رياضة

هنري مرشح لخلافة فالفيردي في برشلونة

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
تييري هنري
تييري هنري
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الفرنسي تييري هنري، المدير الفني الحالي لإيمباكت مونتريال الكندي، مرشح لخلافة إرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة، حال عدم توصل إدارة البارسا لاتفاق مع المدرب الحالي للاستمرار في منصبه. وينتهي عقد فالفيردي في يونيو المقبل مع البارسا، مع وجود بند في العقد يتيح تمديده لموسم آخر، لكن مع تصاعد الانتقادات تجاه إدارة جوسيب بارتوميو للإبقاء على فالفيردي، الذي فشل في قيادة الفريق للتتويج بالتشامبيونزليج، فإن البارسا يميل لإقناع هنري بتولي القيادة.
وذكرت سبورت أن هناك قطاعات داخل النادي تؤيد التعاقد مع هنري، خاصة وأنه صديق للمدير الرياضي للنادي إيريك أبيدال، كما أنه زامل نجوم الفريق الحاليين المخضرمين أمثال ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسرجيو بوسكيتس، وأكدت أن شخصية هنري تروق لبارتوميو.يشار إلى أن إرنستو فالفيردي، وجه رسالة إلى جماهير النادي الكتالوني،
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بواتينج

بواتينج يوجه رسالة مؤثرة إلى لاعبي كرة القدم

عبر اللاعب الغاني، كيفن برينس بواتينج، لاعب فيورنتينا الإيطالي الحالي، عن حزنه لما وصلت إليه كرة القدم الحديثة، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة «بيلد الألمانية»، قائلا: "كل هذه الأموال باتت لعنة، كرة القدم الآن تجارة، ونحن اللاعبون مجرد أرقام، لو بات وجهك غير ملائم، يتم استبدالك، لم يعد هناك أي وفاء، وهذا محزن". وأضاف: "يجب أن يقوموا بعمل استفتاء لمعرفة نسبة اللاعبين الذين يشعرون بالسعادة والاستمتاع بالذهاب إلى التدريب، كرة القدم لعبة للمحترفين، ولكن أجورها المرتفعة تجعلها مصدرًا للضغط".
باهر المحمدي

الإسماعيلي عن رحيل باهر المحمدي: نتمسك بالجميع

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تمسك ناديه بجميع لاعبي فريق الكرة، موضحًا أنه لا توجد أي نية لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، قائلًا:" النادي يتمسك باستمرار جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق من أجل استكمال المسيرة في مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري الممتاز".
تيرشتيجن

رسميًا.. برشلونة يُعلن عن إصابة حارس مرماه تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة حارس مرماه الألماني أندريه تير شتيجن في الركبة اليمنى، موضحًا أن اللاعب يخضع حاليًا للعلاج بعد إصابته في الفخذ، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بأربعة أهداف مقابل هدف، ولم يكشف النادي الإسباني عن الفترة التي سيغيبها اللاعب الألماني. كما كشف النادي الكتالوني أن لاعب وسطه البرازيلي آرثر سيغيب لثلاثة أسابيع للتعافي من آلام أسفل البطن ولن يكون جاهزا للعودة إلى الملاعب قبل نهاية يناير.
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برشلونة - ريال مدريد

كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو

استفاد مدربا برشلونة وريال مدريد، إرنستو فالفيردي والفرنسي زين الدين زيدان من تأجيل موعد الكلاسيكو بسبب الأزمة السياسية في إقليم كاتالونيا، إذ أنهما يخوضان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9 مساء، موقعة الـ"كلاسيكو" المؤجلة دون أي خوف على منصبيهما، بعد أن تحسن أداء الفريقين في الآونة الأخيرة. لو أقيمت المباراة المقررة في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني في موعدها السابق أواخر أكتوبر، لكان أحد الفريقين بمدرب جديد حاليا لأن مقصلة الإقالة كانت تهدد فالفيردي وزيدان في تلك الفترة نتيجة وضع الفريقين، لكن تم إرجاؤها بسبب أعمال العنف في كاتالونيا.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد

تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد". وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة". وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".
برشلونة - ريال مدريد

استعدادًا للكلاسيكو.. بيان جديد من الاتحاد الإسباني

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًّا، قبل مواجهة الكلاسيكو الذي يجمع فريق برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، والمقرر إقامتها في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب «كامب نو»، بعدما شهدت الساعات الماضية اضطرابات بشأن إقامة المباراة، وهددت جبهة «تسونامي الديمقراطية» المطالبة باستقلال كتالونيا بالتجهيز لوقفة احتجاجية قبل ساعات قليلة من موعد إقامة اللقاء، الذي كان مقررًا له في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب أمنية، بسبب الاحتجاجات التي أقيمت في إقليم كتالونيا.
انتر ميلان‎ (1)

ملعب إنتر ميلان ينتظر رقما قياسيا جديدا

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني، غدًا الثلاثاء حيث سيمتلئ ملعب سان سيرو بأكثر من 70 ألف مشجع بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؛ مما سيسمح بكسر الرقم القياسي المُسجّل بتحقيق أعلى أرباح من بيع التذاكر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ويحتاج الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي للفوز على البارسا -الذي تأهل لثمن نهائي البطولة كأول المجموعة- لضمان حجز تذكرة التأهل الثانية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الجماهير بملء جميع المدرجات تقريبا.
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