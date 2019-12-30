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البورصة تربح 2.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

تحرير:أمل نبيل ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
أرشيفية
أرشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تياين في الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 0.9 % ليصل إلى مستوى 13937.26نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.06 % ليصل إلى مستوى 528.81 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1390.95 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.18 مليار جنيه، بعد التداول على 118.64 مليون سهم عبر تنفيذ 16.6ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 387.09 مليون جنيه و37.12مليون جنيه، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 424.22مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر
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ميدان-التحرير

«الصوت والضوء» تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير

بدأت شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية. يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية. وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بالبدء في أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنارة الميدان .
صادرات-تركيا للعراق

هل تنتعش الصادارت والاستثمار الأجنبي في 2020؟

قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي ببرايم، إن ميزان المدفوعات أظهر خلال الربع الأول من العام المالي 2020/19، علامات أولية لانتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات غير البترولية ولكن الاستدامة تبقي هي التحدي. وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي، حققت مصر فائضا في ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار فقط في الربع الأول من العام المالي الحالي، أي أقل بقليل من فائض بلغ 284.1 مليون دولار تحقق في الربع الأول من العام المالي 2019/18. وأرجعت بدير هذا الفائض إلى انخفاض فائض رأس المال والحساب المالي بنسبة 66?.
صادرات-تركيا للعراق

مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الهندسية خلال 5 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات البلاد من هذه الصناعات خلال الـ5 شهور الماضية من 2019 - 2020، لتسجل نحو 1.049 مليار دولار مقابل 941 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو قدره 11.5%. وقال رئيس المجلس المهندس عمرو أبو فريخة في بيان اليوم الأحد، "إن هذا الارتفاع يرجع إلى تحقيق زيادة ملحوظة بالصادرات في أسواق جديدة، مثل "سلوفاكيا - سلوفينيا - توجو - المجر"، وعودة حصة السوق المصرية إلى بعض الأسواق، مثل "العراق - ليبيا - السودان".
اوبر-كريم

حماية المنافسة يوافق على صفقة أوبر وكريم وسويفل تعلق

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة. وتأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
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البورصة

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 700.54 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 1 % ليصل إلى مستوى 13884.95 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.34 % ليصل إلى مستوى 529.65 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1391.88 نقطة.
بورصة (1)

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الاثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 650 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.71 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13902.43نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 528.34 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1390.74 نقطة.
بورصة (2)

مشتريات الأجانب تدعم صعود البورصة في نهاية التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على صعود جماعي ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 560 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702.36 مليار جنيه وسط مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13892.65 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 530.19نقطة، وارتفع مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1395.01نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الخميس

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 686.64مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13358.47 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 250.69 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1360.44 نقطة.
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