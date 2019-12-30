طارق يحيى: شعرت بالفخر حين شاهدت برومو قناة الزمالك

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

طارق يحيى

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن نادي الزمالك يستحق التضحية وبذل أقصى طاقة ممكنة لكي يظل إسم النادي عالياً. وقال نجم الزمالك السابق: "عندما شاهدت البرومو الخاص بقناة الزمالك، شعرت بفخر كبير، الزمالك يستحق الكثير لنقدمه له، ويجب أن يكون هناك مسؤولية لدى اللاعبين، كرة القدم إدارة وجهاز فني ولاعبين، كل فرد يجب أن يفعل ما عليه ويقدم ما لديه للزمالك، ويجب أن يكون هناك بطولات، أتمنى من لاعبي الزمالك تدارك ما حدث في الدوري والعودة سريعا، والمنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا، التتويج باللقب الأفريقي له طعم أخر وفوائد عديدة".

وتابع طارق يحيى: "يجب أن يكون هناك صبر وتحمل، الزمالك يستحق التضحية، هو الذي صنع أسماء الجميع، ما الأزمة أن يكون هناك صبر على المستحقات لشهر أو شهرين".وواصل نجم الزمالك السابق: "مرتضى منصور لا يتأخر، عندما كنت مديراً فنيا للفريق، طلبت منه صرف أموالاً للاعبين قبل العيد وكان معي شيكابالا، قام بصرف 100

وتابع طارق يحيى: "يجب أن يكون هناك صبر وتحمل، الزمالك يستحق التضحية، هو الذي صنع أسماء الجميع، ما الأزمة أن يكون هناك صبر على المستحقات لشهر أو شهرين".



وواصل نجم الزمالك السابق: "مرتضى منصور لا يتأخر، عندما كنت مديراً فنيا للفريق، طلبت منه صرف أموالاً للاعبين قبل العيد وكان معي شيكابالا، قام بصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب من عقده دون أي مشكلة".



وشدد طارق يحيى: "يجب النظر لما فعله بعض لاعبي الأهلي السابقين، رحلوا عن ناديهم ولهم مستحقات متأخرة، بعد سنوات حصلوا عليها دون أي مشاكل".



وأتم نجم الزمالك السابق: "أحمد شديد قناوي كان معي في أكثر من نادي، هو مثال على هذا الأمر، رحل من الأهلي، وبعد عامين قام بزيارته إداري الأهلي ومنحه مستحقاته المتأخرة، لم يتذمر وهو الأهلي أو يهدد بالتوقف عن اللعب، هذا مجرد مثال".

