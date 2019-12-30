إطلاق نار على مقهى في برلين: عملية سطو

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، بوقوع إطلاق نار مرتبط بعملية سطو على مقهى في برلين. وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار من شخص مجهول في شارع فردريشتراسيه بوسط العاصمة برلين. وذكر الحساب الرسمي لشرطة برلين على موقع "تويتر": أن هناك عملية أمنية تجري في شارع فردريشتراسيه"، وأنه وفقا للتقديرات الأولية، فإن شخصا مجهولا أطلق عدة طلقات في أحد المتاجر"??، مضيفة أنها حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية، وأالوضع أصبح تحت السيطرة في شارع فردريشتراسيه.

يذكر أنه في 9 أكتوبر الماضي، لقي شخصان مصرعهما في إطلاق نار بأحد شوارع مدينة هاله الألمانية الواقعة في مقاطعة سكسونيا-انهالت شرق البلاد. وقالت الشرطة على "تويتر": "قتل شخصان بالرصاص في هاله وفقا للمعلومات الأولية. أطلقت عدة عيارات نارية وفر المنفذون المفترضون بعد ذلك في سيارة"، داعية السكان إلى ملازمة