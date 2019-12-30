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جوجل تكشف حقيقة الاستعانة بالفنانة «بدرية طلبة» في خدمة الـGPS

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
حالة من الجدل خلقتها الفنانة الكوميدية بدرية طلبة بعدما صرحت بأنها بصدد التعاون مع شركة جوجل العالمية، وذلك بهدف توظيف صوتها في خدمات الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية باللغة العربية، وبعد اتساع الخبر الذي خلق حالة من السخرية والتندر الكبيرة، سارعت جوجل بإصدار بيان اليوم وصلت التحرير نسخة منه وقالت فيه، "بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google". "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".
 
"تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".
 
واتساب

«واتساب» يقدم ميزة «تدمير الرسائل» ذاتيًا

يتضمن الإصدار التجريبي الحديث لبرنامج "واتساب" للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد وiOS، ميزة جديدة تمكن المستخدمين من حذف الرسائل آليا بعد فترة زمنية محددة. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت عن موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية قوله إن الخاصية الجديدة، تتوفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبي.
جوجل

«جوجل» تكشف عن ميزة بحث جديدة خاصة بالفعاليات

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن ميزة بحث جديدة تتعلق بالأحداث القريبة من المستخدم، والتي تظهر الفعاليات القريبة ومواعيدها. وأوضحت "جوجل" وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الجمعة، أنه عند إدخال عبارة "الأحداث القريبة مني" في نطاق البحث، تظهر صفحة فرعية تتضمن الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها، ومعلومات متعلقة مثل التذاكر وكيفية الحضور، كما يمكن تخصيص البحث بشكل أكبر عن طريق كتابة كلمات مثل حفلة موسيقية أو مسرحية أو مهرجان أو مؤتمر.
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مواصفات وسعر.. نوكيا تغازل الشركات الصينية بهاتف C1

كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن هاتفها الجديد نوكيا سي 1 (Nokia C1) الذكي، والمصمم لتوفير إمكانات ترفيهية رائعة في كل وقت وكل مكان، ويظهر الهاتف الجديد بشاشة عرض رائعة قياس 5.45 بوصة، والتي تمكن المستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديهم، والاستمتاع إلى موسيقاهم المحببة بكل يسر، مع تطبيقات أخف وخلو من البرامج غير المفيدة. ويتيح الهاتف الجديد للمستخدمين تخزين ما يصل إلى 3000 أغنية أو 24 ساعة من مقاطع الفيديو للاستخدام عند عدم الاتصال بشبكة الإنترنت، وبما يوفر من استخدام الإنترنت.
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جوجل

«جوجل» تكشف عن ميزة بحث جديدة خاصة بالفعاليات

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن ميزة بحث جديدة تتعلق بالأحداث القريبة من المستخدم، والتي تظهر الفعاليات القريبة ومواعيدها. وأوضحت "جوجل" وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الجمعة، أنه عند إدخال عبارة "الأحداث القريبة مني" في نطاق البحث، تظهر صفحة فرعية تتضمن الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها، ومعلومات متعلقة مثل التذاكر وكيفية الحضور، كما يمكن تخصيص البحث بشكل أكبر عن طريق كتابة كلمات مثل حفلة موسيقية أو مسرحية أو مهرجان أو مؤتمر.
جوجل

جوجل تكشف عن ميزة جديدة في خدمة «جي ميل»

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق وظيفة جديدة بخدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" تتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات بدلا من إعادة توجيهها. وأوضحت الشركة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الوظيفة الجديدة تقوم بنسخ الرسائل الإلكترونية في مرفق، بدلا من إعادة توجيهها، وتظهر أهمية هذه الوظيفة عند الرغبة في إرسال عدة رسائل تدور حول موضوع معين.
Amanda Bishop, Senior Product Manager at Google for MENA event giving keynote speech (1)

مزايا جديدة تقدمها Google للمتحدثين باللغة العربية

أعلنت شركة Google خلال أكبر فعالياتها بالمنطقة عن عدد من المبادرات الجديدة التي تدعم التزامها بتطوير منتجات أكثر فائدةً وملاءمةً لاحتياجات المستخدمين في العالم العربي. وتتمثّل هذه المبادرات في توفير ميزات جديدة إلى محرّك بحث Google، وإطلاق خدمة "مساعد Google" باللغة العربية في 15 دولة، وإضافة ميزة أمان جديدة على خرائط Google، وإطلاق منحة بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم برامج المهارات الرقمية في عام 2020. وتشمل المبادرات، تجربة بحث مرئية وأكثر دقّة باللغة العربية، وتحديثات جديدة لخرائط Google
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