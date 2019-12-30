«الصوت والضوء» تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير

تحرير:أمل نبيل ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

أرشيفية

بدأت شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية. يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية. وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بالبدء في أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنارة الميدان .

وتتمثل المرحلة الأولى في توريد وتركيب وحدات الإضاءة الخارجية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير والحديقة الخاصة به، وكذلك وحدات الإضاءة الخاصة بالميدان والمسلة. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية توريد وتركيب وحدات الإضاءة الجمالية لواجهات العقارات المطلة على ميدان التحرير.. ويتم تمويل مشروع الإنارة من