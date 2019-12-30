القوى العاملة: الانتهاء من التحول الرقمي أول أبريل

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة الانتهاء من التحول الرقمي في جميع المديريات في موعد أقصاه أول أبريل 2020، لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو المقبل للمساهمة في جهود الدولة للتحول الرقمي، وتسهيل آلية عمل الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي في كافة أعمال الجهاز الإداري للدولة، قائلا إنه بالانتهاء من منظومة التحول الرقمي والتشغيل الكامل بنسبة 100% ستكون هناك منظومة عمل جديدة للوزارة تتسم بالشفافية والنزاهة والوضوح.

وشدد سعفان، خلال لقائه اليوم الإثنين مديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بحضور قيادات الوزارة، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المديريات، مطالبًا من كل مدير مديرية عرض دراسة تفصيلية لمنظومة الأجور بها؛ للعرض عليه في أسرع وقت ممكن ولضمان سرعة حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق