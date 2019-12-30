سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الباعة الجائلون.. فوضى وعشوائية تهدد الإسكندرية

العشوائية والميكرفونات والحيوانات تجتاح الشوارع والمواطنين يطالبون بحلول عاجلة.. ومحافظ الإسكندرية: نعمل على إنهاء الظاهرة
تحرير:محمد مجلي ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
الباعة الجائلين - صورة أرشيفية
الباعة الجائلين - صورة أرشيفية
"اللي عايز شباك وبلكونة.. روبابيكيا.. يالا الطماطم.. أنابيب" كلها طرق يتسخدمها الباعة الجائلون لترويج سلعهم بصورة عشوائية لكنهم يروجونها بضجيج وفوضى مصحوبة بأصوات عالية، صباحا ومساء، والذين يحتلون شوارع الإسكندرية ويتجولون ليلا ونهارا دون التفرقة بين السير في المناطق الراقية أو الشعبية وبات انتشارهم أمر مفروض على كل سكندرني، لأن وسيلة عرض السلع التي يعرضونها هي النداء بصوت عال مسخدمين ميكرفون كبير، ويجرون عربة خشبية يجرها حصان أو حمار.
ولم يقتصر الأمر على الشوارع الداخلية، وإنما امتد للشوارع الرئيسية والراقية، وفي كثير من الأحيان يخرج الباعة الجائلون إلى طريق الكورنيش غير عابئين أو مهتمين بما يسببونه من اختناق مروري لعدم اتباعهم اى من قواعد السير.شكاوى المواطنينانتشرت شكاوى المواطنين بعروس البحر المتوسط، وزادت حجم الشكاوى على صفحات
اقرأ المزيد
السيسي ومدبولي والجزار

مخطط سياحي وأثري شامل.. السيسي يستعد لافتتاح المتحف الكبير

مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، والدولة من أعلى مستوياتها تتفاعل مع الحدث مبكرًا، إذ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاتحادية بحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي عن مشروع المتحف الكبير: قيمة للعالم والإنسانية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بتحقيق التناغم بين قطاعي السياحة والآثار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاع السياحة والآثار، وتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة.
طارق-شوقى

معلم يكشف خطأ فادحًا في نماذج امتحانات «التعليم»

كشف سامح صلاح حمام، معلم أول علم نفس بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بالمنوفية، وجود خطأ فادح في نماذج الإجابات الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادة علم النفس. وأشار حمام إلى خطأ فادح في النموذج الاسترشادي علم نفس السؤال رقم 4 فيما يتعلق بالإجابات الاختيارية عن السؤال، مؤكدا أن جميع الإجابات الأربع للسؤال المذكورة في النموذج الاسترشادي خاطئة لا تحمل الإجابة الصحيحة.
اقرأ المزيد من الأخبار
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (2)

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

تعرضت مدينة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي لهطول أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع نوة "الفيضة الصغرى" التي تتسبب في طقس غير مستقر لمدة 5 أيام، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع خاصة الداخلية وتكونت البرك الطينية، كما غرقت الشوارع الرئيسية وتسببت في تعطل الحركة المرورية، وتضررت مناطق الهانوفيل والعجمي والدخيلة بغرب المحافظة بسبب تجمعات المياه والأمطار، كما ارتفع مستوى منسوب البحر إلى نحو 6 أمتار وخرجت المياه إلى الشارع الرئيسي المطل على الكورنيش، فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية حالة الطوارئ القصوى.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (17)

معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (صور)

تعرضت محافظتي القاهرة والإسكندرية، صباح اليوم الخميس، لأمطار غزيرة ما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين والأنفاق، مما أثر على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات، بينما استمرت حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة. واتخذت محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه والدفع بسيارات شفطها وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المارة.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس دافئ على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ومع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]