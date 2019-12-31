أسباب الشعور بالبرد| الأنيميا وقصور الغدة الدرقية

يحدث قصور الغدة الدرقية نتيجة قلة إنتاج هرمونات، هذه الهرمونات مسئولة عن تنظيم عملية الأيض، وبسبب قلة هرمونات الغدة الدرقية، يصعب على الجسم تنظيم درجة الحرراة الداخلية.
بعض الأعراض البسيطة التي تظهر علينا مثل الصداع والقيء والغثيان والدوار تخبيء ورائها أمراض خطيرة، ولكن نتجاهل ذلك، ونرتدي زي الطبيب!، على سبيل المثال نشعر بالبرد الدائم، ونعتقد أنه يرجع إلى قلة التدفئة، ولكن قد يكون نتيجة بعض الأمراض الأخرى، كالأنيميا، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، وقصور الغدة الدرقية، لذا يجب الانتباه جيدًا لصحتنا، والمداومة على الذهاب للطبيب، من أجل فحص دوري والكشف عن الأمراض مبكرًا، نقلًا عن موقع timesofindia" ".
من الطبيعي أن تشعر بالبرودة في فصل الشتاء أو الصيف، نتيجة لهواء التكييف البارد في المكاتب أو البيت أو حتى المول، ولكن إذا كنت تشعر بالبرودة طوال الوقت، حتي عندما يشعر من حولك باعتدال الطقس، فربما هي عرض لحالة مرضية تعاني منها، في الواقع يختلف رد فعل كل شخص عند الشعور بالبرودة، فالبعض يشعر أنه على مايرام،
من الطبيعي أن تشعر بالبرودة في فصل الشتاء أو الصيف، نتيجة لهواء التكييف البارد في المكاتب أو البيت أو حتى المول، ولكن إذا كنت تشعر بالبرودة طوال الوقت، حتي عندما يشعر من حولك باعتدال الطقس، فربما هي عرض لحالة مرضية تعاني منها، في الواقع يختلف رد فعل كل شخص عند الشعور بالبرودة، فالبعض يشعر أنه على مايرام، عندما تكون درجة الحرارة أقل من 10 درجات، كما توجد فئة أخرى من الأشخاص يرتدون ملابس من الصوف للشعور بالتدفئة، وذلك عندما تكون درجة الحرارة 15 درجة، وحتى النساء والرجال لديهما معدلات مختلفة من حيث الشعور بالبرودة والدفء، ومع ذلك توجد أسباب خفية، يجب معرفتها، لتلقي العلاج المناسب، وما يلي بعض من الأسباب التي تجعلك تشعر بالبرد أكثر من الآخرين:
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1-الأنيميا
تعتبر أحد الحالات المرضية المنتشرة بين الصغار والكبار، وهي نقص في خلايا الدم الحمراء بالجسم، وأحد الأسباب الرئيسية للشعور الدائم بالبرودة، فخلايا الدم البيضاء مسئولة عن حمل الأكسيجين إلى باقي أجزاء الجسم، لذا عند نقص معدلاتها، يؤدي ذلك إلى الشعور بالبرد أكثر من الآخرين،.
يصاب الجسم بالأنيميا، نتيجة عدم الحصول على المعدلات المناسبة من الحديد، الذي يساعد في صنع خلايا الدم الحمراء، ومن الأسباب التي تؤدي للإصابة: نظام غذائي غير كافٍ والتهابات الأمعاء "القولون العصبي" أو الحمل، مما يؤدي إلى تقليل الدم في الأطراف، وتجعلك تشعر بالبرودة.
2-قصور الغدة الدرقية
حالة مرضية تحدث نتيجة قلة إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، هذه الهرمونات مسئولة عن تنظيم عملية الأيض، وبسبب قلة هرمونات الغدة الدرقية، يصعب على الجسم تنظيم درجة الحرراة الداخلية، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة، وبعض الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية تتمثل في الاكتئاب وجفاف البشرة والتعب وزيادة الوزن والنسيان.
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3-الشعور بالنعاس
يلعب النوم دور حيوي في تنظيم درجة حرارة الجسم، وبالتالي قلة النوم تتداخل مع النشاط اليومي للجسم، وربما تشعر بالبرودة، فأجسامنا تتبع دورة كاملة لمدة 24 ساعة، وأي تغيير بها يؤدي إلى خلل بالوظائف، فإذا كنت تشعر بالبرودة طوال الوقت، عليك بالحصول على القدر الكافي من النوم.
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4-فقدان الوزن
تستخدم أجسامنا الدهون للحفاظ على حرارة الجسم الداخلية، والشعور بالدفء المرجو، فإذا فقدت وزن بشكل مفاجيء وغير مبرر، يعني أنك فقدت الدهون بجسمك، مما يؤدي إلى الشعور بالبرد، ومع ذلك لن يحدث مع جميع الأشخاص، فعند اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية والسعرات الحرارية، تتباطيء عملية الأيض تدريجيًا، ويصعب على الجسم تنظيم درجة الحرارة بعد ذلك، إضافة إلى ذلك الأشخاص الذين يتعرضون لأي نوع من اضطرابات الأكل يشعرون بالبرد أيضًا لنفس السبب.
لذا يجب الذهاب للطبيب عن زيادة الشعور بالبرد، للتعرف على السبب الحقيقي وراء ذلك.
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