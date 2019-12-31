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مسلسلات 2020.. La casa de papel عائد في أبريل

يصدر هذا العام أجزاء جديدة لبعض الأعمال الدرامية المميزة، تتنوع بين الكوميديا والدراما والأكشن، أبرزها La casa de papel، و Black Mirror، و The Walking Dead
تحرير:إسراء زكريا ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كما أفصحنا عن أعمال 2020 علي مستوي السينما، لدينا آيضا عدد من الأعمال الهامة علي مستوي الدراما الأجنبية، فالجمهور المحب لسلاسل الأعمال الدرامية، ينتظر بفارغ الصبر الإعلان عن مواسم جديدة لأعماله المفضلة، التي تابع بشغف أجزاءها السابقة، وحتي الآن لم يعلن بعض صناع المسلسلات عن موعد عرض أعمالهم، خاصة أنهم يفرضون سرية علي التصوير، وموعد الطرح، ولكنهم أكدوا علي تواجدهم خلال عام 2020، و توفيرا لعناء البحث، نستعرض في التقرير التالي أبرز المسلسلات المنتظرة هذا العام.
مسلسل La casa de papel نبدأ العام مع مسلسل La casa de papel، المقرر عرضه فى شهر أبريل، وهو مسلسل أسباني درامي أكشن، يحكي قصة عصابة مكونة من ثمانية أشخاص، قام بإنشائها مهندس عبقري، لتقوم بتنفيذ خطط محكمة لسرقة أموال من البنوك، هذا ما يبدو في البداية لكن بعد ذلك يتم الكشف عن قصة درامية وراء ما يفعله هذا
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