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هل تنتعش الصادارت والاستثمار الأجنبي في 2020؟

تحسن أداء الاقتصاد المصري كثيرا خلال العام الماضي، وشهد العجز التجاري غير النفطي تراجعا بنسبة 11%، كما نمت معدلات السياحة بنحو 7%، فضلا عن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات
تحرير:أمل نبيل ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
أرشيفية
أرشيفية
قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي ببرايم، إن ميزان المدفوعات أظهر خلال الربع الأول من العام المالي 2020/19، علامات أولية لانتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات غير البترولية ولكن الاستدامة تبقي هي التحدي. وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي، حققت مصر فائضا في ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار فقط في الربع الأول من العام المالي الحالي، أي أقل بقليل من فائض بلغ 284.1 مليون دولار تحقق في الربع الأول من العام المالي 2019/18. وأرجعت بدير هذا الفائض إلى انخفاض فائض رأس المال والحساب المالي بنسبة 66?.
العجز التجاري:  وقالت منى بدير، إن أسعار الذهب حفزت إيرادات الصادرات البترولية للارتفاع بينما دفع تراجع أسعار السلع عالميا لانخفاض تكلفة الاستيراد، بعد التدهور الكبير في العجز التجاري غير النفطي في العام الماضي، حيث اتسع بنسبة 11.1% على أساس سنوي، مسجلاً 9.2 مليار دولار في الربع الأول من السنة
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البورصة

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تياين في الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 0.9 % ليصل إلى مستوى 13937.26نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.06 % ليصل إلى مستوى 528.81 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1390.95 نقطة.
ميدان-التحرير

«الصوت والضوء» تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير

بدأت شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية. يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية. وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بالبدء في أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنارة الميدان .
صادرات-تركيا للعراق

مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الهندسية خلال 5 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات البلاد من هذه الصناعات خلال الـ5 شهور الماضية من 2019 - 2020، لتسجل نحو 1.049 مليار دولار مقابل 941 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو قدره 11.5%. وقال رئيس المجلس المهندس عمرو أبو فريخة في بيان اليوم الأحد، "إن هذا الارتفاع يرجع إلى تحقيق زيادة ملحوظة بالصادرات في أسواق جديدة، مثل "سلوفاكيا - سلوفينيا - توجو - المجر"، وعودة حصة السوق المصرية إلى بعض الأسواق، مثل "العراق - ليبيا - السودان".
اوبر-كريم

حماية المنافسة يوافق على صفقة أوبر وكريم وسويفل تعلق

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة. وتأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
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البنك-المركزى-المصرى

استثمار أجنبي مباشر بـ 2.3 مليار دولار في 3 أشهر

ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 66.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019-2020، بمقدار 938 مليون دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 2.353 مليار دولار، في مقابل نحو 1.415 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغ صافي التدفقات للخارج بمحافظة الأوراق المالية في مصر حوالي 2 مليار دولار، تزامنا مع تقلبات الأسواق المالية العالمية خاصة الناشئة، بينما تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.382 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
قناة-السويس-تشهد-عبور-أحدث-وأكبر-سفينة-ركاب-في-العالم

رئيس قناة السويس: عبور 5 آلاف سفينة في 3 أشهر

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن تدشين القاطرة الجديدة "مصطفى محمود" تعد نتاجا للتعاون المثمر بين الهيئة والقوات البحرية، وتخليدا لبطولة الشهيد رائد بحري مصطفى محمود الذي استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء العام الماضي، موجها تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وجاء ذلك خلال تدشين القاطرة "مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد بدوي قائد قاعدة بورسعيد البحرية.
صادرات-تركيا للعراق

44.5% زيادة في صادرات مصر لدول شرق آسيا خلال 2018

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2018 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - الصين - الهند - اليابان - أندونيسيا - باكستان - تايلاند -كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش". وبلغت قيمة الصادرات لدول شرق آسيا 3.4 مليار دولار عام 2018، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 44.5%. فيما بلغت قيمة الواردات من دول شرق آسيا 21.2 مليار دولار عام 2018،مقابل 17 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 24.6%.
السياحة-فى-مصر (1)

12.5 مليار دولار حصيلة الإيرادات السياحية في مصر

أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 12,5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 بمعدل نمو 28.2% بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي. ولفت التقرير إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة 50% ليواجه الطلب المحلي.
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