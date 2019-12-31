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أسباب الشعور بالبرد| الأنيميا وقصور الغدة الدرقية

يحدث قصور الغدة الدرقية نتيجة قلة إنتاج هرمونات، هذه الهرمونات مسئولة عن تنظيم عملية الأيض، وبسبب قلة هرمونات الغدة الدرقية، يصعب على الجسم تنظيم درجة الحرراة الداخلية.
تحرير:إسراء سليمان ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الشعور بالبرد
الشعور بالبرد
بعض الأعراض البسيطة التي تظهر علينا مثل الصداع والقيء والغثيان والدوار تخبيء ورائها أمراض خطيرة، ولكن نتجاهل ذلك، ونرتدي زي الطبيب!، على سبيل المثال نشعر بالبرد الدائم، ونعتقد أنه يرجع إلى قلة التدفئة، ولكن قد يكون نتيجة بعض الأمراض الأخرى، كالأنيميا، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، وقصور الغدة الدرقية، لذا يجب الانتباه جيدًا لصحتنا، والمداومة على الذهاب للطبيب، من أجل فحص دوري والكشف عن الأمراض مبكرًا، نقلًا عن موقع timesofindia" ".
من الطبيعي أن تشعر بالبرودة في فصل الشتاء أو الصيف، نتيجة لهواء التكييف البارد في المكاتب أو البيت أو حتى المول، ولكن إذا كنت تشعر بالبرودة طوال الوقت، حتي عندما يشعر من حولك باعتدال الطقس، فربما هي عرض لحالة مرضية تعاني منها، في الواقع يختلف رد فعل كل شخص عند الشعور بالبرودة، فالبعض يشعر أنه على مايرام،
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زيت عباد الشمس.. من زهرة رائعة إلى علاج كيميائي

أصبحت الزيوت الحيوية ذات مكانة كبيرة في عالم التجميل، كما أنها تمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، فبعضها يساعد في مكافحة حب الشباب مثل زيت بذور القرع وزيت الريحان وزيت اللافندر وزيت الروزماري، والبعض الآخر يمنحك بشرة نضرة خالية من العيوب والبثور، أما بالنسبة للقيمة الغذائية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، كلًا منهما يساعد أيضًا في فقدان الوزن، ولكن هل تعلم أن زيت عباد الشمس متعدد الفوائد؟ يساعد في حماية البشرة، نقلًا عن "organicfacts".
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7 أسباب تجعل النوم أكبر أهدافك في 2020

كشف مجموعة من الخبراء عن سبب كون جودة النوم تعتبر من ضمن الخطوات المهمة التي يجب التركيز عليها بداية من يناير 2020، وخاصة أن النوم بشكل جيد يؤدي إلى تحسين التركيز وتقوية الذاكرة، بالإضافة إلى عيش حياة أطول. أقامت مؤسسة النوم الوطنية دراسة على آلاف النساء اللاتي كن أكثر عرضة 10 مرات لتجربة المشاكل المستمرة في النوم بعد عقد من الزمن. وعليك أن تضع في عقلك أنه عليك التأكد من أنك تنام 8 ساعات في اليوم، فعدد ساعات النوم أمر مهم للغاية، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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أفضل الطرق التي تبقيك بصحة جيدة في رأس السنة

غالبا ما تنخفض طاقتك وقدراتك على القيام بمهامك اليومية التي تتمثل في ممارسة الرياضة أو أداء الأعمال الأخرى في فضل الشتاء، وكلها أيام قليلة وتحتفل بالكريسماس ورأس السنة، حيث تتناول ما تشتهي من الأطعمة، ولا تركز على الكميات. ونظرا لأن الأجواء الباردة لها تأثير سلبي على الصحة، سيكون عليك الحفاظ على صحتك جيدا من أجل الاستمتاع بالاحتفالات في رأس السنة والذهاب إلى الاصدقاء أو التجمعات العائلية، ولهذا تعرف على طرق تبقيك بصحة جيدة بين الكريسماس ورأس السنة حسبما ذكرها موقع Healthline.
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لماذا تحتاج إلى التبول المتكرر في الشتاء؟

منذ بدأ فصل الشتاء، وغالبا ما تدخل الحمام كثيرا، وتشعر بحاجتك إلى التبول أكثر من المعتاد خاصة في منتصف الليل دون علمك بما يحدث لك ومدى مخاطره عليك. وفقا لما قاله الخبراء فإنه من الشائع الشعور بالحاجة المتكررة إلى دخول الحمام أثناء الفترات التي يكون فيها الطقس باردا، فهذا الأمر يؤدي إلى عملية بيولوجية تسمى "إدرار البول" التي تحدث عندما تنخفض درجة حرارة الجسم، لذا شرحت ديانا جال، في الخدمة الطبية، سبب حدوث هذه العملية، وماذا تحتاج لتعرف عنها؟.. وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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