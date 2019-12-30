سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الصوت والضوء» تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير

تحرير:أمل نبيل ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
أرشيفية
أرشيفية
بدأت شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية. يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية. وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بالبدء في أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنارة الميدان .
وتتمثل المرحلة الأولى في توريد وتركيب وحدات الإضاءة الخارجية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير والحديقة الخاصة به، وكذلك وحدات الإضاءة الخاصة بالميدان والمسلة. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية توريد وتركيب وحدات الإضاءة الجمالية لواجهات العقارات المطلة على ميدان التحرير.. ويتم تمويل مشروع الإنارة من
اقرأ المزيد
البورصة

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تياين في الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 0.9 % ليصل إلى مستوى 13937.26نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.06 % ليصل إلى مستوى 528.81 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1390.95 نقطة.
صادرات-تركيا للعراق

هل تنتعش الصادارت والاستثمار الأجنبي في 2020؟

قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي ببرايم، إن ميزان المدفوعات أظهر خلال الربع الأول من العام المالي 2020/19، علامات أولية لانتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات غير البترولية ولكن الاستدامة تبقي هي التحدي. وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي، حققت مصر فائضا في ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار فقط في الربع الأول من العام المالي الحالي، أي أقل بقليل من فائض بلغ 284.1 مليون دولار تحقق في الربع الأول من العام المالي 2019/18. وأرجعت بدير هذا الفائض إلى انخفاض فائض رأس المال والحساب المالي بنسبة 66?.
صادرات-تركيا للعراق

مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الهندسية خلال 5 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات البلاد من هذه الصناعات خلال الـ5 شهور الماضية من 2019 - 2020، لتسجل نحو 1.049 مليار دولار مقابل 941 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو قدره 11.5%. وقال رئيس المجلس المهندس عمرو أبو فريخة في بيان اليوم الأحد، "إن هذا الارتفاع يرجع إلى تحقيق زيادة ملحوظة بالصادرات في أسواق جديدة، مثل "سلوفاكيا - سلوفينيا - توجو - المجر"، وعودة حصة السوق المصرية إلى بعض الأسواق، مثل "العراق - ليبيا - السودان".
اوبر-كريم

حماية المنافسة يوافق على صفقة أوبر وكريم وسويفل تعلق

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة. وتأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميدان-التحرير

الحكومة: مسلة فرعونية و4 كباش تزين ميدان التحرير

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان، يرافقه وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعليا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز.
غزل ونسيج (2)

حقيقة بيع ممتلكات شركة الغزل والنسيج في مزاد علني

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لبيع أصول وممتلكات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]