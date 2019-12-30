الانضباط والثقة.. هذه الأبراج تتوافق مع الجدي

هناك بعض الأبراج الفلكية التي قد تتوافق مع الجدي وأخرى لا يمكن أبدا سواء في الحب والصداقة، لذا إذا كنت من مواليد الجدي فيمكنك التعرف على مدى توافقك بالأبراج الأخرى

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

برج الجدي

إذا كنت تتعرف لأول مرة على مجموعة من الأشخاص، فغالبا ما سيلفت نظرك شخصية غامضة، تسمع أكثر مما تتكلم، هادئة، وقد تكون ردود فعلها في كثير من الأحيان غير مفهومة، ولكن عند التقرب إلى صاحب هذه الشخصية سيكون هناك تناقض كبير بين الطابع الأول الذي حصلت عليه والصفات التي تظهر في التعاملات، هكذا يكون برج الجدي. معروف عن مولود برج الجدي أنه شخص عملي للغاية، يحب أصدقاءه، ولا يرفض الخروجات والتجمعات العائلية، كما أنه صبور وشغوف بالحياة، لكن هناك جانب مظلم يحاول إخفاءه.

هناك بعض الأبراج الفلكية التي قد تتوافق مع الجدي وأخرى لا يمكن أبدا سواء في الحب أو الصداقة، لذا إذا كنت من مواليد الجدي فيمكنك التعرف على مدى توافقك بالأبراج الأخرى حسبما ذكر موقع Astrology, Love Horoscopes, Tarot . الجدي والجدي نظرا لأن الجدي لديه طموح كبير ورغبة في تحقيق الذات، فإنه شخص عملي يحب