مسلسلات 2020.. La casa de papel عائد في أبريل

يصدر هذا العام أجزاء جديدة لبعض الأعمال الدرامية المميزة، تتنوع بين الكوميديا والدراما والأكشن، أبرزها La casa de papel، و Black Mirror، و The Walking Dead

تحرير:إسراء زكريا ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

كما أفصحنا عن أعمال 2020 علي مستوي السينما، لدينا آيضا عدد من الأعمال الهامة علي مستوي الدراما الأجنبية، فالجمهور المحب لسلاسل الأعمال الدرامية، ينتظر بفارغ الصبر الإعلان عن مواسم جديدة لأعماله المفضلة، التي تابع بشغف أجزاءها السابقة، وحتي الآن لم يعلن بعض صناع المسلسلات عن موعد عرض أعمالهم، خاصة أنهم يفرضون سرية علي التصوير، وموعد الطرح، ولكنهم أكدوا علي تواجدهم خلال عام 2020، و توفيرا لعناء البحث، نستعرض في التقرير التالي أبرز المسلسلات المنتظرة هذا العام.

مسلسل La casa de papel نبدأ العام مع مسلسل La casa de papel، المقرر عرضه فى شهر أبريل، وهو مسلسل أسباني درامي أكشن، يحكي قصة عصابة مكونة من ثمانية أشخاص، قام بإنشائها مهندس عبقري، لتقوم بتنفيذ خطط محكمة لسرقة أموال من البنوك، هذا ما يبدو في البداية لكن بعد ذلك يتم الكشف عن قصة درامية وراء ما يفعله هذا

مسلسل La casa de papel

نبدأ العام مع مسلسل La casa de papel، المقرر عرضه فى شهر أبريل، وهو مسلسل أسباني درامي أكشن، يحكي قصة عصابة مكونة من ثمانية أشخاص، قام بإنشائها مهندس عبقري، لتقوم بتنفيذ خطط محكمة لسرقة أموال من البنوك، هذا ما يبدو في البداية لكن بعد ذلك يتم الكشف عن قصة درامية وراء ما يفعله هذا المهندس.

عرض من المسلسل ثلاثة أجزاء حققت نجاحا كبيرا، وكان آخرها الجزء الثالث الذي تم عرضه في شهر يوليو من عام 2019، وقد لاقا اهتماما جماهيريا لافتا وإشادة العديد من النقاد بحبكته وإخراجه، فضلا عن حصوله على تقييم قدره8.3 عبر موقع IMDB.

مسلسل Stranger Things

ولنا موعد هذا العام مع الجزء الثالث من مسلسل Stranger Things، وهو عمل أمريكي ينتمي لفئة الخيال العلمي، ويتكون الجزء الجديد من ثمان حلقات، وتدور أحداثه حول وحوش لها قوى فتاكة تطارد البشر في مدينة "هوكينز" الخيالية في ولاية "إنديانا"، ويحاول التصدي لهم مجموعة من السكان الذين يملكون قوى خارقة أيضاً.

وصرح منتجي العمل أنه من المحتمل أن يتم إنتاج جزأين آخرين قريبا، وبالنسبة إلى الجزء الثالث فقد تم إنتاجه في شهر يوليو من عام 2019، ويشارك في بطولة هذا الموسم، الذي ينتظره عدد كبير من الجمهور، كل من وينونا رايدر، ديفيد هاربر، والممثل الكندي الطفل فين وولفارد.

مسلسل Black Mirror

وينتظر محبي سلسلة Black Mirror الجزء الخامس من المسلسل، الذي يقوم على فكرة إظهار مساوئ التكنولوجيا الحديثة وما يمكن أن تتسبب فيه من كوارث، وينتمي العمل إلى فئة الخيال العلمي، حيث أن الأحداث الواردة في المسلسل غير واقعية، ولا يمكن حدوثها، فهي فقط تضخيم لأضرار تطور التكنولوجيا.

وترويجا للجزء الجديد من العمل، نشرت مايلي سايروس المنضمة حديثا للمسلسل عبر صفحتها بـ"إنستجرام" عدة صور من كواليس التصوير، وهي مرتدية شعرا مستعارا قصير باللون الوردي، وهذا ما يؤكد تواجدها فى العمل بعد تكتم صناع المسلسل عليه، وهناك جدل كبير حول موعد طرح المسلسل، فمن المتوقع أن يكون مع بداية العام الجديد.

مسلسل The Walking Dead

ولمحبي الرعب، سيتم طرح الجزء العاشر من مسلسلThe Walking Dead، والذى تدور أحداثه حول "ريك غرايمر"، الذي يعمل ظابط شرطة يستيقظ في يوم بعد عدة أشهر من الغيبوبة، ليجد العالم قد تم اجتياحه من قبل الموتي الأحياء، وهو الناجي الوحيد، ويعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين وعليه أن يواجه الموتى الأحياء حتى يجدهم.

المسلسل مقتبس من سلسلة كتب تحمل نفس الاسم لروبرت كيركمان وتوني مور، ويشارك في بطولته نخبة من ألمع نجوم هوليود، أبرزهم أندرو لينكولن، ستيفين بون تشاندلي، ولوريان كوهان.

تم عرض الجزء الأول من المسلسل عام 2010، ولاقى نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري والفني، كما حصل على عدة جوائز مختلفة، ولا يزال يحصد الجواز حتى الآن.

مسلسل Peaky Blinders

ويستمر نجاح مسلسل Peaky Blinders، ويطرح صناعه الجزء السادس خلال هذا العام. واستطاع هذا العمل أن يجذب الجمهور إليه منذ طرح موسمه الأول في 2013، ذلك لأن قصته حقيقية، فهو يدور حول عائلة تعمل في السطو والجرائم، والتي بدأت ممارسة أعمالها في مدينة برمنجهام البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى.

حصد المسلسل جائزة أفضل عمل درامى لعام 2018 فى حفل جوائز TV Choice Awards، كما حصل بطله "كيليان مورفي" على جائزة أفضل ممثل درامى في نفس العام عن دوره في هذا المسلسل، الذي يشارك في بطولته كل من بول أندرسون، وهيلين ماكروري، ومن إخراج أوتو باثورست.

مسلسل Russian Doll

ولمتابعي المسلسل الأمريكي الكوميدي Russian Doll، سيتم طرح الجزء الثاني من العمل خلال عام 2020، وهو مسلسل مكون من ثمانية حلقات، يحكي قصة سيدة روسية تعمل في صناعة الدمى، وتقوم بحضور حفل في أمريكا لتغني وترقص لكنها تفاجيء بشيء غريب يحدث لها، حيث تموت وتحيا مرات عديدة خلال الحفل في إطار كوميدي درامي ممتع.

تقوم بأداء دور البطولة لهذا المسلسل الممثلة الامريكية نتاشا ليون، وقد عرض الموسم الأول من المسلسل في شهر فبراير من العام الماضي، الذي حظي باعجاب كبير من قبل النقاد، حتى أنه تم ترشيحه لجائزة الإيمي كأحد أفضل المسلسلات الكوميدية في عام 2019 .