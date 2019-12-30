حبس 7 أشخاص بتهمة سرقة كابلات محطة صرف بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

حبس - صورة تعبيرية

أمر وكيل النائب العام بنيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، بحبس 6 عاطلين وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بسرقة كابلات كهربائية من إحدى المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وطلب وكيل النائب العام سرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب المتهمين والتحفظ على الأسلحة التي استخدموها لتنفيذ مخططهم. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، بورود بلاغ بقيام 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" بالاستيلاء على كابلات كهربائية من داخل محطة الصرف بالعجمى تحت تهديد السلاح.

وتمكن المتهمين من دخول المحطة بالقفز من أعلى وتبين أن الكابلات الكهربائية خاصة بتشغيل أحواض المعالجة بالمحطة، وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم من خلال كمين، وتبين أن من بينهم عاطلين 4 لهم معلومات جنائية وبحوزتهم "مسدس صوت، قطعتي سلاح أبيض،