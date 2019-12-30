رياضة

نادي مصر يهرب من منطقة الهبوط بالفوز على طنطا

تحرير:علي الزيني ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
نادي مصر
نادي مصر
حقق فريق نادي مصر، فوزًا ثمينًأ على نظيره طنطا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع مصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر. ونجح فريق نادي مصر، في تحقيق فوزه الثاني بالدوري، فيما ظل طنطا بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي، منذ فوزه على وادي دجلة بهدف نظيف، في الجولة الأولى.
وسيطر فريق نادي مصر، على مجريات اللعب، منذ البداية، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة عشر، عن طريق محمود رامبو، الذي استقبل كرة طولية، ووضع الكرة من فوق إسلام طارق حارس المرمى. وفي الدقيقة 30، أضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني لنادي مصر، من ركلة جزاء، احتسبت بعدما لمست الكرة يد محمود مسعود، نفذها
اقرأ المزيد
بواتينج

بواتينج يوجه رسالة مؤثرة إلى لاعبي كرة القدم

عبر اللاعب الغاني، كيفن برينس بواتينج، لاعب فيورنتينا الإيطالي الحالي، عن حزنه لما وصلت إليه كرة القدم الحديثة، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة «بيلد الألمانية»، قائلا: "كل هذه الأموال باتت لعنة، كرة القدم الآن تجارة، ونحن اللاعبون مجرد أرقام، لو بات وجهك غير ملائم، يتم استبدالك، لم يعد هناك أي وفاء، وهذا محزن". وأضاف: "يجب أن يقوموا بعمل استفتاء لمعرفة نسبة اللاعبين الذين يشعرون بالسعادة والاستمتاع بالذهاب إلى التدريب، كرة القدم لعبة للمحترفين، ولكن أجورها المرتفعة تجعلها مصدرًا للضغط".
باهر المحمدي

الإسماعيلي عن رحيل باهر المحمدي: نتمسك بالجميع

أكد إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تمسك ناديه بجميع لاعبي فريق الكرة، موضحًا أنه لا توجد أي نية لبيع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الإثنين، قائلًا:" النادي يتمسك باستمرار جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق من أجل استكمال المسيرة في مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتحسين وضع الفريق في جدول بطولة الدوري الممتاز".
تيرشتيجن

رسميًا.. برشلونة يُعلن عن إصابة حارس مرماه تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة حارس مرماه الألماني أندريه تير شتيجن في الركبة اليمنى، موضحًا أن اللاعب يخضع حاليًا للعلاج بعد إصابته في الفخذ، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بأربعة أهداف مقابل هدف، ولم يكشف النادي الإسباني عن الفترة التي سيغيبها اللاعب الألماني. كما كشف النادي الكتالوني أن لاعب وسطه البرازيلي آرثر سيغيب لثلاثة أسابيع للتعافي من آلام أسفل البطن ولن يكون جاهزا للعودة إلى الملاعب قبل نهاية يناير.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
الزمالك - المقاصة

المقاصة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع نادي مصر

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق المقاصة ونظيره نادي مصر، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «استاد الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليفشل الفريق الفيومي، تحت القيادة الفنية لـ أحمد حسام ميدو، في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة. في المقابل جاء نادي مصر، الذي يقوده عبدالناصر محمد، في المركز الخامس عشر بثماني نقاط.
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة طنطا وأسوان، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بهذه النتيجة رفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن الجونة، الذي يحتل المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السابع عشر.
حوار- مع- كابتن -مدحت -السيد (3)

فقوسة: «أنا غاوى فقر» والسرطان زارنى مرتين

«على أغنية وحياة عنيكى للراحل فريد الأطرش، الذى يعشقه، استقبلنا فى منزله الصغير، بمنطقة الشروق، القريبة من النادى الأهلى بمدينة نصر، بضحكته الساطعة،ونكاته الجميلة، على الرغم من إصابته بمرض السرطان الذى يداهمه، بعدما أجرى عملية جراحية فى القلب، فلم يستسلم وقاوم ومارس حياته بصورة طبيعية».. هو الكابتن مدحت فقوسة، الذى ولد فى الأول من شهر أبريل عام 1946 بمدينة بورسعيد، وكتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير بورسعيد بسبب موهبته الكبيرة، وأهدافه الرائعة خلال فترة وجوده بالملاعب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]