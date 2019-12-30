«قالي متسهريش قدام التليفزيون».. فتاة تقتل شقيقها بالمنصورة

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

قتل - أرشيفية

لم يكن يتخيل "حسام" الشاب العشريني أن طلبه لشقيقته بعدم السهر أمام التليفزيون لفترات متأخرة من الليل، سوف ينتهي بقتله على يدها، إذ غافلته أثناء نومه واستلت "سكين" وقامت بطعنه ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بوصول "حسام .ج" 23 عاما مبيض محارة، مقيم بعزبة الشحاتين المتفرعة من شارع الجلاء بالمنصورة، مصابا بجرح نافذ بالبطن وتوفي عقب وصوله.

انتقل العقيد أحمد الجميلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ برفقة قوة من المباحث، وتبين أنه حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقته "ياسمين" 17 عاما لاعتراضه على سهرها أمام التليفزيون لفترات طويلة متأخرة من الليل، ما جعله يتعدى عليها بالضرب إلا أنها قامت بطعنه بآلة حادة "سكين" أثناء نومه