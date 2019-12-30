هنري مرشح لخلافة فالفيردي في برشلونة

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م

تييري هنري

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الفرنسي تييري هنري، المدير الفني الحالي لإيمباكت مونتريال الكندي، مرشح لخلافة إرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة، حال عدم توصل إدارة البارسا لاتفاق مع المدرب الحالي للاستمرار في منصبه. وينتهي عقد فالفيردي في يونيو المقبل مع البارسا، مع وجود بند في العقد يتيح تمديده لموسم آخر، لكن مع تصاعد الانتقادات تجاه إدارة جوسيب بارتوميو للإبقاء على فالفيردي، الذي فشل في قيادة الفريق للتتويج بالتشامبيونزليج، فإن البارسا يميل لإقناع هنري بتولي القيادة.

وذكرت سبورت أن هناك قطاعات داخل النادي تؤيد التعاقد مع هنري، خاصة وأنه صديق للمدير الرياضي للنادي إيريك أبيدال، كما أنه زامل نجوم الفريق الحاليين المخضرمين أمثال ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسرجيو بوسكيتس، وأكدت أن شخصية هنري تروق لبارتوميو.يشار إلى أن إرنستو فالفيردي، وجه رسالة إلى جماهير النادي الكتالوني،

وذكرت سبورت أن هناك قطاعات داخل النادي تؤيد التعاقد مع هنري، خاصة وأنه صديق للمدير الرياضي للنادي إيريك أبيدال، كما أنه زامل نجوم الفريق الحاليين المخضرمين أمثال ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسرجيو بوسكيتس، وأكدت أن شخصية هنري تروق لبارتوميو.



يشار إلى أن إرنستو فالفيردي، وجه رسالة إلى جماهير النادي الكتالوني، وذلك قبل أيام قليلة من حلول عام 2020، قائلآ: "أتطلع إلى عام 2020، أتمنى الأفضل لجميع الأشخاص المرتبطين بنادينا، ونتمنى أن نلبي جميع الأهداف الموضوعة، وبالتالي يمكننا أن نجعل جماهيرنا أكثر سعادة".



ويدخل برشلونة العام الجديد وهو متصدر لبطولة الدوري الإسباني، ومتأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويستهل برشلونة العام الجديد بمواجهة إسبانيول يوم 4 يناير المقبل في ديربي كتالونيا، قبل السفر إلى السعودية لخوض السوبر الإسباني.

