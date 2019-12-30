جوجل تكشف حقيقة الاستعانة بالفنانة «بدرية طلبة» في خدمة الـGPS

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

بدرية طلبة

حالة من الجدل خلقتها الفنانة الكوميدية بدرية طلبة بعدما صرحت بأنها بصدد التعاون مع شركة جوجل العالمية، وذلك بهدف توظيف صوتها في خدمات الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية باللغة العربية، وبعد اتساع الخبر الذي خلق حالة من السخرية والتندر الكبيرة، سارعت جوجل بإصدار بيان اليوم وصلت التحرير نسخة منه وقالت فيه، "بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google". "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".