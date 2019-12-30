بيان عاجل بالبرلمان بشأن نقل تماثيل الكباش للتحرير

تحرير:محمد محمود ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

توجه أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر وعضو لجنة السياحة والآثار بالبرلمان، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، بشأن نقل 4 تماثيل كباش من الأقصر، قائلا إن هناك حالة من الغضب تنتاب أهالي الأقصر بعد قيام وزارة الآثار بنقل "مسلة" و4 تماثيل كباش من بين تماثيل موجودة خلف واجهة معبد الكرنك "الصرح الأول" على جانبي الفناء، لافتا إلى أن هذا الأمر يخالف الأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية.

وأشار إدريس، في تصريح له، اليوم الإثنين، إلى أن ما حدث مخالف أيضا لقانون الآثار، حيث أن نقل هذه التماثيل من موقعها التاريخي إلى وسط القاهرة لتزيين ميدان التحرير، قد يعرضها لعوامل التعرية والتي تصاحب التغيرات الجوية والمناخية، وهو ما يؤثر بالسلب على قيمتها التاريخية والآثرية.وتابع إدريس: "كان من الأفضل