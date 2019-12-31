أسباب الشعور بالبرد| الأنيميا وقصور الغدة الدرقية

يحدث قصور الغدة الدرقية نتيجة قلة إنتاج هرمونات، هذه الهرمونات مسئولة عن تنظيم عملية الأيض، وبسبب قلة هرمونات الغدة الدرقية، يصعب على الجسم تنظيم درجة الحرراة الداخلية.

تحرير:إسراء سليمان ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الشعور بالبرد

بعض الأعراض البسيطة التي تظهر علينا مثل الصداع والقيء والغثيان والدوار تخبيء ورائها أمراض خطيرة، ولكن نتجاهل ذلك، ونرتدي زي الطبيب!، على سبيل المثال نشعر بالبرد الدائم، ونعتقد أنه يرجع إلى قلة التدفئة، ولكن قد يكون نتيجة بعض الأمراض الأخرى، كالأنيميا، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، وقصور الغدة الدرقية، لذا يجب الانتباه جيدًا لصحتنا، والمداومة على الذهاب للطبيب، من أجل فحص دوري والكشف عن الأمراض مبكرًا، نقلًا عن موقع timesofindia" ".

من الطبيعي أن تشعر بالبرودة في فصل الشتاء أو الصيف، نتيجة لهواء التكييف البارد في المكاتب أو البيت أو حتى المول، ولكن إذا كنت تشعر بالبرودة طوال الوقت، حتي عندما يشعر من حولك باعتدال الطقس، فربما هي عرض لحالة مرضية تعاني منها، في الواقع يختلف رد فعل كل شخص عند الشعور بالبرودة، فالبعض يشعر أنه على مايرام،