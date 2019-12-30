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تدمير 12 فتحة نفق بسيناء.. جهود حرس الحدود في 2019

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
نفق في سيناء - صورة أرشيفية
نفق في سيناء - صورة أرشيفية
أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" يقول فيه: "في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الاستراتيجية، تقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5 آلاف و560 كيلومترا تقريبا منهم 2640 كيلومتر حدود برية و2920 كيلو متر حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكبارى والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة".
وتشارك قوات حرس الحدود في تنفيذ المداهمات ودوريات التمشيط للطرق والوديان والدروب الوعرة ومناطق الظهير الصحراوى بجميع محافظات الجمهورية وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أعمال التسلل والتهريب، ونجحت قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة في تحقيق النجاحات الآتية:ضبط كميات
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طارق-شوقى

التعليم: لا تعديل في شروط مسابقة الـ120 ألف معلم

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه لا تعديل في شروط التقدم للمسابقة، والتي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، إذ تسير الوزارة وفقا للخطوات التي أعلن عنها، نافيا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم، مؤكدا: "لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعلن عنها مسبقا".
مجلس-النواب (1)

تهديد 4500 أسرة بالطرد من منازلهم في طلب إحاطة

قدمت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن تهديد أكثر من 4 آلاف و500 أسرة من أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم بالطرد من منازلهم من هيئة الإصلاح الزراعي بالمنوفية، وذلك بعد أن هددتهم الهيئة واتخذت الإجراءات القانونية لطردهم من منازلهم، قائلة إنه بعد 50 عاما من حصول هذه الأسر على قطع الأراضى وإقامتهم فيها، فوجئوا بأن الهيئة وضعت تقديرات جزافية لسعر متر الأرض بقيمة تقديرية بلغت 950 جنيها للمتر.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

الأرصاد: غدا طقس بارد ممطر.. والصغرى بالقاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنحفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين.
احمد -موسى

أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.
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مرضى-مستشفيات

«الوزراء» يوضح حقيقة تفشي أمراض وبائية بشمال سيناء

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تفشي أمراض وبائية بمدن شمال سيناء أسفرت عن وفاة بعض المواطنين. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ان وزارة الصحة والسكان أكدت أنه لا صحة لما تردد حول تفشي أي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء، وأن الوضع الصحي بالمحافظة آمن تماماً، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو وفاة نتيجة أمراض وبائية، مُشددةً على حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي: القوات المسلحة مسئولة عن مدنية الدولة بنص الدستور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة مسئولة عن الأمن القومي والحفاظ على الدولة المصرية ومنعها من السقوط والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها.
مدير إدارة التجنيد

دفعة مجندين أبريل 2020 تستعد

أصدر مدير إدارة التجنيد والتعبئة إعلانا أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم 25 ديسمبر 2019. وخلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم أشار إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى صدّق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2020 وفقا لشروط تتعلق بسنة الميلاد والمؤهل الدراسي وسنة التخرج.
القوات- البحرية- تنفذ -تدريبات -بالبحر المتوسط (3)

بمشاركة الميسترال وغواصات: القوات البحرية تنفذ تدريبات بالبحر المتوسط

بهدف تأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، نفذت القوات البحرية المصرية عددًا من التدريبات والأنشطة القتالية في البحر المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة. كان لافتا حضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد الأنشطة الختامية للتدريب، حيث استهدفت الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.
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