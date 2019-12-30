جريمة

حبس 7 أشخاص بتهمة سرقة كابلات محطة صرف بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
حبس - صورة تعبيرية
حبس - صورة تعبيرية
أمر وكيل النائب العام بنيابة العامرية ثان غرب الإسكندرية، بحبس 6 عاطلين وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بسرقة كابلات كهربائية من إحدى المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وطلب وكيل النائب العام سرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب المتهمين والتحفظ على الأسلحة التي استخدموها لتنفيذ مخططهم. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، بورود بلاغ بقيام 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" بالاستيلاء على كابلات كهربائية من داخل محطة الصرف بالعجمى تحت تهديد السلاح.
وتمكن المتهمين من دخول المحطة بالقفز من أعلى وتبين أن الكابلات الكهربائية خاصة بتشغيل أحواض المعالجة بالمحطة، وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم من خلال كمين، وتبين أن من بينهم عاطلين 4 لهم معلومات جنائية وبحوزتهم "مسدس صوت، قطعتي سلاح أبيض،
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حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

مصرع طالبة وإصابة زميلتها صدمهما قطار في البحيرة

لقيت طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي مصرعها، وأصيبت زميلتها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بالتوفيقية بمحافظة البحيرة، إذ صدمهما قطار قادم من إسكندرية إلى القاهرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، يفيد بوصول جثة طالبة إلى مستشفى إيتاي البارود صدمها أحد القطارات.
انقلاب-سيارة-ترحيلات

إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

أصيب 12 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم الصحراوي، مساء الإثنين. كان اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة بطريق الفيوم، بالقرب من مدخل حدائق الأهرام بنطاق محافظة الجيزة، وتم الدفع برجال المرور والأجهزة الأمنية والخدمات المعنية لرفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية وإعادة الطريق إلى طبيعته مرة أخرى.
بوسي (3)

تأجيل محاكمة بوسي في قضية «التهرب الضريبي»

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي" في اتهامها بالتهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيه للضرائب لجلسة 27 يناير المقبل لتقديم ما يفيد التصالح. صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام. كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
طعن-بالسكين

«قالي متسهريش قدام التليفزيون».. فتاة تقتل شقيقها بالمنصورة

لم يكن يتخيل "حسام" الشاب العشريني أن طلبه لشقيقته بعدم السهر أمام التليفزيون لفترات متأخرة من الليل، سوف ينتهي بقتله على يدها، إذ غافلته أثناء نومه واستلت "سكين" وقامت بطعنه ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بوصول "حسام .ج" 23 عاما مبيض محارة، مقيم بعزبة الشحاتين المتفرعة من شارع الجلاء بالمنصورة، مصابا بجرح نافذ بالبطن وتوفي عقب وصوله.
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جثة

كشف سر الهياكل العظمية بالإسكندرية: الطمع السبب

كشفت جهود البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، لغز العثور على هيكلين عظميين لشخصين بالغين في حالة تعفن رمي، داخل أجولة بالقرب من كوبري الزهور، بطريق ترعة المحمودية بدائرة قسم شرطة محرم بك، وسط المحافظة، إذ تبين أن الجثتين لرجل بالمعاش ويبلغ 70 سنة، وزوجته ربة منزل تبلغ من العمر 65 عاما، وماتا قبل عدة سنوات داخل شقتهما بمنطقة سيدى جابر، وقادت أطماع 6 أشخاص الصدفة لاكتشافهم إذ اقتحم 3 منهم الشقة بهدف الاستيلاء عليها بعد ملاحظتهم عدم تردد أحد عليها فوجدوا هياكل عظمية داخلية واستعانوا بـ3 آخرين للتخلص من الجثتين.
كوكايين (2)

ضبط كيلو كوكايين بحوزة عاطلين في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، بعد أن أسقطت عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بحوزتهما كيلو كوكايين، في أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق المدينة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد برصد عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من محل سكنهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
جثة

مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة بالطابق الـ12

لقي عاملان محارة في العقدين الثالث والرابع مع عمرهما، مصرعيهما، اثر سقوطهما من الطابق الثاني عشر، بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية، أثناء العمل وذلك أثناء وقوفهما على السقالة إلا أن الواير انقطع بهما وسقطا فى الطريق العام. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العصافرة، بمصرع عاملين محارة سقطا من الطابق الثاني عشر.
جثة

انتحار شاب بـ«الحبة القاتلة» بسبب حالته النفسية

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بتناوله حبوب حفظ الغلال، ليلقى مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا، وأنه كان في زيارة إلى منزل عمه أملا في تحسن حالته النفسية إلا أنه ظل وحيدا رافضا التعامل، حتى قرر التخلص من حياته وأقدم على تناول "الحبة القاتلة". بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري الجامعي"، بوصول شاب يدعى "أحمد. ج"، 20 عاما.
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