الانضباط والثقة.. هذه الأبراج تتوافق مع الجدي

هناك بعض الأبراج الفلكية التي قد تتوافق مع الجدي وأخرى لا يمكن أبدا سواء في الحب والصداقة، لذا إذا كنت من مواليد الجدي فيمكنك التعرف على مدى توافقك بالأبراج الأخرى
إذا كنت تتعرف لأول مرة على مجموعة من الأشخاص، فغالبا ما سيلفت نظرك شخصية غامضة، تسمع أكثر مما تتكلم، هادئة، وقد تكون ردود فعلها في كثير من الأحيان غير مفهومة، ولكن عند التقرب إلى صاحب هذه الشخصية سيكون هناك تناقض كبير بين الطابع الأول الذي حصلت عليه والصفات التي تظهر في التعاملات، هكذا يكون برج الجدي.
معروف عن مولود برج الجدي أنه شخص عملي للغاية، يحب أصدقاءه، ولا يرفض الخروجات والتجمعات العائلية، كما أنه صبور وشغوف بالحياة، لكن هناك جانب مظلم يحاول إخفاءه.
هناك بعض الأبراج الفلكية التي قد تتوافق مع الجدي وأخرى لا يمكن أبدا سواء في الحب أو الصداقة، لذا إذا كنت من مواليد الجدي فيمكنك التعرف على مدى توافقك بالأبراج الأخرى حسبما ذكر موقع Astrology, Love Horoscopes, Tarot .
الجدي والجدي
نظرا لأن الجدي لديه طموح كبير ورغبة في تحقيق الذات، فإنه شخص عملي يحب
هناك بعض الأبراج الفلكية التي قد تتوافق مع الجدي وأخرى لا يمكن أبدا سواء في الحب أو الصداقة، لذا إذا كنت من مواليد الجدي فيمكنك التعرف على مدى توافقك بالأبراج الأخرى حسبما ذكر موقع Astrology, Love Horoscopes, Tarot .
الجدي والجدي
نظرا لأن الجدي لديه طموح كبير ورغبة في تحقيق الذات، فإنه شخص عملي يحب مهنته ويسعى إلى الوصول إلى الأهداف التي لا تتمثل في المناصب، بل في النجاحات المتتالية من وجهة نظره، ولهذا سيكون هناك توافق بين الجدي ونظيره، ولكن لأن الصمت يغلب على هذا البرج ففي العلاقات العاطفية والصداقة هناك بعض الملل الذي يسودها، إلا إذا أخذ أحدهما الخطوة الأولى في التخلي عن الصمت.
الجدي والثور
ربما العلاقة بين الجدي والثور الأفضل على الإطلاق، حيث إن الطرفين سيكونان قادرين على فهم واحترام بعضهما، بالإضافة إلى الوقوع في الحب وتبادل الثقة، والاثنان يفضلان العائلة والحياة الهادئة القائمة على الاستقرار، وبالرغم من أنهما يملكان حياة عملية جيدة، لكن حماسهما مختلف.
الثور عرضة للإسراف، والجدي عرضة لأن يكون اقتصاديا، وجمال هذه العلاقة يكمن في أن الثور يمكنه اختراق عاطفة الجدي وجلب السرور إلى حياته.
الجدي والعذراء
كل من الجدي والعذراء يملكان الاحترام وتطبيق العادات والتقاليد، كما أنهما يعملان بجد ومنضبطان، وبسبب الحياة العملية قد يفقدان الشغف مع بعضما، هناك بعض الصفات التي تصعب العلاقة بينهما مثل فقدان المرح في الحياة، والاحتفاظ بالمشاعر.
التوافق الموجود بينهما يكمن في تحفيز بعضهما فكريا، كما أن كليهما هادئان، يتصرفان بعقلانية ويتخذان قرارات مدروسة جيدا، كما أن كليهما يعتقد أن أي مشكلة يمكن حلها ويمكن إصلاح أي شيء مكسور.
هناك بعض العلاقات التي قد تكون ممكنة بين الجدي والأبراج الأخرى لكنها ليست مناسبة 100%، لذا تعرف عليها.
الجدي والحوت
في بداية العلاقة بين الجدي والحوت قد يظهر عدم التوافق، وذلك لأن الحوت شخص خيالي ومحب للإبداع لكن الجدي واقعي أكثر من اللازم، ومع ذلك فإن علاقتهما فيها ثناء حقيقي وذلك لأن كلا منهما ينقل خبراته للآخر.
الجدي والسرطان
يخلق الجدي والسرطان ما يسمى بـ"الانجذاب المضاد" في علاقتهما، ولهذا يظهران في البداية على أن كل واحد منهما يريد السيطرة، لكن يمكنهما تكوين فريق رائع عندما يكتشفان أن كلا منهما يعوض ما يفتقر إليه الآخر.
الجدي والعقرب
قد ينسحب الجدي أو العقرب نتيجة عدم وجود التفاهم بينهما، فعند ذكر التوافق بينهما، فكلاهما مخلصان، يحبان الحياة العملية، كما يمكن للعقرب تعليم الجدي المشاعر الحقيقية، أما الجدي فيقوم بتأسيس وضبط مشاعر العقرب العميقة في الواقع.
صفات برج الجدي
- طموح
الأحلام والطموح يجعلان الجدي يعيش حياته بتفاؤل قادرا على مواجهة المصاعب، وبالطبع ثقته بنفسه تساعده على المضي قدما دون ملل أو تعب.
- حكيم
يمتلك برج الجدي من النضج والعقل ما يجعله لا يعيش في الأوهام، ولهذا فإن أصدقاءه يثقون بحكمته ويطلبون نصائحه باستمرار.
ولأن الأهداف نصب أعين الجدي، فإنه شخصية منضبطة، تركز كثيرا، وتتعامل مع الأمور المهمة بشكل جدي، وقادر على تحمل التقلبات والانعطافات في حياته المهنية.
- منضبط
مهما تعرض الجدي لصعوبات في تحديد الأهداف، فمثلما يُقال "يا جبل ما يهزك ريح"، فلديه من الصبر ما يبهرك.
- صبور