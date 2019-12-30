البورصة تربح 2.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

تحرير:أمل نبيل ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تياين في الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 0.9 % ليصل إلى مستوى 13937.26نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.06 % ليصل إلى مستوى 528.81 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1390.95 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.18 مليار جنيه، بعد التداول على 118.64 مليون سهم عبر تنفيذ 16.6ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 387.09 مليون جنيه و37.12مليون جنيه، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 424.22مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر