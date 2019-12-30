تدمير 12 فتحة نفق بسيناء.. جهود حرس الحدود في 2019

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

نفق في سيناء - صورة أرشيفية

أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" يقول فيه: "في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الاستراتيجية، تقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5 آلاف و560 كيلومترا تقريبا منهم 2640 كيلومتر حدود برية و2920 كيلو متر حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكبارى والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة".

وتشارك قوات حرس الحدود في تنفيذ المداهمات ودوريات التمشيط للطرق والوديان والدروب الوعرة ومناطق الظهير الصحراوى بجميع محافظات الجمهورية وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أعمال التسلل والتهريب، ونجحت قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة في تحقيق النجاحات الآتية:ضبط كميات