لأول مرة.. إنشاء وزارة مستقلة للاندماج في النمسا

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية - صورة أرشيفية

قال سباستيان كورتس رئيس الحكومة المكلف في النمسا، أن حكومته توافقت على ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للاندماج في الحكومة الجديدة على أن تتولاها سوزانا راب كأول وزيرة للاندماج في البلاد. وذكرت مصادر حزبية في فيينا، اليوم الإثنين، أن تعيين الوزيرة راب جاء بتوافق من حزبي الائتلاف الحكومي (الشعب) و(الخضر)، لافتة إلى أن سوزانا راب رأست قسم الاندماج في وزارة الخارجية على مدار سنوات، مشيرة إلى أن الوزيرة الجديدة تعد أحد أهم خبراء الاندماج وعملت في كافة مجالات الاندماج منذ عام 2011.

وذكرت المصادر أن الوزيرة شاركت في صياغة قانون الإسلام عام 2015 وفي إعداد قرار حظر النقاب في البلاد، لافتة إلى أن راب -وبصفتها وزير الاندماج الجديد- سوف تواصل العمل ضد المجتمعات الموازية والجماعات السياسية ذات الصبغة الدينية إلى جانب حل التحديات في مسألة الهجرة بالتعاون الوثيق مع وزير الداخلية.يذكر أنه