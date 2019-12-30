عون: مطالب المتظاهرين مشروعة.. وتعطي زخما للتغيير

٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

ميشال عون الرئيس اللبناني - صورة أرشيفية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المطالب التي يرفعها المحتجون في الانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد، مشروعة وتساهم في تحقيق الأهداف الإصلاحية التي يسعى إليها، وتشجع من في الحكم وتعطيهم قوة التغيير، مضيفا أن معدلات الفساد مرتفعة في لبنان، وأن المجموعات الفاسدة متضامنة في ما بينها وتصطنع الخلافات لتغذية الانقسام بين الناس، وهناك أخطاء يرتكبها المحتجون أحيانا في أثناء التعبير عن آرائهم فيما يتعلق بتحديد هوية الفاسدين ومرتكبي جرائم الفساد، الأمر الذي يتطلب من الشباب أن يكونوا أكثر وعيا حتى يتسنى لهم تحديد هدفهم بشكل دقيق.

واعتبر عون، خلال استقباله ظهر اليوم الإثنين وفدا من طلاب الجامعات في لبنان، أن الأحداث التي شهدها لبنان مؤخرا، لم تضر وإنما على العكس لها إيجابياتها المتمثلة في إزالة الحمايات المتعددة والخطوط الحمراء التي كانت موضوعة حول العديد من الأمور.وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا، تحول