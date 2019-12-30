تدمير 12 فتحة نفق بسيناء.. جهود حرس الحدود في 2019

أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" يقول فيه: "في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الاستراتيجية، تقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5 آلاف و560 كيلومترا تقريبا منهم 2640 كيلومتر حدود برية و2920 كيلو متر حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكبارى والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة".
وتشارك قوات حرس الحدود في تنفيذ المداهمات ودوريات التمشيط للطرق والوديان والدروب الوعرة ومناطق الظهير الصحراوى بجميع محافظات الجمهورية وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أعمال التسلل والتهريب، ونجحت قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة في تحقيق النجاحات الآتية:ضبط كميات
وتشارك قوات حرس الحدود في تنفيذ المداهمات ودوريات التمشيط للطرق والوديان والدروب الوعرة ومناطق الظهير الصحراوى بجميع محافظات الجمهورية وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أعمال التسلل والتهريب، ونجحت قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة في تحقيق النجاحات الآتية:
ضبط كميات من المواد المخدرة لجوهر (الحشيش، البانجو، الهيروين، الأفيون، الكوكايين ) بإجمالي وزن 48.5 طن، و9 ملايين و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة، و373 فدانا من الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى 3 أطنان من البذور التي تستخدم فى أغراض زراعة المواد المخدرة.
وضبط كميات من الأسلحة والذخائر بإجمالي 1027 قطعة سلاح، و850 ألف طلقة أعيرة نارية مختلفة، و206 خزن سلاح، و6 نظارات ميدان، و107 كيلوجرامات من المواد المتفجرة والتي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، 105 دانات مختلفة الأعيرة، و18 قنبلة يدوية الصنع.
وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين تم اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء، وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ30 ألف فرد من جنسيات مختلفة عبر كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.
وضبط 836 عربة، و13 لودر، و24 دراجة بخارية، و11 دابة، و14 عائمة تستخدم في تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، فضلا عن ضبط 241 جهاز للتنقيب عن المعادن، و40 طنا من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، 304 آلاف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و2 طن من الأسمدة الفاسدة، و296 كيلوجرام مشغولات ذهبية وفضية، و60 جهاز للاتصال عبر الأقمار الصناعية، ومليون و211 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط مبالغ مالية بحوزة المهربين بما يوازي مليون جنيه.
ويستمر رجال حرس الحدود ليلا ونهارا في إجهاض كافة المخططات التي تستهدف تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني، ودرء كافة المخاطر التي يحاول المهربون والخارجون عن القانون إلحاقها بالبلاد.