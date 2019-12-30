«المحافظين» يلتقي دبلوماسيين صينيين لمناقشة قضية الإيجور

تحرير:محمد محمود ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م

أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين - صورة أرشيفية

استقبل حزب المحافظين، أمس السبت، دبلوماسي السفارة الصينية بالقاهرة، تلبية لدعوة الحزب لمناقشة أبعاد وملابسات قضية مسلمي الإيغور وإقليم شينجيانغ بالصين. وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها الحديث عن القضية الشائكة دوليا وهي وضعية مسلمي الإيجور، وتوضيح حقائق وملابسات الأمور، فضلا عن مناقشة آليات تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في الصين، وبالتحديد إقليم شينجيانغ. وأوضح نائب رئيس الحزب أحمد حنتيش، أن الجانب الصيني بادر بتلبية دعوة الحزب، مشيرا إلى أن الوفد الدبلوماسي الصيني أكد التزام الحكومة الصينية بالمبادئ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح حنتيش، في تصريح لـ"التحرير" أن الوفد طالب الحزب بإرسال وفد للإطلاع على الأوضاع في إقليم شينجيانغ بالصين، مشيرا إلى أن حزب المحافظين اقترح خلال اللقاء إطلاق مبادرة لحوار صيني إسلامي لدراسة قضية مسلمي الإيجور والوصول إلى نقاط اتفاق بين الأطراف، مؤكدا التزام الحزب بعدم التدخل في الشأن الداخلي الصيني