثر، ولكن صناعها متكتمون على تفاصيلها حتى الآن.
Bad Boys for Life يشهد عام 2020 عودة المحققين لوري وبرنت لشاشة السينما مرة أخرى من خلال فيلم Bad Boys for Life، الذي يعد الجزء الثالث والمكمل لسلسلة أفلام Bad Boys الشهيرة، الفيلم من إخراج الثنائي بلال فلاح وعادل العربي، ومن بطولة نجما السلسلة الأصلية ويل سميث ومارتن لورانس. تدور أحداث فيلم Bad Boys
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حصاد سينما 2019.. «الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادات

31 فيلمًا سينمائيًّا طرقت أبواب دور العرض طوال 356 يومًا، حقق بعضها نجاحًا كبيرًا بدعم إيرادات شباك التذاكر وسط منافسة قوية على مدار عام 2019، خاصة الأعياد والمناسبات العامة، وكانت السمة الأبرز ارتفاع الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة، وتجاوزت أفلام حاجز الـ100 مليون جنيه وسط تنبؤات بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة منشودة من قبل المشاركين فى تلك الصناعة المهمة. أيام قلائل نودع بعدها عام 2019، ونستعرض خلال التقرير التالى أفضل الأعمال السينمائية التى حظيت بإشادة الجمهور والنقاد على حد سواء.
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عرض «الأخ الكبير» على الشاشة الفضية فى 4 يناير المقبل

انتهي المخرج إسماعيل فاروق من عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأولى لمسلسل "الأخ الكبير" لتسليمها للقنوات الفضائية ، وينتمي المسلسل لنوعية الـ45 حلقة. ومن المقرر عرض المسلسل في 4 يناير المقبل على الشاشة الفضية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبوالعلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.
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مجدي أحمد علي ينتهي من تصوير فيلم «2 طلعت حرب»

انتهى المخرج مجدي أحمد علي، اليوم الإثنين، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة. وقال علي، إنه انتهى من تصوير أحداث الفيلم، مضيفا أنه يواصل حاليا علميات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية. "2 طلعت حرب" تدور معظم أحداثه في فترة الستينيات من القرن الماضي، داخل إحدى الشقق في منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.
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