نادي مصر يهرب من منطقة الهبوط بالفوز على طنطا

تحرير:علي الزيني ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

نادي مصر

حقق فريق نادي مصر، فوزًا ثمينًأ على نظيره طنطا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع مصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر. ونجح فريق نادي مصر، في تحقيق فوزه الثاني بالدوري، فيما ظل طنطا بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي، منذ فوزه على وادي دجلة بهدف نظيف، في الجولة الأولى.

وسيطر فريق نادي مصر، على مجريات اللعب، منذ البداية، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة عشر، عن طريق محمود رامبو، الذي استقبل كرة طولية، ووضع الكرة من فوق إسلام طارق حارس المرمى. وفي الدقيقة 30، أضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني لنادي مصر، من ركلة جزاء، احتسبت بعدما لمست الكرة يد محمود مسعود، نفذها