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القوى العاملة: الانتهاء من التحول الرقمي أول أبريل

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة الانتهاء من التحول الرقمي في جميع المديريات في موعد أقصاه أول أبريل 2020، لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو المقبل للمساهمة في جهود الدولة للتحول الرقمي، وتسهيل آلية عمل الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي في كافة أعمال الجهاز الإداري للدولة، قائلا إنه بالانتهاء من منظومة التحول الرقمي والتشغيل الكامل بنسبة 100% ستكون هناك منظومة عمل جديدة للوزارة تتسم بالشفافية والنزاهة والوضوح.
وشدد سعفان، خلال لقائه اليوم الإثنين مديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بحضور قيادات الوزارة، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المديريات، مطالبًا من كل مدير مديرية عرض دراسة تفصيلية لمنظومة الأجور بها؛ للعرض عليه في أسرع وقت ممكن ولضمان سرعة حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق
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السيسي ومدبولي والجزار

مخطط سياحي وأثري شامل.. السيسي يستعد لافتتاح المتحف الكبير

مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، والدولة من أعلى مستوياتها تتفاعل مع الحدث مبكرًا، إذ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاتحادية بحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي عن مشروع المتحف الكبير: قيمة للعالم والإنسانية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بتحقيق التناغم بين قطاعي السياحة والآثار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاع السياحة والآثار، وتطوير منظومة السياحة على نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة.
طارق-شوقى

معلم يكشف خطأ فادحًا في نماذج امتحانات «التعليم»

كشف سامح صلاح حمام، معلم أول علم نفس بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بالمنوفية، وجود خطأ فادح في نماذج الإجابات الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادة علم النفس. وأشار حمام إلى خطأ فادح في النموذج الاسترشادي علم نفس السؤال رقم 4 فيما يتعلق بالإجابات الاختيارية عن السؤال، مؤكدا أن جميع الإجابات الأربع للسؤال المذكورة في النموذج الاسترشادي خاطئة لا تحمل الإجابة الصحيحة.
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

وزير القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة إلى 6.3%

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان له، اليوم الإثنين، عقب تجديد الثقة فيه كوزير لحقيبة القوى العاملة، أن تكليف القيادة السياسية للوزراء والقيادات بالدولة يعتبر دافعا للاستمرار في انجاز الملفات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن وعمال مصر، قائلا: "لقد رفعت الوزارة شعار 2019 عاما للتدريب المهني، كي تعمل كل يد لتبني وتعمر للنهوض بالدولة المصرية، والوصول إلي ما تصبو إليه من تقدم، وذلك بإعداد شباب قادر علي العمل والبناء من خلال الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل للبناء والتعمير".
محمد-سعفان

31 ديسمبر.. آخر فرصة لتصويب وضع العمالة في الأردن

أكدت وزارة القوى العاملة، بدء العد التنازلي لانتهاء فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة في المملكة الأردنية، والتي لا تحمل تصريح عمل سار، وذلك كتمديد نهائي وأخير بنهاية 31 ديسمبر الجاري، موضحة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، يتابع بصفه شبه يومية مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان أعداد العمالة المصرية بالمملكة التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها.
محمد-سعفان

وزير القوى العاملة: نحلم بإقامة مليون مشروع صغير

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "فكرة التوظيف قد تغيرت في الوقت الحالي، وانتقلت إلى فكرة إقامة المشروعات الصغيرة، التي نستطيع من خلالها استقبال آلاف من الشباب نحو مستقبل أفضل، ونحن نحلم بإقامة مليون مشروع صغير"، مضيفا: "تم توقيع بروتوكول مع جامعة قناة السويس في ريادة الأعمال، ولا بد من العمل الجماعي والبعد عن الفردية من أجل تحقيق النجاح والتجمع حول هدف واحد هو نجاح الدولة المصرية"، جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء قبل افتتاح الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة قناة السويس.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة تراجعت إلى 7.8%

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "بلادي تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018".
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