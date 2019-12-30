حبس 7 أشخاص بتهمة سرقة كابلات محطة صرف بالإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
حبس - صورة تعبيرية
أمر وكيل النائب العام بنيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، بحبس 6 عاطلين وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بسرقة كابلات كهربائية من إحدى المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وطلب وكيل النائب العام سرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب المتهمين والتحفظ على الأسلحة التي استخدموها لتنفيذ مخططهم. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، بورود بلاغ بقيام 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" بالاستيلاء على كابلات كهربائية من داخل محطة الصرف بالعجمى تحت تهديد السلاح.
وتمكن المتهمين من دخول المحطة بالقفز من أعلى وتبين أن الكابلات الكهربائية خاصة بتشغيل أحواض المعالجة بالمحطة، وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم من خلال كمين، وتبين أن من بينهم عاطلين 4 لهم معلومات جنائية وبحوزتهم "مسدس صوت، قطعتي سلاح أبيض،
وتمكن المتهمين من دخول المحطة بالقفز من أعلى وتبين أن الكابلات الكهربائية خاصة بتشغيل أحواض المعالجة بالمحطة، وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم من خلال كمين، وتبين أن من بينهم عاطلين 4 لهم معلومات جنائية وبحوزتهم "مسدس صوت، قطعتي سلاح أبيض، مطواة، سكين، مقص حديدي، مبلغ مالي".
بمواجهة المتهمين، اعترفوا تفصيليا بارتكابهم للواقعة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الكابلات النحاسية، مستخدمين سيارتين. وبإرشادهم تم ضبط السيارتين وكمية من الكابلات التي تم الاستيلاء عليها بوزن 300 كيلو جرام، باعوها لدى عميل سيئ النية وتم ضبطه وأقر بسابقة علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.
تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت ما سبق.