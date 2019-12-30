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بيان عاجل بالبرلمان بشأن نقل تماثيل الكباش للتحرير

تحرير:محمد محمود ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
توجه أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر وعضو لجنة السياحة والآثار بالبرلمان، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، بشأن نقل 4 تماثيل كباش من الأقصر، قائلا إن هناك حالة من الغضب تنتاب أهالي الأقصر بعد قيام وزارة الآثار بنقل "مسلة" و4 تماثيل كباش من بين تماثيل موجودة خلف واجهة معبد الكرنك "الصرح الأول" على جانبي الفناء، لافتا إلى أن هذا الأمر يخالف الأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية.
وأشار إدريس، في تصريح له، اليوم الإثنين، إلى أن ما حدث مخالف أيضا لقانون الآثار، حيث أن نقل هذه التماثيل من موقعها التاريخي إلى وسط القاهرة لتزيين ميدان التحرير، قد يعرضها لعوامل التعرية والتي تصاحب التغيرات الجوية والمناخية، وهو ما يؤثر بالسلب على قيمتها التاريخية والآثرية.وتابع إدريس: "كان من الأفضل
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السيسي ومدبولي والجزار

مخطط سياحي وأثري شامل.. السيسي يستعد لافتتاح المتحف الكبير

مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، والدولة من أعلى مستوياتها تتفاعل مع الحدث مبكرًا، إذ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاتحادية بحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي عن مشروع المتحف الكبير: قيمة للعالم والإنسانية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بتحقيق التناغم بين قطاعي السياحة والآثار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاع السياحة والآثار، وتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة.
طارق-شوقى

معلم يكشف خطأ فادحًا في نماذج امتحانات «التعليم»

كشف سامح صلاح حمام، معلم أول علم نفس بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بالمنوفية، وجود خطأ فادح في نماذج الإجابات الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادة علم النفس. وأشار حمام إلى خطأ فادح في النموذج الاسترشادي علم نفس السؤال رقم 4 فيما يتعلق بالإجابات الاختيارية عن السؤال، مؤكدا أن جميع الإجابات الأربع للسؤال المذكورة في النموذج الاسترشادي خاطئة لا تحمل الإجابة الصحيحة.
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زراعة (3)

النواب:نقص وعي الفلاحين بمخاطر المبيدات يودي بحياتهم

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، في بيان له، اليوم السبت، إن جميع المبيدات لها أثرها السلبي على المزارعين، وينجم عن استخدامها تعرضهم للأمراض والإصابات تصل إلى حد الوفاة، بالإضافة إلى عدم الوعي الكافي للمزارعين بالاستخدام الأمثل للمبيدات، واتباع الإرشادات في التعامل مع هذه المواد، إذ أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت الارتباط بين كثرة التعرض للمبيدات والإصابة بمرض الشلل الرعاش، مشيرا إلى دراسة مصرية ألمانية أكدت أن التعرض المفرط للمبيدات يزيد من خطر إصابة المزارعين بمرض الشلل الرعاش.
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نائب يتقدم بمشروع قانون لإنشاء غرف لشركات الطيران

تقدم أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء غرف لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، قائلا إن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون ينظم غرف شركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، بحيث تضم كل منها أوجه النشاط الذي يتفق مع طبيعة الغرفة كغرفة شركات، تتولى رعاية مصالح منشآت الطيران التابعة لها وتمثيلها في المحافل المحلية والدولية، كما أن إنشاء غرف لشركات الطيران ستلعب دورا كبيرا في برامج الجذب السياحي الدولي بمعدلات أفضل رقما وقيمة.
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«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع.
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«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
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